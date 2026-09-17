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¡Bombazo de Cruz Azul! Presenta a exfutbolista del Real Madrid como refuerzo estrella para el Apertura 2026

Los cementeros quieren ir por el campeonato este semestre y lo harán de la mano de una promesa española

Silueta negra de una futbolista entre los escudos de Cruz Azul y Real Madrid en un estadio de fútbol iluminado.
El conjunto cementero reveló la noticia este jueves. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En una clara muestra de ambición por consolidarse como un equipo protagonista en la Liga MX Femenil, la directiva de Cruz Azul ha vuelto a acaparar los reflectores del balompié nacional. La institución celeste hizo oficial la llegada de la mediocampista española Alicia de la Cuerda como su nueva incorporación para encarar el resto del Torneo Apertura 2026, un fichaje estratégico proveniente de la cantera del Real Madrid que busca inyectarle talento, visión de campo y dinamismo al esquema táctico cementero.

El balompié femenino azteca continúa atrayendo figuras de proyección internacional, y La Máquina no se ha quedado atrás en la reestructuración de su plantilla.

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Tras un arranque de torneo con altibajos, pero respaldado por triunfos de alto valor anímico como la reciente victoria sobre Pumas, la llegada de la jugadora europea promete subir el listón competitivo dentro del vestidor y dar un golpe de autoridad en la mesa.

El conjunto de la Máquina quiere mantener su buena racha en la Liga MX Femenil con esta nueva incursión.
El conjunto de la Máquina quiere mantener su buena racha en la Liga MX Femenil con esta nueva incursión. (TW Cruz Azul Femenil)

La presentación de Alicia de la Cuerda con La Máquina

La directiva cementera, encabezada por el presidente del consejo de administración, Víctor Velázquez, formalizó la llegada de la centrocampista ibérica de 22 años como el refuerzo bomba del club para este certamen.

Durante su presentación oficial con los colores celestes, la futbolista lució por primera vez la indumentaria de Cruz Azul, manifestando su entusiasmo por comenzar esta nueva etapa profesional en el fútbol mexicano.

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Con la incorporación de De la Cuerda, el cuerpo técnico busca reforzar la zona de creación en la medular, aportándole equilibrio, salida limpia de balón y criterio futbolístico al mediocampo.

La española se integra de inmediato a los entrenamientos del primer equipo femenil en las instalaciones de La Noria, con la firme intención de adaptarse a la altitud de la capital y ponerse bajo las órdenes del estratega de cara a los compromisos de la segunda mitad del torneo.

(Real Madrid)
(Real Madrid)

¿Quién es Alicia de la Cuerda y cuál es su trayectoria deportiva?

Nacida el 19 de febrero de 2004 en Toledo, España, Alicia de la Cuerda García-Calvo es una mediocampista defensiva y mixta que destaca por su técnica depurada, inteligencia táctica y capacidad de distribución. Su formación futbolística comenzó a temprana edad en las Escuelas Deportivas de Argés (2010-2014), donde deslumbró por sus cualidades naturales sobre el terreno de juego.

Su enorme talento llamó la atención de una de las academias más prestigiosas de Europa: la del Atlético de Madrid. En el conjunto ‘colchonero’, Alicia realizó un extenso proceso formativo entre 2014 y 2022, pasando por todas las categorías inferiores hasta consolidarse en las filiales y dar muestras de un futuro brillante.

Para el verano de 2022, De la Cuerda dio un salto trascendental en su carrera al firmar con el Real Madrid B. En la cantera del cuadro ‘merengue’, la toledana se convirtió en un pilar del mediocampo, ganando roce competitivo de alto nivel en la Primera Federación Femenina de España. Su recorrido también ha estado respaldado por el ámbito internacional, al haber formado parte de las convocatorias de la Selección Española Sub-19, acreditando un recorrido técnico de primer orden europeo antes de emprender su aventura con Cruz Azul.

La española ya cuenta con experiencia en equipos de renombre y en las inferiores de la Selección de España.
La española ya cuenta con experiencia en equipos de renombre y en las inferiores de la Selección de España. (IG @martanocopa)

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el siguiente partido de Cruz Azul Femenil?

Tras la victoria frente a Pumas en la séptima fecha del certamen, el conjunto celeste afina los últimos detalles tácticos antes de emprender el viaje a la Comarca Lagunera para hacer frente a su próximo compromiso en la Liga MX Femenil.

  • Partido: Santos Laguna vs. Cruz Azul Femenil (Jornada 8 - Apertura 2026)
  • Fecha: Lunes 21 de septiembre de 2026
  • Horario: 19:06 horas (Tiempo del Centro de México)
  • Sede: Estadio Corona (Territorio Santos Modelo), Torreón, Coahuila
  • Transmisión en vivo: A través de la señal de FOX Sports en televisión de paga y vía streaming por ViX Premium / FOX Sports Premium.

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