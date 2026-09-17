Mariana Ochoa lanza fuerte señalamiento contra Ari Borovoy por su salida de La Casa de los Famosos México: “Es bien vengativo”

Mariana Ochoa considera que el 90s Pop Tour ha perdido vigencia tras una década de presentaciones en México (IG)

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Una conversación dentro de La Casa de los Famosos volvió a poner sobre la mesa una vieja tensión relacionada con OV7. Mariana Ochoa habló frente a Karina Torres y Brianda Deyanara sobre una situación que, según su relato, habría ocurrido después de que ella saliera públicamente a defenderse de comentarios que consideró injustos.

La conductora aseguró que, mientras se encontraba promocionando sus canciones, tuvo que responder a las críticas sin detener sus compromisos profesionales. “Yo estaba de promoción con lo de mis canciones, pero pues me tocó salir a defenderme, porque yo no iba a cancelar mi promoción por las mamadas que estaba diciendo”, expresó.

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En medio de la charla, Ochoa señaló directamente a Ari Borovoy como la persona que, según ella, estaría detrás de una supuesta campaña de ataques en redes sociales. La acusación surgió mientras recordaba episodios relacionados con su paso por el entorno de OV7 y situaciones que, hasta entonces, dijo no haber contado públicamente.

Mariana Ochoa asegura que identificó una señal en redes

Mariana Ochoa - (X)

Ochoa relató que comenzó a sospechar después de observar determinados hashtags que aparecían en publicaciones dirigidas contra ella. “Me di cuenta que era él porque en los hashtags decía como, como defendiéndola a ella de algo que, pues yo nunca había hablado mal de ella”, explicó durante la conversación.

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A partir de esa observación, Ochoa sostuvo que no descartaba que Borovoy hubiera recurrido a cuentas automatizadas para afectar sus perfiles. “No dudo que me haya mandado bots a mis redes sociales”, afirmó, antes de insistir en que los mensajes que encontró fueron lo que, desde su perspectiva, le permitió relacionar la situación con el cantante.

La declaración quedó planteada como una acusación de Mariana y no como un hecho confirmado dentro de la conversación. Aun así, ella decidió hacerla pública y dejó claro que estaba dispuesta a sostener lo dicho: “Que la gente sepa si me tiran mis redes sociales, que sepan quién es el culpable”.

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Un recuerdo sobre OV7 vuelve a la conversación

Al parecer se resolvió el problema entre los integrantes de la banda mexicana

La charla también derivó hacia una situación que Ochoa dijo haber vivido durante los embarazos de ella y Lidia Ávila. Sin mencionar inicialmente a la persona que habría expresado esa postura, explicó que dentro del grupo se habría discutido qué ocurría con el pago de un integrante que no podía presentarse.

“Si alguien se enfermaba, si alguien pedía un permiso, no cobraba el show”, contó. Sin embargo, explicó que existían excepciones cuando se trataba de una enfermedad grave y con justificante médico. “Nadie se quiere enfermar. Evidente”, comentó.

Según su relato, el asunto adquirió otra dimensión cuando ella y Lidia estuvieron embarazadas. “Cuando Libby y yo nos embarazamos fue todo un pedo”, recordó, asegurando que ambas reaccionaron con sorpresa ante la posibilidad de que no se les pagaran determinadas presentaciones. “Infartabas, güey”, dijo al describir cómo vivieron aquella situación.

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“Yo ya sé quién fue”: Mariana eleva el tono

Mariana Ochoa - (ViX)

La conversación subió de intensidad cuando Ochoa vinculó aquella experiencia con la posibilidad de que también hubiera existido una campaña contra sus redes. “Dentro de las funadas, hablando de funadas, a ver si todavía existen mis redes sociales”, comentó entre risas, antes de volver al señalamiento sobre los supuestos bots.

Karina Torres reaccionó a sus palabras, mientras Brianda participaba en el intercambio. Echeverría, lejos de retirar su acusación, insistió: “Yo ya sé quién fue”. Después añadió una frase que marcó el tono de la conversación: “Este cuate, híjole, es bien vengativo, caray”.

La conductora también defendió la manera en que ha construido sus plataformas digitales. “Mis redes, lo que han crecido siempre ha sido orgánico, natural”, aseguró. Lo expuesto corresponde al relato de Mariana Echeverría, quien presentó sus sospechas y acusaciones desde su propia experiencia; en el material proporcionado no aparece una respuesta de Ari Borovoy a estos señalamientos.

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