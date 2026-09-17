Valentina Ferrer reacciona a pregunta sobre la supuesta infidelidad de J Balvin con Melanie Pavola

La historia de Melanie Pavola que volvió a circular tras la separación de J Balvin y Valentina Ferrer - crédito @valentinaferrer @melaniepavola/ Instagram

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Valentina Ferrer fue abordada por una reportera luego de que resurgieron las declaraciones de Melanie Pavola sobre una supuesta infidelidad de J Balvin.

El momento ocurrió después de que Ferrer confirmó el miércoles 16 de septiembre de 2026 que terminó su relación con el cantante colombiano. La modelo pidió respeto para su familia y sostuvo que ella y José Álvaro Osorio Balvín mantendrían como prioridad el bienestar de su hijo Río.

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La separación reactivó una versión hecha pública por Pavola a inicios de agosto, cuando aseguró que habría tenido un encuentro íntimo con el intérprete durante el embarazo de Ferrer. Ni Balvin ni la modelo argentina han confirmado esa historia ni han atribuido el final de su relación a una tercera persona.

Valentina Ferrer reacciona a la pregunta sobre Melanie Pavola

En un video difundido por Posta Entretenimiento, Valentina Ferrer fue captada al salir de un evento y caminar hacia un vehículo. Mientras se acercaba al coche, una reportera le hizo una pregunta relacionada con los dichos de Melanie Pavola.

Valentina Ferrer confirmó su separación de J Balvin: “Tomar caminos separados”

“Ya por último, de las declaraciones de Melanie, ¿qué tienes que decir al respecto?”, preguntó la comunicadora a Ferrer frente a las cámaras.

La modelo no dio una declaración. En las imágenes se observó que continuó su camino, subió con rapidez al vehículo y se retiró sin responder sobre las versiones que han circulado en redes sociales desde que anunció su ruptura con J Balvin.

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La reacción de Ferrer ocurrió un día después de que hizo pública la separación. En el mensaje que compartió en Instagram, no mencionó a Pavola, no habló de alguna supuesta infidelidad ni detalló las razones que llevaron a la pareja a tomar caminos distintos.

J Balvin y Valentina Ferrer

Su decisión de no responder mantuvo sin cambios la postura que expuso en su comunicado. La argentina había solicitado comprensión ante un proceso que definió como personal y que involucraba también a su hijo de 5 años.

El video concentró la atención en el gesto de Ferrer, aunque no hubo una respuesta verbal que permitiera conocer su postura sobre los dichos de la creadora de contenido mexicana. La modelo tampoco hizo publicaciones adicionales sobre el tema en sus redes sociales.

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La pregunta surgió después de que usuarios retomaron las declaraciones de Pavola y las asociaron con el anuncio de la separación. Esa relación, no obstante, no ha sido confirmada por ninguno de los integrantes de la expareja.

Seguidores cuestionaron la pregunta que recibió Valentina Ferrer

La publicación de Posta Entretenimiento acumuló mensajes de usuarios que consideraron que la pregunta fue imprudente, dadas las circunstancias en las que Ferrer confirmó el final de su relación con el cantante.

Varios seguidores señalaron que el rostro de la modelo reflejó incomodidad y tristeza. “La cara de ella lo dijo todo”, escribió una internauta junto a emojis de corazón roto y rostro triste.

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Otros comentarios pidieron empatía con Ferrer. Una usuaria señaló que la modelo atravesaría un momento difícil y cuestionó que se le pidiera hablar de una acusación que no ha sido confirmada por J Balvin ni por ella.

“Qué falta de respeto y poca empatía”, escribió otra persona. En el mismo sentido, algunos usuarios sostuvieron que la reportera debió dirigir la pregunta al cantante colombiano y no a Ferrer.

También hubo mensajes que destacaron que la argentina apareció en público pese a la atención que generó su separación. “La admiro, cuando podría estar tirada en una cama llorando sale con una sonrisa a brillar”, comentó una seguidora.

