Exigen protección para maestro que fue atacado junto a su hija de tres años en Oaxaca: impartía la lengua triqui en su comunidad

El maestro triqui Misael Hernández Mendoza y su hija de tres años fue atacado a balazos junto su pequeña hija de tres años, ambos se encuentran hospitalizados Foto: Facebook

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La Plataforma de Derechos Humanos de Oaxaca exige medidas de protección para el profesor y activista Misael Hernández Mendoza, así como para su hija de tres años, después del ataque armado que ambos sufrieron durante la madrugada del 16 de septiembre en San Andrés Chicahuaxtla, comunidad triqui de la Mixteca oaxaqueña.

Las organizaciones advierten que la agresión no debe quedar impune y solicitan a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca una investigación pronta, exhaustiva e imparcial. También piden que se garantice la seguridad de los integrantes de la familia del docente ante el riesgo que enfrentan tras la emboscada.

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El profesor de 41 años y la menor recibieron disparos cuando viajaban en una camioneta blanca de doble cabina rumbo a su domicilio. Ambos regresaban de las actividades por el Grito de Independencia cuando personas armadas interceptaron el vehículo en la calle El Calvario, en el centro de San Andrés Chicahuaxtla.

El ataque ocurrió alrededor de la 1:30 horas. Los agresores huyeron después de disparar contra padre e hija. Hasta el momento, no se informa sobre personas detenidas ni se ha establecido públicamente el móvil de la agresión.

Familiares de Hernández Mendoza y de la niña reportan que los dos permanecen graves a causa de las heridas de bala. Habitantes y autoridades comunitarias de la población han condenado los hechos y reclaman justicia.

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Fb: Cepiadet

La Plataforma pide investigar el ataque y proteger a la familia

En un pronunciamiento, la Plataforma de Derechos Humanos de Oaxaca señaló que el ataque contra el maestro y su hija exige una respuesta inmediata de las autoridades estatales. La agrupación sostuvo que se deben esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar el acceso efectivo a la justicia.

“Un ataque contra una persona defensora de derechos humanos no puede ser minimizado ni quedar en la impunidad”, expone el posicionamiento firmado por organizaciones y personas integrantes de la Plataforma.

El colectivo también pidió que se adopten medidas de protección para salvaguardar la integridad de Misael Hernández, su hija y el resto de su familia. La solicitud considera el contexto de riesgo que deriva de la agresión registrada en la comunidad.

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La Plataforma afirmó que la defensa de los derechos humanos, la identidad, la lengua y los derechos de los pueblos originarios no debe convertirse en una causa de violencia. El documento cierra con una exigencia: “¡Ni una agresión más contra quienes defienden los derechos humanos en Oaxaca!”.

Misael Hernández imparte y promueve la lengua triqui en San Andrés Chicahuaxtla

Hernández Mendoza es profesor de educación primaria, defensor comunitario y promotor de la lengua triqui de Chicahuaxtla. Su trabajo se centra en la enseñanza, preservación y difusión de este idioma originario entre habitantes de su comunidad.

Durante más de 15 años, el maestro ha participado en proyectos educativos y tecnológicos relacionados con el fortalecimiento de la lengua triqui. Entre sus actividades se encuentra la elaboración de materiales didácticos y herramientas digitales para ampliar el acceso de hablantes triquis a contenidos en su propia lengua.

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Una de sus gestiones consistió en impulsar una versión en triqui del navegador Mozilla Firefox para computadoras que utilizan Linux, Windows y Mac OS. La herramienta busca incorporar el idioma a espacios digitales y facilitar su uso entre personas hablantes de la comunidad.

El docente también forma parte de la Red de Activistas Digitales de América Latina. Su trayectoria incluye iniciativas comunitarias enfocadas en los derechos lingüísticos y en la permanencia de la lengua triqui entre nuevas generaciones.

San Andrés Chicahuaxtla pertenece al municipio de Putla Villa de Guerrero, en la región Mixteca de Oaxaca. La población forma parte de la Zona Alta triqui y reconoce al profesor por sus labores educativas, comunitarias y de promoción lingüística.

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