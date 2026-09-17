México

Perro se roba función de lucha libre en Ixtapaluca y termina ovacionado con los luchadores en el ring: video conquista las redes sociales

El lomito persiguió a un luchador, se metió entre los aficionados y finalmente subió al ring para celebrar junto a los ganadores

El espontáneo protagonista de cuatro patas acompañó las ejecuciones de los luchadores y terminó siendo celebrado por los aficionados.

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Lo que parecía ser una función de lucha libre callejera más con motivo de las fiestas patrias terminó convirtiéndose en un espectáculo protagonizado por un invitado completamente inesperado. Un perro apareció durante una función realizada en Ixtapaluca, Estado de México, comenzó a interactuar con los luchadores y terminó arriba del ring, donde fue recibido por los aficionados como si se tratara de una auténtica estrella del cuadrilátero.

El peculiar momento quedó registrado en un video que posteriormente comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se observa cómo los gladiadores realizan sus respectivas rutinas mientras el can aparece cerca de la acción y comienza a acercarse a ellos con una actitud juguetona.

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Lo que inicialmente parecía una simple distracción terminó creciendo hasta convertirse en uno de los momentos más llamativos de la función. El perro comenzó a involucrarse cada vez más con los protagonistas, al grado de perseguir a uno de los luchadores entre los espacios donde se encontraban los aficionados.

La situación provocó la diversión de quienes presenciaban el espectáculo. Mientras los gladiadores intentaban continuar con sus ejecuciones, el can parecía decidido a convertirse en otro integrante de la función.

El perro terminó arriba del ring

(Instagram / @legadotvmx)
(Instagram / @legadotvmx)

El momento definitivo llegó cuando el perro dejó atrás las zonas destinadas al público y finalmente subió al cuadrilátero. A partir de entonces, el protagonismo prácticamente pasó a sus patas.

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Mientras los luchadores continuaban con sus movimientos y enfrentamientos, el animal permaneció cerca de ellos, interactuando con los protagonistas y recorriendo el ring ante la mirada de los espectadores.

(Instagram / @legadotvmx)
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La escena provocó las risas y ovaciones de los asistentes, quienes celebraron la espontánea participación del can durante la función organizada como parte de las celebraciones por la Independencia de México.

En lugar de convertirse en un problema para el desarrollo del espectáculo, la presencia del perro terminó aportando un momento de diversión que rápidamente contagió a los aficionados.

(Instagram / @legadotvmx)
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El animal incluso terminó formando parte de la celebración del equipo ganador. Después de la lucha, fue acompañado junto al trío conformado por Radioactivo, Ciclón Ramírez Jr e Hijo de Dos Caras, quienes se llevaron la victoria.

De manera simbólica, el perro terminó siendo reconocido como campeón junto a los tres gladiadores, provocando una nueva reacción del público que celebró su inesperada participación.

Se roba la función y las redes reaccionan

(Instagram / @legadotvmx)
(Instagram / @legadotvmx)

La peculiar escena no tardó en trascender el lugar donde ocurrió. El video comenzó a compartirse en redes sociales y los usuarios encontraron en el comportamiento del perro uno de los momentos más divertidos de las celebraciones patrias.

La particularidad del episodio estuvo en la manera en que el animal pasó de ser un espectador espontáneo a convertirse prácticamente en uno de los protagonistas de la función.

Primero se acercó a los luchadores, después persiguió a uno de ellos entre el público y finalmente consiguió llegar al ring. Una vez arriba, permaneció junto a los gladiadores mientras estos continuaban con sus ejecuciones.

El público respondió con aplausos y ovaciones ante cada aparición del can, cuya energía terminó contagiando a quienes se encontraban alrededor del cuadrilátero.

(Instagram / @legadotvmx)
(Instagram / @legadotvmx)

La lucha libre callejera, que buscaba ofrecer entretenimiento durante las fiestas de Independencia, terminó teniendo una estrella inesperada. Sin máscara, sin botas y sin experiencia sobre el ring, el perro consiguió algo que muchos luchadores buscan durante años: convertirse en el centro de atención.

El momento también mostró el carácter espontáneo que pueden tener este tipo de funciones abiertas al público, donde la interacción con los aficionados forma parte del espectáculo.

Al final, Radioactivo, Ciclón Ramírez Jr e Hijo de Dos Caras celebraron la victoria acompañados por su inesperado compañero de cuatro patas, quien terminó llevándose buena parte de los aplausos.

Así, una función de lucha libre realizada en Ixtapaluca durante las fiestas patrias terminó dejando una de esas escenas que difícilmente estaban contempladas en el guion: un perro que llegó a jugar con los luchadores, conquistó el ring y terminó siendo ovacionado por los aficionados como el campeón más inesperado de la noche.

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