México

Exigen protección para maestro que fue atacado junto a su hija de tres años en Oaxaca: impartía la lengua triqui en su comunidad

Misael Hernández es profesor de educación primaria, defensor comunitario y promotor de la lengua triqui de Chicahuaxtla

El maestro triqui Misael Hernández Mendoza y su hija de tres años fue atacado a balazos junto su pequeña hija de tres años, ambos se encuentran hospitalizados Foto: Facebook
El maestro triqui Misael Hernández Mendoza y su hija de tres años fue atacado a balazos junto su pequeña hija de tres años, ambos se encuentran hospitalizados Foto: Facebook
Guardar

La Plataforma de Derechos Humanos de Oaxaca exige medidas de protección para el profesor y activista Misael Hernández Mendoza, así como para su hija de tres años, después del ataque armado que ambos sufrieron durante la madrugada del 16 de septiembre en San Andrés Chicahuaxtla, comunidad triqui de la Mixteca oaxaqueña.

Las organizaciones advierten que la agresión no debe quedar impune y solicitan a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca una investigación pronta, exhaustiva e imparcial. También piden que se garantice la seguridad de los integrantes de la familia del docente ante el riesgo que enfrentan tras la emboscada.

PUBLICIDAD

El profesor de 41 años y la menor recibieron disparos cuando viajaban en una camioneta blanca de doble cabina rumbo a su domicilio. Ambos regresaban de las actividades por el Grito de Independencia cuando personas armadas interceptaron el vehículo en la calle El Calvario, en el centro de San Andrés Chicahuaxtla.

El ataque ocurrió alrededor de la 1:30 horas. Los agresores huyeron después de disparar contra padre e hija. Hasta el momento, no se informa sobre personas detenidas ni se ha establecido públicamente el móvil de la agresión.

Familiares de Hernández Mendoza y de la niña reportan que los dos permanecen graves a causa de las heridas de bala. Habitantes y autoridades comunitarias de la población han condenado los hechos y reclaman justicia.

PUBLICIDAD

Fb: Cepiadet
Fb: Cepiadet

La Plataforma pide investigar el ataque y proteger a la familia

En un pronunciamiento, la Plataforma de Derechos Humanos de Oaxaca señaló que el ataque contra el maestro y su hija exige una respuesta inmediata de las autoridades estatales. La agrupación sostuvo que se deben esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar el acceso efectivo a la justicia.

“Un ataque contra una persona defensora de derechos humanos no puede ser minimizado ni quedar en la impunidad”, expone el posicionamiento firmado por organizaciones y personas integrantes de la Plataforma.

El colectivo también pidió que se adopten medidas de protección para salvaguardar la integridad de Misael Hernández, su hija y el resto de su familia. La solicitud considera el contexto de riesgo que deriva de la agresión registrada en la comunidad.

La Plataforma afirmó que la defensa de los derechos humanos, la identidad, la lengua y los derechos de los pueblos originarios no debe convertirse en una causa de violencia. El documento cierra con una exigencia: “¡Ni una agresión más contra quienes defienden los derechos humanos en Oaxaca!”.

Misael Hernández imparte y promueve la lengua triqui en San Andrés Chicahuaxtla

Hernández Mendoza es profesor de educación primaria, defensor comunitario y promotor de la lengua triqui de Chicahuaxtla. Su trabajo se centra en la enseñanza, preservación y difusión de este idioma originario entre habitantes de su comunidad.

Durante más de 15 años, el maestro ha participado en proyectos educativos y tecnológicos relacionados con el fortalecimiento de la lengua triqui. Entre sus actividades se encuentra la elaboración de materiales didácticos y herramientas digitales para ampliar el acceso de hablantes triquis a contenidos en su propia lengua.

Una de sus gestiones consistió en impulsar una versión en triqui del navegador Mozilla Firefox para computadoras que utilizan Linux, Windows y Mac OS. La herramienta busca incorporar el idioma a espacios digitales y facilitar su uso entre personas hablantes de la comunidad.

