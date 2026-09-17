México

Embajada de EEUU en México asegura que utiliza todas las herramientas para combatir cárteles: “Apoyar a los narcoterroristas tiene consecuencias”

La embajada de Estados Unidos en México realizó una publicación en sus redes sociales en la que dijo que seguirán colaborando con México para enfrentar al crimen organizado y fortalecer la seguridad en ambos países

El mensaje fue difundido en las redes sociales de la Embajada de EEUU en México. Crédito: @USAmbMex
El mensaje fue difundido en las redes sociales de la Embajada de EEUU en México. Crédito: @USAmbMex
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La embajada de Estados Unidos en México reafirmó este jueves, por medio de una publicación realizada en redes sociales, que la administración del presidente republicano Donald Trump está utilizando todas las herramientas disponibles para combatir a los cárteles y exigir cuentas a quienes los apoyen.

Por medio de su cuenta de la red social X, la embajada señaló que seguirán colaborando con México para enfrentar al crimen organizado y fortalecer la seguridad en ambos países. “Apoyar a los narcoterroristas tiene consecuencias”, concluye la publicación.

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Acompañado de dicha publicación, se compartió otra de la cuenta del Distrito Sur de Texas de la Fiscalía de los Estados Unidos, donde se informó que el fiscal federal Aarón Reitz anunciaba cargos contra un inmigrante indocumentado acusado de brindar apoyo material al Cártel del Golfo.

La conferencia de prensa donde se anunció la acusación, se señaló, se encuentra disponible en YouTube.

“Flores-Flores es solo uno de los acusados ​​hoy. Pero bajo el liderazgo del presidente Trump y la fiscal general Blanche, la Fiscalía del Distrito Sur de Texas está a la vanguardia en la lucha por hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro mediante la destrucción y el desmantelamiento de estos cárteles terroristas", se compartió en la publicación.

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(X @USEmbassyMEX)
(X @USEmbassyMEX)

Trump reconoce labor de Sheinbaum contra el narcotráfico pero dice que no es suficiente

El pasado miércoles 16 de septiembre, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hacía un buen trabajo en la lucha contra el narcotráfico, sin embargo, dijo, el país debe fomentar más participación del sector privado en esa labor, así como incrementar inspecciones aduaneras e invertir más en sus esfuerzos de seguridad.

“Reconocemos la labor de la Administración de la presidenta mexicana Sheinbaum por incautar mayores cantidades de drogas, desmantelar laboratorios clandestinos y desplegar recursos adicionales de las fuerzas del orden y militares en nuestra frontera común”, señaló Trump en su determinación anual sobre los principales países de tránsito o de producción de drogas, publicada el miércoles.

Además, el mandatario estadounidense destacó el aumento de la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México, que considera que ha contribuido, por ejemplo, a eliminar a algunos de los jefes de los cárteles más destacados del mundo, incluido Rubén Osegura Cervantes, El Mencho, quien fue líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) hasta su muerte, el pasado mes de febrero.

“No obstante, México debe adoptar medidas adicionales contra las organizaciones narcoterroristas que dominan vastas zonas de su territorio y siguen amenazando al pueblo estadounidense. México necesita reforzar la integridad de la cadena de suministro fomentando una mayor participación del sector privado e incrementando significativamente las inspecciones en sus puntos de entrada”, escribió el presidente de EEUU.

Señaló también que las inversiones actuales de México en sus fuerzas de seguridad resultan insuficientes para sostener y ampliar sus campañas contra los narcoterroristas, sus finanzas, y sus redes criminales.

Trump reconoció las acciones de Sheinbaum contra el narcotráfico. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo
Trump reconoció las acciones de Sheinbaum contra el narcotráfico. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

Consideró que la lucha de México contra el narcotráfico debe pasar por “exponer, detener y procesar a los numerosos funcionarios públicos corruptos que han ayudado y encubierto a los cárteles, traicionando así la seguridad y la soberanía de su propio país”.

Sheinbaum responde a Trump

Tras esto, este jueves en la conferencia de prensa matutina, la mandataria nacional, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que le gustaría ver o escuchar un reporte de lo que ha hecho Estados Unidos en ese país en contra del narcotráfico y el consumo de drogas en su población.

Preguntó qué se estaba haciendo con el consumo de drogas en EEUU, pues desde su perspectiva era un asunto de salud pública de atención a los jóvenes.

“Históricamente ha habido una visión de quién lleva la droga, que evidentemente hay que combatirlo, nadie está de acuerdo en que se produzca droga aquí para llevarla a Estados Unidos, y hay que trabajar para que eso no ocurra, pero qué pasa con quien consume allá, qué pasa con una visión crítica de por qué se da esta crisis del consumo de opioides, que proviene principalmente de medicamentos que se autorizaron a pesar de que se sabía que iban a provocar adicción”, señaló.

Señaló que su gobierno todos los días daba resultados, y se preguntó que pasaba en Estados Unidos, por lo que, dijo, le gustaría ver un reporte del propio gobierno de los resultados en el país vecino del norte y qué se estaba haciendo.

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