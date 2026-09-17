¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 17 de septiembre? Se reportan atrasos en Línea 12

En este live damos seguimiento en tiempo real al estado del servicio en todas las líneas a lo largo del día: afectaciones, cierres de estaciones, tiempos de espera, capacidad y cualquier incidencia que pueda afectar tu traslado.
11:45 hsHoy
El Metro de la CDMX informó que la estación Zócalo-Tenochtitlan se encuentra abierta, todas las estaciones de la Línea 2 se encuentran ofreciendo servicio, la circulación de los trenes es continua.
11:15 hsHoy
Usuarios reportan atrasos en la estación Periférico Oriente de la Línea 12 con dirección a Mixcoac.
11:00 hsHoy
El Metro informó a través de su cuenta oficial de X, que todas las estaciones inician servicio este jueves.