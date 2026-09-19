México

Nunca tires el agua de las papas cocidas: por qué este fertilizante líquido hace que tus plantas florezcan

Su principal función es aportar humedad y se puede reutilizar para regar algunas plantas, pero no sustituye un fertilizante ni garantiza más flores

Una olla de metal con papas peladas cortadas en cubos grandes hirviendo en agua sobre una hornilla de cocina. Hay vapor visible.
El agua de las papas puede ayudar a regar las plantas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Aprovechar del agua de cocción se ha extendido entre las personas que buscan reducir desperdicios en casa. Además de las papas, en redes sociales se recomienda guardar el líquido de arroz, verduras o pasta para regar plantas. Estas prácticas parten de la idea de recuperar los compuestos que los alimentos liberan durante la preparación.

Para esta ocasión nos centramos en el tema de las papas al contener almidón y minerales como potasio. Durante la cocción, una parte puede pasar al agua, aunque la cantidad depende del tiempo de hervor, el volumen de líquido y la proporción del alimento.

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El agua que queda después de hervir las papas, puede funcionar como una alternativa de riego ocasional siempre y cuando no contenga sal, aceite, mantequilla, caldo concentrado ni especias. Antes de usarla, debe enfriarse por completo para evitar daños en las raíces y aplicarse directamente sobre el sustrato.

El cuidado de las plantas con flores no depende de un solo producto. La luz, el tipo de tierra, el tamaño de la maceta, el drenaje, la frecuencia de riego y la nutrición influyen en la formación de botones. Si alguno de estos factores no resulta, un remedio casero difícilmente corregirá el problema.

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En las macetas, la acumulación de sales es un problema común. La sal de mesa y los restos de fertilizante pueden concentrarse en la tierra, dificultar que las raíces absorban la humedad y provocar bordes secos o marrones en las hojas.

Por ello, el agua de cocción con sal o especias no debe usarse para regar plantas de interior ni jardines.

El agua de cocción no reemplaza los nutrientes que necesitan las plantas

Olla de metal con agua hirviendo y papas peladas cortadas en cubos sobre una estufa de gas. Una mano con un tenedor de metal pincha una papa.
Cocción de papas peladas y cortadas en cubos dentro de una olla con agua hirviendo sobre una estufa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las papas, por ser una fuente de almidón, también contienen minerales, entre ellos potasio. Al hervirlas, una parte de sus componentes solubles queda en el agua, pero esto no significa que el líquido tenga una fórmula comparable con la de un fertilizante diseñado para las plantas.

La Universidad Estatal de Utah señala que las papas requieren suelos fértiles y que la fertilización se tiene que definir a partir de un análisis del suelo. La recomendación sirve también para entender el cuidado de otras especies: antes de añadir nutrientes, conviene conocer qué falta en el sustrato.

Un fertilizante comercial indica la proporción de nitrógeno, fósforo y potasio. Estos productos también pueden incluir calcio, magnesio, hierro, zinc y otros micronutrientes. El agua que queda después de hervir las papas no ofrece esa información ni una dosis controlada.

Señalar que el almidón tampoco equivale a un alimento directo para las raíces de las plantas, estas producen sus propios azúcares mediante la fotosíntesis. Cuando se agrega materia orgánica o almidón al sustrato, intervienen microorganismos que la descomponen. Ese proceso no asegura una respuesta inmediata ni más botones florales.

El agua de papa se podría emplear como riego esporádico si no contiene los próximos ingredientes y condimentos de cocina: sal, mantequilla, aceite, leche, crema, especias o caldo concentrado. Prestar atención cuando se enfríe por completo antes de tocar la tierra. El agua caliente puede dañar raíces, alterar el sustrato y estresar a la planta.

Regar no es lo mismo que fertilizar

Regar el pasto
Regar no es lo mismo que fertilizar. Freepik

Una planta que recibe agua de papa puede lucir mejor si antes tenía sed, pero eso no demuestra que el líquido haya estimulado la floración. La recuperación puede obedecer al riego, a la humedad disponible o a las condiciones de luz y temperatura.

Las especies con flor requieren cuidados distintos. Algunas necesitan más horas de calor. Otras florecen cuando se respeta un periodo de reposo, cuando se poda en la época adecuada o cuando se reduce el exceso de nitrógeno.

El exceso de nitrógeno, por ejemplo, suele favorecer el desarrollo de hojas y tallos, no necesariamente de flores. La lógica es similar en plantas ornamentales. Una dosis elevada o mal elegida puede alterar su crecimiento.

La floración no depende de un solo ingrediente, sino de la combinación entre luz, riego, espacio para las raíces, drenaje, temperatura y nutrición. El agua de papa sin sal puede usarse de manera ocasional, pero no cada vez que se cocina.

Aplicarla con frecuencia aumenta la posibilidad de que restos orgánicos se acumulen en el sustrato. En un recipiente con poco drenaje, eso puede favorecer malos olores, mosquitos del sustrato o cambios en la humedad.

Las macetas necesitan drenaje y dosis controladas

Una mano vierte líquido de una botella blanca en la tierra de una planta en maceta. La planta tiene hojas amarillas y la tierra presenta moho. Fondo de jardín.
El agua oxigenada puede ayudar a desinfectar las bacterias de la tierra en la maceta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plantas de interior enfrentan un riesgo mayor cuando reciben líquidos caseros en exceso. La tierra tarda más en secarse y las raíces pueden quedarse sin oxígeno. Una maceta sin orificios de drenaje agrava este problema, incluso si se utiliza agua simple.

El riego adecuado consiste en humedecer el sustrato y permitir que el excedente salga por la parte inferior de la maceta. El agua que queda en el plato debe desecharse. Dejar las raíces en contacto permanente con el líquido incrementa el riesgo de pudrición.

Si se emplea agua de papa, debe ser una cantidad moderada. No conviene llenar la maceta ni reemplazar todos los riegos con esta preparación. La tierra debe revisarse antes con un dedo: si todavía está húmeda a unos centímetros de profundidad, la planta no necesita más agua.

Las plantas recién trasplantadas, enfermas, con raíces dañadas o en reposo tampoco son buenas candidatas para experimentar con líquidos de cocina. En esas condiciones, una variación en la humedad o en la composición del sustrato puede retrasar su recuperación.

El agua sin condimentos puede reutilizarse con precaución

Papa sancochada, olla con papas y agua - Perú - 20 de agosto
Agua sin condimentos puede ayudar a que florezcan plantas. (El Diario NY)

El agua donde se cocieron papas puede aprovecharse para un riego esporádico si no contiene sal, mantequilla, aceite, leche, crema ni otros ingredientes añadidos. Debe dejarse enfriar por completo y aplicarse solo sobre la tierra, en una cantidad moderada.

Para mantener plantas sanas y favorecer la floración, conviene priorizar el drenaje, la luz adecuada y un fertilizante indicado para cada especie.

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