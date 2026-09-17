De comisario de Xaltianguis a ser investigado por homicidio: detención de Said “N” abre revisión de policías en los 85 municipios de Guerrero

Said “N”, comisario municipal de Xaltianguis, fue detenido mediante una orden de aprehensión por su presunta participación en el homicidio del agente de la Guardia Nacional Eduardo Bustos Pérez y tres personas más. (Crédito: Defensa)

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Said “N”, comisario de Xaltianguis, fue detenido el 15 de septiembre mediante una orden de aprehensión relacionada con el homicidio de Eduardo Bustos Pérez, elemento activo de la Guardia Nacional (GN), y otras tres personas. La captura fue realizada por elementos de la propia GN y el Ejército, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

La detención abrió una revisión más amplia de las corporaciones municipales. El subsecretario de Desarrollo Político y Social de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, informó que la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz da seguimiento a la conducta de las policías de los 85 municipios del estado. El funcionario también señaló que las investigaciones continúan en Xaltianguis, el valle de El Ocotito y la zona donde colindan la región Centro y Acapulco, y anticipó nuevas detenciones.

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Xaltianguis acumuló operativos antes de la captura del comisario

La detención de Said “N” ocurrió después de varios despliegues de fuerzas estatales y federales en Xaltianguis y comunidades cercanas. El 9 de septiembre, la Fiscalía de Guerrero reportó el aseguramiento de más de 700 cartuchos, 10 artefactos explosivos improvisados, rollos de cordón detonante, una motocicleta y una camioneta en esa localidad.

Dos días después, otro operativo en Xaltianguis dejó el aseguramiento de 20 estrellas ponchallantas y un costal con hierba verde seca con características similares a la marihuana. En El Ocotito, las autoridades detuvieron ese mismo día a Alfredo “N”, a quien la Fiscalía identificó como presunto integrante de Los Ardillos, y le aseguraron dosis de una sustancia con características similares al cristal, una motocicleta y prendas tipo militar. También fueron localizados 200 cartuchos.

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El 13 de septiembre, la Fiscalía volvió a reportar acciones en Xaltianguis y El Ocotito. En la primera localidad fueron aseguradas dos camionetas, una de ellas blindada y con reporte de robo, además de 213 cartuchos. En El Ocotito se localizaron dosis de sustancias con características similares al cristal y marihuana.

Estos operativos se sumaron al despliegue realizado después del homicidio de Bustos Pérez. Tras el crimen, autoridades federales y estatales detuvieron a 16 personas señaladas como presuntos integrantes de Los Ardillos en Pablo Galeana, Río Verde y Xaltianguis. En esas acciones fueron aseguradas 12 armas, más de 36 mil 700 cartuchos, 17 dosis de metanfetamina, 10 máquinas tragamonedas, dos motocicletas y un vehículo.

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El agente asesinado denunció vínculos de autoridades con Los Tlacos

El caso de Eduardo Bustos Pérez tiene un elemento adicional: antes de ser localizado sin vida, el agente apareció en un video en el que habló de las labores de inteligencia que realizaba en Guerrero y lanzó acusaciones contra mandos de seguridad y funcionarios de la Fiscalía estatal.

Esto fue lo último que declaró Eduardo Bustos Pérez, agente de la Guardia Nacional hallado muerto en Guerrero. RRSS

Bustos se identificó como integrante de la 37 Coordinación de la Guardia Nacional, con sede en Iguala, y afirmó que una de sus tareas era vigilar las actividades de Los Ardillos. En su relato señaló específicamente a Xaltianguis como uno de los puntos donde realizaba labores de vigilancia, además de El Ocotito, Tierra Colorada y otras localidades. Dijo que elaboraba mapas, tomaba fotografías y registraba coordenadas para sus superiores.

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El agente también acusó a mandos de la Guardia Nacional y a un funcionario de la Fiscalía General del Estado de Guerrero de mantener presuntos vínculos con Los Tlacos. Según su versión, esas autoridades habrían recibido instrucciones de integrantes de esa organización para actuar contra Los Ardillos.

Esas declaraciones corresponden al testimonio realizado por Bustos en el video y no han sido acreditadas judicialmente. La Defensa informó después de su muerte que investigaría el contenido de sus señalamientos.

La coincidencia territorial es relevante para la investigación, pero no establece por sí misma una relación entre Said “N” y las acusaciones formuladas por Bustos. Hasta ahora, las autoridades han informado que el comisario está siendo investigado por su presunta participación en el homicidio del agente y de las otras tres víctimas, sin hacer público cuál habría sido su intervención específica.

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Los Ardillos ya habían sido señalados en los operativos de la zona

Los aseguramientos de septiembre se producen en un corredor donde las autoridades han identificado la presencia de distintas estructuras criminales. En los operativos posteriores al homicidio de Bustos, el Ejército señaló directamente a Los Ardillos como el grupo al que pertenecían las 16 personas detenidas en Xaltianguis, Pablo Galeana y Río Verde.

La captura fue realizada el 15 de septiembre a las 2:50 de la tarde por elementos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero. (Crédito: Registro Nacional de Detenciones)

La Fiscalía estatal también identificó como presunto integrante de esa organización al hombre detenido en El Ocotito el 11 de septiembre. Además, informó el mismo día de la captura de Andrés “N”, Alejandro “N” y Brayan “N”, a quienes señaló como presuntos integrantes de Los Ardillos durante recorridos en esa localidad.

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La actividad operativa no se ha limitado a Xaltianguis. La propia Fiscalía ha situado sus recorridos recientes en El Ocotito y San José El Ciruelar, con aseguramientos de vehículos, cartuchos, droga y equipo táctico.

Otro excomisario de Guerrero fue detenido por presuntos vínculos con grupos criminales

El antecedente más cercano sobre una autoridad comunitaria involucrada en una investigación criminal se registró en julio, cuando autoridades federales detuvieron a Mario “N”, quien había sido comisario municipal de Tlayolapa.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que Mario “N” era considerado probable responsable de la privación de la libertad de servidores públicos y que, de acuerdo con las investigaciones, presuntamente formaba parte de Los Ardillos y era colaborador cercano de un jefe regional de esa organización. También lo relacionó con la organización de movilizaciones y bloqueos sobre la Autopista del Sol.

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El antecedente no implica una relación entre Mario “N” y Said “N”, ni constituye evidencia de que el comisario de Xaltianguis pertenezca a alguna organización criminal. Su relevancia está en que ambos casos involucran a autoridades comunitarias de Guerrero dentro de investigaciones relacionadas con estructuras delictivas.

La revisión de policías se extiende más allá de Xaltianguis

El anuncio realizado por Rodríguez Cisneros ocurre después de otros operativos dirigidos contra corporaciones municipales. A principios de septiembre, autoridades estatales y federales intervinieron las comandancias de Tlapa de Comonfort, Chilapa de Álvarez y Atlixtac, donde inicialmente fueron presentadas 71 personas que no habían acreditado su calidad como policías preventivos o de tránsito.

Posteriormente, 66 fueron liberadas después de acreditar que laboraban en los ayuntamientos, mientras continuaron investigaciones contra otros agentes y funcionarios. El gobierno estatal ahora señala que la revisión de las conductas de las policías municipales se realiza en los 85 municipios y que las denuncias ciudadanas forman parte de los elementos que pueden alimentar las investigaciones.

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