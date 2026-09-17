De estar en la cárcel a disfrutar la violencia: el narcocorrido atribuido a “El Señor de la T” que describe sus actividades en el CJNG

Foto: Fiscalía de Michoacán

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Manuel Alejandro “N”, alias “El Señor de la T”, es identificado como presunto coordinador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a quien las autoridades señalan como generador de violencia en el Bajío de Michoacán.

El líder criminal fue detenido en la ciudad de Morelia por elementos de seguridad federal y de las fuerzas armadas, como parte de un operativo en contra de la extorsión. Y es que a “El Señor de la T” se le relaciona con delitos de extorsión, secuestro, homicidio, desaparición de personas y narcomenudeo.

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Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que la zona de operaciones del sujeto contempla los municipios de Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro.

Aunque poco se sabe del líder criminal, datos obtenidos por Infobae México de fuentes de seguridad refieren que Manuel Alejandro “N” mantenía estrecha relación con Heraclio Guerrero Martínez, alias “Tío Lako”, jefe regional del CJNG en los límites de Jalisco y Michoacán.

Roberto Ramírez Zárate, síndico del Ayuntamiento de Penjamillo asesinado en 2025. (Redes Sociales)

Además, se le vincula con el homicidio de Roberto Ramírez Zárate, síndico de Penjamillo, ocurrido el 26 de octubre de 2025 cuando un grupo de sujetos armados lo atacó cuando circulaba sobre la carretera Numarán-Penjamillo; así como con la desaparición de la exalcaldesa de Angamacutiro, Maribel Juárez Blanquet, registrada el 3 de agosto de 2024 junto a su colaboradora Josefina Muñoz Rosales.

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El corrido atribuido a “El Señor de la T” que revela sus actividades delictivas

El narcocorrido llamado “El Señor de la T” de El Lirikario es uno de los materiales que revelaría el perfil de Manuel Alejandro “N” dentro del CJNG. De acuerdo con el periodista especialista en crimen organizado, Óscar Balderas, esta canción hace referencia al líder criminal.

Con el uso del rap, este corrido habla de un hombre que desde pequeño se involucró en actos delictivos que lo llevaron a la cárcel durante varios años. Asimismo, lo describe como una persona sin temores, acostumbrado a la violencia y que cree en la santería, ya que hace referencia a al menos una de sus deidades.

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“Si me ven en el convoy

Es que endemoniado voy

Sin miedo a lo que suceda.

Mi Elegua me ha de cuidar

A él me le he de encomendar

Antes de irme pa’ la guerra", dice el corrido.

Foto: Fiscalía de Michoacán

“Ya tengo rato en esto

Son varias las almas que

He mandando al infierno.

Son 4 las letras

Pertenezco al cártel

Y a aquel señor le agradezco", son algunas de las letras.

Además, el corrido señala que “siempre fui de sangre fría” que le permitió ingresar al CJNG y ser respetado en Michoacán por su posición dentro del cártel.

En la canción también se refiere que el líder criminal cuenta con varios sicarios bajo su mando, quienes se movilizan con radios y fuertemente armados.

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Un parche bordado con el logotipo del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) se observa en una prenda de tela oscura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Le sirvo a la maña

Hazañas son varias

Traigo a varios a mi mando con pasamontañas

Radios y granadas

Armas cortas, largas

Y con poderes que nos da el patas de cabra", señala el corrido.

En otra parte del material se dice que el líder criminal no tendrá remordimiento de cometer homicidios de miembros de grupos criminales contrarios, asegurando que “son varias las calacas que ando cargando”.

“Mi vida se ha vuelto demoniaca y peligrosa

Ahora gozo ver sus caras de agonía cuando los trozan

No nomás’ ordeno

También les tiro verg*zos

Limpiando la plaza

A la orden de aquel viejazo", dice la canción.

Foto: X/@Harfuch

Además, menciona a una persona de alias “El Licenciado”, el cual se desconoce con certeza de quien se trata, pues uno de los detenidos con este apodo en Michoacán fue Jorge Armando Gómez Sánchez, presunto miembro del CJNG a quien las autoridades señalan como uno de los autores intelectuales del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

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“El licenciado mi confianza se ha ganado

Por ser un buen elemento

Aquí estamos apalabrados

Al millón con él, haciendo la contra arder

No bajen la bandera puro CJNG".

crédito archivo REUTERS/Stringer

El corrido también señala que defenderá con “sangre el puesto que se me asignó. Asimismo, refiere que ”El Señor de la T" suele llevar un rifle y un lanza granadas, así como de movilizarse en vehículos con blindaje artesanal.

“No dejaré de avanzar

Mato si ocupo matar

Tengo el entrenamiento pa’ los enfrentamientos

El Señor de la T

Belicista y bien violento", menciona el material.