¿La culpable del truene? Melanie Pavola se burla de la ruptura entre J Balvin y Valentina Ferrer

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La relación entre J Balvin y Valentina Ferrer llegó oficialmente a su final. La modelo argentina confirmó la separación después de varios años junto al cantante colombiano y dejó claro que ambos decidieron tomar caminos distintos, aunque mantendrán como prioridad a su hijo Río. El anuncio ocurrió en medio de una polémica que ya había colocado a Melanie Pavola en el centro de la conversación.

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, escribió Ferrer en sus historias de Instagram. También señaló que la decisión fue tomada “desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia”, sin mencionar infidelidades, terceras personas o alguna causa específica detrás del rompimiento.

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La confirmación provocó que las declaraciones de Pavola recuperaran protagonismo. La mexicana había contado públicamente una versión sobre un supuesto encuentro con J Balvin en Nueva York y afirmó que en ese momento no sabía que Valentina Ferrer estaba embarazada. Ahora, además, publicó en sus historias capturas que algunos usuarios interpretaron como burlas hacia la modelo argentina, aumentando todavía más la controversia.

¿Quién es Melanie Pavola, la mexicana señalada por la ruptura de J Balvin y Valentina Ferrer?

Melanie Pavola es una modelo y creadora de contenido mexicana originaria de Monterrey. Su popularidad creció principalmente a través de las redes sociales, donde ha construido una comunidad alrededor de publicaciones relacionadas con fotografía, moda, estilo de vida y contenido de corte sensual.

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La mexicana también ha desarrollado contenido mediante plataformas de suscripción y convirtió su actividad en internet en una de sus principales ocupaciones. Su nombre volvió a aparecer con fuerza en la conversación pública después de compartir fotografías antiguas junto a J Balvin y contar su versión sobre el supuesto encuentro ocurrido en Nueva York.

Ahora, sus publicaciones mantienen encendida la controversia. Pavola mostró en sus historias capturas que algunos seguidores interpretaron como burlas hacia Valentina Ferrer, aunque esa interpretación pertenece a los usuarios. Mientras Ferrer confirmó que la relación terminó, las acusaciones de Pavola y cualquier supuesto vínculo entre ellas y la ruptura permanecen sin confirmación pública por parte de la expareja.

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El final de J Balvin y Valentina Ferrer

La historia de Melanie Pavola que volvió a circular tras la separación de J Balvin y Valentina Ferrer - crédito @valentinaferrer @melaniepavola/ Instagram

Ferrer no explicó públicamente cuál fue la causa de la separación. Su mensaje se concentró en cerrar la relación de manera respetuosa y en destacar el papel que ambos continuarán desempeñando como padres de Río. La modelo evitó convertir el anuncio en una exposición de conflictos personales y pidió comprensión durante esta nueva etapa.

“Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia”, expresó Ferrer. La frase marcó el tono de su comunicado y dejó abierta la incógnita sobre qué circunstancias llevaron a la pareja a tomar una decisión que ahora es pública, pero cuyas razones concretas no han sido detalladas por sus protagonistas.

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La ruptura también hizo que las redes sociales recuperaran conversaciones relacionadas con los momentos difíciles que la pareja pudo haber atravesado.

Melanie Pavola revive la polémica

J Balvin y Valentina Ferrer

Melanie Pavola aseguró que tuvo un encuentro con J Balvin en Nueva York cuando Valentina Ferrer estaba embarazada. De acuerdo con su propio relato, el cantante le habría contado después del encuentro que esperaba un hijo con la modelo argentina. La mexicana sostiene que inicialmente desconocía esa situación y que posteriormente decidió comunicarse con Ferrer.

“Le mandé un mensaje a Valentina diciendo: ‘acabo de tener relaciones con tu pareja, yo no sabía que estabas embarazada, ni mucho menos. Una disculpa’”, relató Pavola. Sus declaraciones provocaron una fuerte reacción entre usuarios de redes sociales, especialmente después de que también calificara al cantante como “un infiel”.

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La influencer también respondió a las críticas con la frase “Ellos no estaban casados” y posteriormente lanzó otra de las declaraciones que más llamó la atención: “Aguantando cuernos, cualquier relación dura”. Tras confirmarse la separación, esas palabras volvieron a adquirir relevancia en redes, aunque continúan siendo parte de la versión de Pavola y no una explicación oficial de Ferrer sobre los motivos del rompimiento.