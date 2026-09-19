UAEM pide a Fiscalía de Morelos no dejar impunes feminicidios de Aylin, Kimberly, Karol y Michelle tras caso Claudia Tacoronte

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La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) pidió a la Fiscalía General de Justicia estatal esclarecer y no dejar impunes los feminicidios de Kimberly Joselín Ramos Beltrán, Karol Toledo Gómez, Michelle Itzayana Fuentes Calderón, estudiantes de dicha institución que fueron asesinadas en 2025 y 2026.

En un comunicado, la universidad reconoció la detención de Francisco Javier “N”, presunto feminicida de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de intercambio que fue asesinada el 12 de septiembre pasado en Cuautla.

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No obstante, exigió que la fiscalía estatal realice la investigación con la debida diligencia, con perspectiva de género “y que el proceso culmine en una sentencia que haga justicia a Claudia y a su familia, sin espacio para la impunidad y con pleno respeto al debido proceso”, así como a los derechos de la victima.

Afirmó que “ninguna acción repara la grave pérdida” de Claudia, señalando que su muerte enluta a la comunidad universitaria tanto de la UAEM como de la Universidad de Granada, donde estudiaba en España.

“Compartimos este profundo dolor y reiteramos nuestra solidaridad con sus seres queridos”, recalcó.

Pide no dejar impunes feminicidios de Aylin, Kimberly, Karol y Michelle

En el mismo comunicado, la Universidad recordó que en 2025 y a inicios de 2026 fueron asesinadas cuatro estudiantes: Aylin, Kimberly, Karol y Michelle, cuyos casos no han sido resueltos, como ocurrió con el asesinato de Claudia.

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“Desde el primer momento, la UAEM ha sostenido que este caso debe ser esclarecido, como deben serlo los hechos de violencia que han arrebatado la vida a otras estudiantes de esta casa de estudios”, comentó.

En este sentido, la universidad aseveró que mantiene la exigencia de que ninguno de los casos quede impune, por lo que pide a las autoridades de procuración e impartición de justicia que se agoten todas las líneas de investigación y que quienes resulten responsables sean procesados y sancionados conforme a la ley.

“Claudia permanece en la memoria de nuestra Universidad, como permanecen Aylin, Kimberly, Karol y Michelle.

“Reiteramos nuestra exigencia de verdad y justicia, y nuestra solidaridad con sus familias, sus amistades y las comunidades universitarias de la UAEM y de la Universidad de Granada”, concluyó.

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Detención no resuelve violencia feminicida, acusan activistas

La detención de Francisco Javier “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, no resuelve la violencia contra las mujeres universitarias ni las exigencias de justicia y seguridad en Morelos, sostienen colectivas y organizaciones vinculadas con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

50+1 México, Colectiva Heóricas e Históricas y Morritas UAEM coinciden en que el proceso debe continuar con debida diligencia, perspectiva de género, transparencia y respeto al debido proceso. También demandan que las instituciones actúen antes de que otra mujer sea asesinada y no sólo cuando un caso adquiere atención pública.

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50+1 México reconoce la captura del presunto feminicida, pero advierte que el caso de Claudia no puede analizarse de manera aislada. Desde abril de 2025, Aylin Rodríguez Fernández, Kimberly Joselin Ramos Beltrán, Karol Toledo Gómez, Michelle Itzayana Fuentes Calderón y Claudia, todas vinculadas con la UAEM, han sido víctimas de violencia feminicida.

La organización plantea que esta situación exige respuestas estructurales y coordinadas. Señala que la Universidad debe reforzar los mecanismos de prevención, protección, atención y acompañamiento para las estudiantes. A la vez, subraya que la seguridad pública, la investigación de delitos y la procuración de justicia corresponden a las autoridades estatales.

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La colectiva Heóricas e Históricas dirigió un mensaje a la gobernadora Margarita González Saravia y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Cuestionó que la captura sea presentada como un logro, pues considera que un resultado real sería recuperar la paz y evitar que Morelos continúe como un espacio donde la población vive con miedo.

También sostiene que la detención muestra que las instituciones tienen recursos y capacidad cuando existe presión pública. Como contraste, menciona el caso de Maylín, cuyo agresor, según la colectiva, fue detenido un año después.

Morritas UAEM exigió que el caso no sea cerrado públicamente con la captura, al señalar posibles irregularidades en las versiones oficiales sobre la coordinación, los patrullajes y la atención inmediata, pues refiere testimonios de personas presentes que hablan de una espera de entre 25 y 40 minutos para la llegada de ambulancia y policía.

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La colectiva también cuestionó si la rapidez de las autoridades se relaciona con que Claudia era extranjera y el caso alcanzó una dimensión pública imposible de ignorar. Advierte que miles de familias de víctimas de feminicidio en Morelos y el país siguen sin respuestas ni detenidos.

Para Morritas UAEM, una detención no devuelve la vida de Claudia, no aclara las contradicciones en la atención de emergencia y tampoco garantiza que otra estudiante no sea asesinada.

Exige esclarecer los testimonios, los tiempos de respuesta y asegurar que los recursos institucionales estén disponibles antes de otro feminicidio.