El docente también forma parte de la Red de Activistas Digitales de América Latina. Su trayectoria incluye iniciativas comunitarias enfocadas en los derechos lingüísticos y en la permanencia de la lengua triqui entre nuevas generaciones.

San Andrés Chicahuaxtla pertenece al municipio de Putla Villa de Guerrero, en la región Mixteca de Oaxaca. La población forma parte de la Zona Alta triqui y reconoce al profesor por sus labores educativas, comunitarias y de promoción lingüística.

Temas Relacionados

Oaxacaderechos humanostriquipueblos indígenasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Batman Day 2026: cine completamente gratis para los fans en este lugar de CDMX

Festeja al hombre murciélago viendo dos de sus mejores películas al aire libre

Batman Day 2026: cine completamente gratis para los fans en este lugar de CDMX

El atractivo modelo zapoteco que lleva las raíces de Oaxaca a la moda internacional

Diego muestra con orgullo su amor por la cultura, sus ancestros, su forma de vida rural y ha posado para las marcas más importante del mundo

El atractivo modelo zapoteco que lleva las raíces de Oaxaca a la moda internacional

Artículo 19 pide derogar delito de calumnia en México tras reforma en Zacatecas: “Se ha usado para criminalizar”

La organización afirmó que el derecho penal debe aplicarse sólo como última opción de protección ante situaciones graves

Artículo 19 pide derogar delito de calumnia en México tras reforma en Zacatecas: “Se ha usado para criminalizar”

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 19 de septiembre: SMN prevé lluvias intensas en diversas regiones

Entérate de alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 19 de septiembre: SMN prevé lluvias intensas en diversas regiones

Nueve años del 19-S: así lucen hoy los predios donde colapsaron edificios en la Ciudad de México

El sismo del 19 de septiembre de 2017 derrumbó decenas de edificios en colonias como Roma, Condesa, Del Valle y Narvarte. Nueve años después, el gobierno capitalino reporta un avance del 97% en la reconstrucción, pero algunos predios siguen cercados

Nueve años del 19-S: así lucen hoy los predios donde colapsaron edificios en la Ciudad de México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento entre militares y grupo armado deja dos soldados heridos en Tlaquiltenango, Morelos

Enfrentamiento entre militares y grupo armado deja dos soldados heridos en Tlaquiltenango, Morelos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de septiembre: los chats que revelan la traición del “Brilloso” al alcalde de Uruapan que lo alejó del crimen

“No le debo nada aunque sea mi padrino”: los reveladores chats de traición del “Brilloso” a Carlos Manzo quien lo sacó del crimen

Arrestan al biker que amenazó con balear a influencers durante el Grito en Ciudad Juárez

Hallan cadáver en obra negra de Guadalajara: el hombre llevaba al menos dos meses muerto en el sótano

ENTRETENIMIENTO

Batman Day 2026: cine completamente gratis para los fans en este lugar de CDMX

Batman Day 2026: cine completamente gratis para los fans en este lugar de CDMX

Pati Chapoy trabajaba en Televisa cuando el terremoto del 85 destruyó la CDMX: “Vi cómo todo el piso se ondulaba”

Natanael Cano conquista el Estadio GNP con Nueva H y Bajo Perfil: setlist y quién estará hoy sábado 19 de septiembre

Arranca la Feria de San Miguel de Allende 2026 con conciertos durante 12 días: estarán Napoleón, Edwin Luna y Los Cardenales de Nuevo León

Batman Day: dónde ver la película del superhéroe de DC basada en la cultura mexicana

DEPORTES

Monterrey vs Cruz Azul: Sigue EN VIVO el partido de la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de Liga Mx

Monterrey vs Cruz Azul: Sigue EN VIVO el partido de la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de Liga Mx

Wolves vs West Bromwich Albion: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México al equipo de Raúl Jiménez en Inglaterra

Levadiakos FC vs Olympiacos FC: a qué hora y dónde ver a la ‘Hormiga’ González en la Superliga de Grecia

Vasco Aguirre da el sí y se convierte en el nuevo director técnico del Valencia CF: reportan desde España

Armando Archundia es presentado como nuevo Director de Arbitraje de la FENIFUT de Nicaragua