América vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO el Clásico Nacional del Apertura 2026

El duelo más esperado de la temporada en la Liga Mx se llevará a cabo este sábado en la cancha del Estadio Banorte. (Infobae México: Jovani Pérez)

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América y Chivas se enfrentará este sábado 19 de septiembre a las 21:15 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio Banorte en una nueva edición del Clásico Nacional.

Los dos equipos han tenido encuentros memorables a lo largo de la historia, con finales incluidas (2 en copa y una en liga), por lo que este partido atrae la atención del futbol mexicano al reunir a dos de los clubes con mayor afición en el país.

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Antecedentes del Clásico Nacional

América domina el historial entre ambos equipos. (Jovani Pérez: Infobae México)

El historial entre ambos equipos favorece al América en el balance general del Clásico Nacional. El conjunto de Coapa suma 99 triunfos, por 82 del Guadalajara, además de 83 empates.

Las Águilas también superan al Rebaño Sagrado en goles anotados, con 346 frente a 317.

Dicha tendencia se modifica al considerar únicamente los partidos de Liga MX, entre fase regular y Liguilla. En ese rubro, la rivalidad presenta números más cerrados, con ventaja para Chivas en los enfrentamientos de temporada regular.

Durante la fase regular, ambos clubes registran 166 duelos. América cuenta con 52 victorias, Guadalajara suma 58 y existen 56 empates.

En Liguilla, el dominio americanista es más amplio. De los 30 partidos disputados en fase final, las Águilas ganan 17, Chivas obtiene seis triunfos y siete encuentros terminan igualados

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El América busca levantar tras derrota en el Clásico Nacional

El Club América busca retomar el buen camino y conseguir una victoria sobre Chivas. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

América comenzó con resultados favorables la etapa de Guillermo Almada, aunque sus actuaciones más recientes generan dudas sobre el funcionamiento que mostró durante el inicio de la temporada.

Las Águilas acumulan tres partidos sin victoria en todas las competencias. El equipo cayó en penales ante Monterrey en las semifinales de la Leagues Cup 2026 y después perdió frente a León en el partido por el tercer lugar.

En la Liga MX, el conjunto azulcrema perdió el invicto ante Cruz Azul, que se impuso 4-3 en el Clásico Joven. América buscará recuperar el rumbo en el próximo compromiso y reafirmar su condición de candidato al título.

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Con ese objetivo, la directiva realizó movimientos para fortalecer el plantel y recuperar el protagonismo que el club perdió durante las dos temporadas más recientes.

Santiago Bueno se incorporó como defensa central, a préstamo procedente del Wolverhampton de Inglaterra.

Óscar Perea llegó como volante extremo colombiano en compra definitiva, mientras que el atacante español Carlos Álvarez, de 23 años, fue fichado desde el Levante.

Edwin Cerrillo también se sumó al equipo como mediocampista defensivo. Su llegada representa una de las principales apuestas para reforzar la contención en el mediocampo.

Chivas busca su tercera victoria en fila

Chivas busca su tercer triunfo consecutivo. (X/ @Chivas)

Después de un inicio complicado de torneo, Chivas ha recuperado el paso en las últimas jornadas. El equipo suma cuatro victorias en sus cinco partidos más recientes y llega con confianza al Clásico Nacional ante América.

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El Guadalajara enfrentó dificultades para generar goles al comienzo de la campaña, pero el regreso de Hugo Camberos y Santiago Sandoval le dio mayor dinamismo al ataque rojiblanco, con opciones que ampliaron la competencia interna.

Gabriel Milito ahora cuenta con más alternativas para definir su alineación titular. El rendimiento de los jóvenes abre dudas sobre quiénes iniciarán el encuentro, debido a la disputa por un lugar en el once.

Pese a su repunte, Chivas todavía no consigue una victoria ante un rival de mayor jerarquía en el torneo, por lo que el Clásico Nacional representa una prueba para medir si el equipo tiene las condiciones para competir por el campeonato frente a los principales candidatos.

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Cuándo y dónde ver el Clásico Nacional

El encuentro entre América y Chivas podrá seguirse este sábado 19 de septiembre desde las 21:15 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas es TUDN, Canal 5, ViX Premium, Canal de Youtube de Layvtime.