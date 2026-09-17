México

Maru Campos solicitó reunión con Sheinbaum durante su gira por Chihuahua para hablar sobre seguridad y ganado

Infobae México pudo obtener el oficio con fecha del 15 de septiembre en el que la gobernadora de Chihuahua pidió a la jefa del Ejecutivo conocer el centro de seguridad, Torre Centinela

Composición fotográfica de Claudia Sheinbaum y Maru Campos de pie frente a podios con micrófonos durante discursos
La gobernadora Maru Campos busca acordar una reunión oficial con Claudia Sheinbaum durante su visita a Ciudad Juárez. (Presidencia | Gobierno de Chihuahua )
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La gobernadora de Chihuahua, María Maru’ Campos Galván, solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo una reunión de trabajo durante su visita prevista a Ciudad Juárez, programada para el próximo sábado 19 de septiembre como parte de su giraHonestidad y Resultados”, donde recorre la República Mexicana para dar su Segundo Informe de Gobierno.

El objetivo de Campos Galván es abordar distintos temas que competen a la frontera mexicana con Estados Unidos, entre otros asuntos. El documento fue redactado y firmado por Campos Galván, donde la funcionaria estaría haciendo tres peticiones puntuales:

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  1. Recibirla personalmente, momento para expresarle su intención de “trabajar de la mano con la suya”.
  2. Solicita que la presidenta la acompañe a la Mesa Estatal de Seguridad en la Torre Centinela, ubicada en Ciudad Juárez.
  3. La mandataria estatal pide una reunión para atender dos temas que califica como prioritarios: El primero es la situación del agua, las presas y las negociaciones del Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos.
Documento impreso con sellos de acuse de recibido de la Presidencia de la República, sellos oficiales de Chihuahua y texto mecanografiado
Un documento oficial del Gobierno de Chihuahua presenta peticiones en materia de seguridad y agua dirigidas a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. (Gobierno de Chihuahua )

La petición fue enviada mediante un oficio fechado al martes 15 de septiembre del 2026 y recibido por Presidencia ese mismo día. Campos planteó las tres actividades adicionales como una vía para reforzar la coordinación entre los gobiernos estatal y federal.

Documento oficial con logotipos del Gobierno de Chihuahua, texto impreso, una firma autógrafa y una marca de agua
La gobernadora María Eugenia Campos solicita a la presidenta Claudia Sheinbaum coordinar su recibimiento durante la visita oficial al estado de Chihuahua. (Gobierno de Chihuahua )

La gobernadora pidió revisar el estado de las presas chihuahuenses ante la reducción de sus niveles respecto del año anterior. El 9 de septiembre, datos de Conagua ubicaron a La Boquilla en 21.17% de su capacidad, con 602.57 millones de metros cúbicos almacenados, frente al 30.52% que tenía un año antes.

Claudia Sheinbaum continúa sin confirmar reunión con Maru Campos

La presidenta encabezará a las 13:00 horas un acto de rendición de cuentas en la Plaza de la Mexicanidad, como parte de la gira posterior a su segundo informe de gobierno. El alcalde Héctor Ortiz Orpinel confirmó la realización del evento este 17 de septiembre.

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Al cierre del documento, la gobernadora reiteró su disposición de colaboración institucional: “La relación entre la Federación y los estados se fortalece cuando hay cercanía, diálogo y respeto”.

Una mujer vestida con un saco negro bordado levanta la mano derecha frente a un micrófono sobre un fondo blanco.
Claudia Sheinbaum levanta la mano derecha durante un mensaje ante los medios de comunicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta la mañana de este 17 de septiembre no se había informado públicamente si Sheinbaum aceptará las tres actividades solicitadas durante su estancia en Ciudad Juárez.

La petición de Maru Campos ocurre meses después del operativo de abril en la sierra de Chihuahua para desmantelar un laboratorio del narcotráfico, tras el cual murieron en un accidente dos agentes estadounidenses identificados como integrantes de la CIA y dos funcionarios estatales. La Fiscalía General de la República (FGR) abrió investigaciones por la participación de los agentes extranjeros y posibles delitos contra la seguridad nacional.

En mayo citó a Campos como testigo; la gobernadora entregó un escrito, rechazó ser entrevistada y sostuvo que desconocía la presencia de los estadounidenses.

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