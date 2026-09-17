Canaco CDMX advierte sobre el impacto de la nueva ley de pagos digitales en las MIPYMES

Una clienta realiza un pago digital con su teléfono inteligente mientras la comerciante sostiene el datáfono y manipula billetes de euro en un mercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Canaco CDMX respaldó la digitalización de los pagos en México, aunque condicionó su apoyo a que la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos no imponga nuevas cargas a las micro, pequeñas y medianas empresas.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México sostuvo que la transformación de los medios de cobro puede elevar la productividad, impulsar la formalidad, reforzar la seguridad de las transacciones y acercar a las MIPYMES al sistema financiero.

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El presidente del organismo, Vicente Gutiérrez Camposeco planteó que la discusión legislativa debe contemplar las condiciones reales de los negocios que enfrentan diferencias de acceso a tecnología, conectividad y financiamiento.

El cambio en los comercios tras la digitalización

Este organismo consideró favorable que la iniciativa busque ampliar la inclusión financiera y facilitar que los comercios accedan a servicios bancarios, y a su vez, valoró los planteamientos para disminuir los gastos asociados a recibir pagos electrónicos.

Destacó la posibilidad de que los comerciantes obtengan su primer crédito bancario, eleven la protección de sus operaciones y aprovechen herramientas que ya funcionan en el país, como el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), CoDi y DiMo.

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La nueva ley podría ser útil si convierte las operaciones electrónicas en una vía concreta para que se reduzcan costos, se construya un historial financiero y se acceda a un financiamiento productivo. La transición no debe excluir a quienes tienen menor conectividad ni aumentar su complejidad administrativa.

Gutiérrez Camposeco afirmó que el cambio no puede limitarse a reemplazar el efectivo por una terminal o una aplicación. “La digitalización de los pagos no debe convertirse en una carga adicional para los pequeños negocios”, señaló.

Una infografía de Infobae detalla los cinco criterios propuestos por Canaco CDMX para regular los pagos digitales en las pequeñas empresas de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reducción de comisiones se encuentra entre los asuntos centrales del debate, por lo que la Canaco CDMX advirtió que un pequeño negocio difícilmente acelerará la adopción de medios tecnológicos si sus costos reducen de forma considerable sus márgenes de operación.

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México puede tomar como referencia experiencias internacionales, aunque deberá adaptar el modelo a las características de su economía, esa mirada incluye las condiciones de las MIPYMES y las particularidades de la Ciudad de México.

Asimismo, se mencionó que una parte relevante del efectivo que circula en el mercado local se encuentra en el comercio ilegal asiático, en especial en la venta de productos chinos.

Cinco factores que plantea Canaco CDMX para evaluar la ley

La Cámara propuso cinco criterios para medir el resultado de la legislación, con el objetivo de que los pagos digitales representen una oportunidad económica para los pequeños comercios y no una obligación que eleve sus gastos.

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Reducción real de costos para las MIPYMES. La digitalización debe aportar beneficios económicos verificables. Para ello, el organismo pidió comisiones competitivas, tarifas transparentes y condiciones que impulsen la competencia entre los proveedores de servicios.

Acceso efectivo al crédito productivo. La información originada en las operaciones electrónicas puede ayudar a formar un historial financiero. La Canaco CDMX planteó que ese uso debe respetar la privacidad y la protección de los datos de cada negocio.

Reconocimiento de las brechas digitales. La adopción de tecnología no avanza al mismo ritmo en todos los sectores, regiones ni tamaños de empresa. La entidad pidió que las políticas públicas no se diseñen únicamente desde la realidad de las compañías medianas y grandes.

Aplicación gradual e incluyente. La migración hacia otras formas de pago debe evitar que los comercios pequeños, los consumidores vulnerables y los establecimientos situados en áreas con conectividad limitada queden fuera del mercado.

Estímulos fiscales y financieros. La Cámara propuso que sea atractivo para las micro y pequeñas empresas adoptar estos mecanismos. Entre las opciones mencionó deducciones fiscales o tratamientos preferenciales de Impuesto sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), bajo reglas claras, sencillas y verificables.

La Canaco CDMX respaldó financiamientos menos dependientes de los billetes y monedas y con mayor inclusión económica. A la vez, insistió en que el avance tecnológico solo tendrá resultados si disminuye los precios, amplía las opciones de crédito y mejora la seguridad.