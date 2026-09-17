Sandra Cuevas se compara con Roberto Gil Zuarth y Manuel López San Martín tras cirugía: así reaccionó en redes

Un video con su nueva apariencia circula en X y otras plataformas, donde usuarios la equiparan con el periodista y el panista, sin pronunciamientos de ellos

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La exalcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que un video con su nuevo aspecto físico, resultado de una reciente intervención estética, comenzara a circular acompañado de comparaciones con los rostros del conductor Manuel López San Martín y del político panista Roberto Gil Zuarth. La propia Cuevas retomó el tema en su cuenta de X, donde reconoció el fenómeno viral con humor.

El mensaje de Sandra Cuevas que avivó la comparación

@SandraCuevas_

A través de su cuenta oficial en X, Sandra Cuevas publicó un mensaje en el que hizo referencia directamente al #SandraCuevas que, según ella misma señaló, las redes sociales habían generado con una fotografía suya. En su publicación escribió: “La nueva #SandraCuevas según las redes (la borro en un rato)”, en alusión a una imagen en la que, de acuerdo con comentarios de usuarios, su rostro guardaba parecido con el de Manuel López San Martín y con el de Roberto Gil Zuarth.

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El comentario surgió luego de que otras cuentas, entre ellas la del usuario identificado como Bill Chang (@billfostermx), publicaran mensajes dirigidos a la exalcaldesa en tono de broma, señalando que su aspecto tras la cirugía se asemejaba al de Gil Zuarth. Hasta el momento, ni Manuel López San Martín ni Roberto Gil Zuarth han emitido pronunciamientos públicos sobre las comparaciones que circulan en redes sociales, por lo que se trata de un fenómeno impulsado por usuarios y no de una controversia directa entre las partes.

¿Quiénes son las figuras con las que la comparan?

Manuel López San Martín es un periodista y conductor mexicano, reconocido por su labor en noticieros de radio y televisión, donde ha entrevistado en distintas ocasiones a actores políticos sobre las polémicas de Cuevas durante su gestión al frente de la alcaldía Cuauhtémoc.

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El conductor mexicano es reconocido por su trabajo en noticieros de radio y televisión, donde realiza conversaciones con figuras públicas sobre controversias vinculadas con la exalcaldesa durante su periodo en la demarcación capitalina

Roberto Gil Zuarth, por su parte, es un político del Partido Acción Nacional (PAN), expresidente del Senado de la República y exsubsecretario de Gobernación. No existe, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, un vínculo personal o político previo documentado entre Cuevas y ambas figuras; la comparación responde únicamente al parecido físico señalado por usuarios tras conocerse las nuevas imágenes de la exalcaldesa.

La conversación surge tras difundirse nuevas fotografías de la exfuncionaria, y usuarios también la equiparan con otras dos figuras públicas; hasta ahora no hay registro de una relación personal o política entre ellos Credito:cuartoscuro

Antecedentes: la cirugía que cambió su imagen pública

Las comparaciones virales se producen en el contexto de una serie de intervenciones estéticas que Sandra Cuevas ha hecho públicas en los últimos meses. El pasado 22 de agosto, la exalcaldesa compartió un video desde un hospital en el que apareció con vendajes en el rostro y una férula nasal, luego de someterse a lo que ella misma describió como “una pausa necesaria” para priorizar su salud. En ese momento no detalló el tipo de procedimiento realizado.

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La exalcaldesa de la Cuauhtémoc se sometió a una operación (Redes de Sandra Cuevas)

De acuerdo con reportes posteriores, la intervención de agosto estuvo relacionada con una cirugía de nariz que se había realizado aproximadamente un año antes, cuyo resultado no la habría dejado satisfecha. Semanas después, en septiembre, Cuevas volvió a aparecer en transmisiones en vivo mostrando vendajes adicionales en zonas como el pecho, los brazos y la cintura, lo que llevó a especular sobre procedimientos estéticos adicionales, aunque la propia exalcaldesa no ha confirmado oficialmente el alcance completo de las intervenciones realizadas.

Un año marcado por controversias en el entorno de Cuevas

La nueva ola de comentarios en redes sociales se suma a un año en el que Sandra Cuevas ha estado presente de forma constante en la conversación pública, no solo por su transformación física, sino por distintos señalamientos relacionados con su vida personal:

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En junio de 2026 , su entonces pareja sentimental, Eduardo Pérez Tueme , fue detenido en la Ciudad de México en cumplimiento de una orden de aprehensión por un presunto fraude superior a ocho millones de pesos, emitida por autoridades de Coahuila. Cuevas reconoció la relación, pero pidió ser excluida del proceso judicial, señalando que las inversiones en cuestión involucraban al senador de Morena Luis Fernando Salazar , quien negó cualquier vínculo con el caso.

En septiembre de 2025 , la exalcaldesa admitió haber sostenido una relación sentimental con Alejandro “N”, alias “El Choko” , señalado por autoridades como presunto líder del grupo delictivo conocido como La Chokiza . Cuevas aseguró que desconocía las actividades ilícitas que después se le atribuyeron a su expareja.

Su nombre también fue vinculado, según reportes periodísticos, a la plataforma digital Narcopolíticos, que documenta presuntos nexos entre figuras políticas mexicanas y organizaciones criminales, señalamientos que la propia Cuevas ha calificado como parte de una campaña en su contra.

En todos estos casos, no existe información oficial que establezca responsabilidad penal directa de Sandra Cuevas en las investigaciones mencionadas, de acuerdo con las autoridades correspondientes.

Lo que se sabe hasta ahora

Por el momento, la comparación viral entre Sandra Cuevas, Manuel López San Martín y Roberto Gil Zuarth se mantiene únicamente en el terreno de las redes sociales, sin que ninguna de las tres partes haya profundizado en el tema más allá de las publicaciones iniciales. La exalcaldesa, conocida por responder con frecuencia a los comentarios sobre su imagen y su vida personal, no ha adelantado si continuará compartiendo detalles sobre los procedimientos estéticos a los que se ha sometido en los últimos meses.

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