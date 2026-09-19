FEMDO atrae investigación por el hallazgo de más 59 millones de litros de presunto huachicol en San José de Iturbide, Guanajuato

La FGR informó que la investigación fue atraída por la FEMDO. Crédito: FGR

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La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajo la carpeta de investigación por el hallazgo de más de 59 millones de litros de presunto huachicol en un inmueble de San José Iturbide, Guanajuato. Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) instruyó la medida este 19 de septiembre, ante la complejidad del caso y la necesidad de verificar la trazabilidad financiera y fiscal de la totalidad del combustible localizado.

El operativo que originó el caso salió a la luz el 17 de septiembre, cuando el secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, informó en sus redes sociales sobre el cateo realizado en la entidad. Horas después, la FGR confirmó los hechos mediante un comunicado oficial en el que detalló el origen de la investigación y el volumen exacto del hidrocarburo asegurado.

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El inmueble donde se realizó el cateo es operado por Gas Natural del Noroeste, Sociedad Anónima de Capital Variable, filial de Grupo SIMSA. La empresa se pronunció este mismo 19 de septiembre mediante un comunicado en el que defendió la legalidad de su operación en la Terminal de almacenamiento de San José Iturbide.

FEMDO atrajo el caso ante la falta de documentación de las empresas relacionadas

Mediante el comunicado FGR 628/26, del 19 de septiembre, la Fiscalía informó que ninguna de las empresas relacionadas había entregado la documentación necesaria para acreditar de manera completa y fehaciente la licitud en el origen, manejo y destino del combustible localizado. Por esa razón, la fiscal Godoy instruyó a la FEMDO ejercer la facultad de atracción de la carpeta de investigación respectiva.

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El personal de la institución inició diligencias adicionales que incluyen el acopio de información sobre las empresas vinculadas, el análisis de documentos y entrevistas a directivos de la empresa directamente relacionada con los hechos. El objetivo de esas acciones es verificar la propiedad, la operación y la trazabilidad financiera y fiscal de la totalidad del hidrocarburo asegurado.

La FGR investiga el origen de 59 millones de litros de combustible que no pudieron ser acreditados. (FGR)

La FGR precisó que las diligencias ministeriales continuaban en curso y reiteró que la institución seguiría trabajando para combatir el huachicol, el contrabando y la defraudación fiscal, así como para contribuir a defender el patrimonio del pueblo de México.

El caso inició en julio con la detención de una persona en una gasolinera

Según datos oficiales compartidos previamente por la FGR, la investigación arrancó el 3 de julio de 2026, a cargo de un agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Federal en Guanajuato. Ese día se detuvo a una persona en el momento en que descargaba combustible de una pipa con capacidad de 33 mil litros de diésel en una gasolinera de San Luis de la Paz. El detenido no acreditó la trazabilidad del hidrocarburo que transportaba.

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A partir de esa detención, la Fiscalía Especializada de Control Regional ejecutó diversas técnicas de investigación en tres puntos del estado. La primera diligencia se realizó en la gasolinera de San Luis de la Paz. La segunda tuvo lugar en un inmueble de despacho de Gas L.P. en el municipio de Dolores Hidalgo, perteneciente al mismo propietario. La tercera y última diligencia se ejecutó en el inmueble ubicado en San José Iturbide, donde se concentró el hallazgo de mayor magnitud, los más de 35 millones de litro.

El cateo en San José Iturbide contó con la autorización de un juez federal y con el apoyo de integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, particularmente de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, así como de elementos de la Comisaría de Fuerzas de Seguridad Pública de Guanajuato, quienes intervinieron como testigos del acto y en labores de asistencia.

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Según el reporte del secretario de Seguridad de Guanajuato, durante el operativo se aseguraron diez tanques de almacenamiento, tres unidades de carga, contenedores y documentación relacionada con los hechos investigados. Una de las fotografías difundidas ese día mostró una pipa con el rótulo de la empresa Mobil estacionada dentro de las instalaciones intervenidas. Esa misma imagen fue compartida posteriormente por la FGR pero con censura en el logo de la empresa.

De fondo se observa un tanque de almacenamiento móvil con rótulos de la empresa Mobil. Facebook - Juan Mauro González Martínez

De acuerdo con el comunicado de la FGR emitido el 17 de septiembre, el hidrocarburo localizado en el inmueble de San José Iturbide se distribuyó en:

33 millones 504 mil 67.406 litros de gasolina Regular

7 millones 266 mil 813.6174 litros de gasolina Premium

18 millones 265 mil 989.504 litros de Diésel

Además del combustible, se aseguraron una caja con documentación contable, siete unidades de transporte y diez contenedores cilíndricos de gran capacidad de almacenamiento, identificados como diques.

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Hasta el momento de la primera revelación del caso no se conocía el nombre de la empresa investigada. Las autoridades precisaron entonces que el aseguramiento no determinaba responsabilidades por sí mismo sobre las personas o empresas vinculadas al sitio intervenido, y que correspondería a las instancias ministeriales y judiciales resolver conforme a derecho.

La empresa señalada defendió la legalidad de su operación y afirmó que fueron clave para combatir el desabasto de 2019

Este mismo 19 de septiembre, Gas Natural del Noroeste, Sociedad Anónima de Capital Variable, filial de Grupo SIMSA, emitió un comunicado en su web oficial, en el que precisó que opera desde hace nueve años la Terminal de almacenamiento ubicada en San José Iturbide.

La empresa indicó que contaba con el Permiso de almacenamiento de petrolíferos PL/19344/ALM/2016 y sus modificaciones contenidas en las resoluciones RES/409/2017, RES/724/2018 y RES/260/2020, otorgado por la Comisión Nacional de Energía con una vigencia de treinta años.

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Comunicado emitido tras el aseguramiento del inmueble y el hidrocarburo. Crédito: Grupo SIMSA

La compañía agregó que disponía de autorizaciones ambientales y de seguridad industrial expedidas por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, así como del permiso en materia ferroviaria otorgado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. En el ámbito estatal y municipal, dijo contar con el Permiso de Uso de Suelo, la licencia de funcionamiento y los vistos buenos de Protección Civil y Medio Ambiente.

Gas Natural del Noroeste aclaró que, conforme a su permiso, prestaba un servicio de utilidad pública consistente en recibir y almacenar petrolíferos propiedad de empresas usuarias, las cuales, a su vez, eran permisionarias de la Comisión Nacional de Energía y acreditaban ante la empresa la propiedad y procedencia legítima de sus productos.

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Esta fue la terminal asegurada por las autoridades federales en San José de Iturbide, Guanajuato. Crédito: Grupo SIMSA

La compañía afirmó haber puesto a disposición de las autoridades competentes la información y documentación que acreditaban la legalidad de su operación y su relación comercial con las empresas usuarias de la Terminal.

En el mismo comunicado, la empresa recordó que en 2017 Petróleos Mexicanos almacenó en esa Terminal su primera importación de diésel vía ferroviaria, y que en 2019 la instalación resultó clave para abatir el desabasto de gasolinas en cinco estados de la República. Gas Natural del Noroeste señaló además que Grupo SIMSA fue fundado en 1967 y que generaba empleo para más de 14 mil personas en el país.

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