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Algunos usuarios consideraron que la modelo tenía derecho a no pronunciarse. El comunicado que difundió el 16 de septiembre había incluido una petición explícita de respeto para ella, Balvin y su hijo.

“Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”, escribió Ferrer en el texto que publicó en sus historias de Instagram.

Los mensajes en redes sociales reflejaron el respaldo de parte de los seguidores hacia la modelo, pero también mostraron que las declaraciones de Pavola continuaron como tema de conversación tras la ruptura.

J Balvin and Valentina pose on the red carpet at the 2025 MTV Video Music Awards in Elmont, New York, U.S., September 7, 2025. REUTERS/Kylie Cooper

Melanie Pavola relató una supuesta infidelidad de J Balvin

La conversación sobre el video de Ferrer se originó en las declaraciones que Melanie Pavola hizo durante agosto de 2026. La creadora de contenido mexicana aseguró que tuvo un encuentro con J Balvin en Nueva York entre 2020 y 2021.

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Según relató Pavola, el cantante le habría informado después del encuentro que Valentina Ferrer estaba embarazada y que se encontraba también en esa ciudad. La influencer dijo que decidió retirarse y después contactó a la modelo argentina.

“Él me invitó a Nueva York una vez. Hacemos el amor y cuando terminamos me dice: ‘Tengo a Valentina embarazada y también en Nueva York’. Yo agarré mis cosas y me fui”, afirmó Pavola en un video difundido en sus redes sociales.

La mexicana también sostuvo que le envió un mensaje a Ferrer después de enterarse del embarazo. “Le mandé un mensaje a Valentina diciendo: ‘Acabo de tener relaciones con tu pareja, yo no sabía que estabas embarazada, ni mucho menos. Una disculpa’”, dijo.

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La influenciadora mostró los diferentes eventos a los que asistió con el paisa como muestra de la cercanía con él - crédito @melaniepavola/IG

Las afirmaciones de Pavola fueron retomadas por usuarios después de que Ferrer confirmó la separación. La influencer no apareció mencionada en el comunicado de la argentina ni en algún mensaje público del cantante.

Pavola publicó el 28 de julio una fotografía junto a J Balvin que correspondería a un encuentro de años anteriores.

La imagen fue utilizada por usuarios para relacionar a la creadora de contenido con una posible crisis entre Balvin y Ferrer. Hasta ahora, las fotografías solo mostrarían que ambos coincidieron en algún momento y no confirmarían una relación sentimental o íntima.

Valentina Ferrer confirmó que tomaron caminos separados

Valentina Ferrer hizo pública la separación el miércoles 16 de septiembre a través de una historia de Instagram. La modelo escribió un breve comunicado en el que se refirió a J Balvin por su nombre, José.

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“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, expresó Ferrer en la primera parte de su mensaje.

La argentina explicó que la decisión fue tomada pensando en su familia. “Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia”, escribió.

La modelo Valentina Ferrer confirma el fin de su relación de pareja con el músico J Balvin mediante una declaración publicada en su cuenta de Instagram.

Ferrer también se refirió a Río, el hijo que tuvo con J Balvin en 2021. “Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”, señaló la modelo.

El comunicado fue compartido después de varios días de rumores sobre un posible distanciamiento. Ferrer no dio detalles sobre las razones de la ruptura ni habló de conflictos entre ella y el cantante.

El mensaje llevó únicamente la firma de “Valentina” y no fue acompañado por una declaración pública de J Balvin.

La expareja inició su relación en 2018, después de conocerse durante la grabación del video musical Sigo Extrañándote. Durante varios años mantuvieron su vida privada fuera de la exposición constante y compartieron de forma limitada algunos momentos familiares.

La llegada de Río, en 2021, modificó la dinámica de la pareja. J Balvin habló en distintas ocasiones sobre su experiencia como padre y en enero de 2025 lanzó la canción “Río”, dedicada a su hijo.

Ferrer cerró su comunicado con una solicitud de comprensión. Hasta el momento, esa publicación y su silencio ante la pregunta de la reportera fueron sus únicas reacciones públicas frente a las versiones sobre Melanie Pavola.