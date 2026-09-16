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Rafa Márquez llamaría a Obed Vargas pese a su inactividad con Atlético de Madrid

Vargas sería convocado a pesar de no sumar minutos con el conjunto español

Vargas estaría contemplado con el Tri pese a no tener minutos en el Atlético de Madrid.
Vargas estaría contemplado con el Tri pese a no tener minutos en el Atlético de Madrid.
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La nueva etapa de la Selección Mexicana comienza a tomar forma con Rafa Márquez al frente, y una de las decisiones que marcarían su primera convocatoria sería la inclusión de Obed Vargas.

El mediocampista atraviesa un momento particular en el Atlético de Madrid, donde todavía no ha conseguido disputar minutos durante la temporada, pero esa situación no habría cambiado la consideración que existe sobre él dentro del proyecto del nuevo entrenador del Tricolor.

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El llamado del futbolista llegaría mientras busca hacerse de un lugar en el conjunto dirigido por Diego Simeone.

Vargas permaneció en Madrid después de que durante el mercado de verano se contemplara la posibilidad de una cesión para que pudiera tener mayor continuidad, por lo que ahora deberá continuar trabajando para recibir una oportunidad con los rojiblancos.

Rafa Márquez mantiene a Obed Vargas en los planes del Tri

Mientras la actividad de Obed Vargas con el Atlético de Madrid permanece limitada, la situación sería diferente con la Selección Mexicana.

Rafa Márquez y su cuerpo técnico habrían contemplado al futbolista para la primera convocatoria de esta nueva etapa, según reportes, por lo que tendría la posibilidad de reencontrarse con la competencia durante la próxima fecha internacional.

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La decisión resulta significativa por el momento que atraviesa el jugador. Vargas llegaría a la concentración sin una cantidad importante de minutos recientes a nivel de clubes, pero continuaría siendo considerado como una alternativa para el mediocampo mexicano.

Obed tuvo algunos minutos en el Mundial. REUTERS/Raquel Cunha
Obed tuvo algunos minutos en el Mundial. REUTERS/Raquel Cunha

Vargas ya tuvo participación con México en el proceso anterior y forma parte de una generación de jugadores jóvenes que buscan consolidarse en el futbol europeo.

Su experiencia en el Atlético de Madrid representa además una referencia importante, aunque todavía necesita conseguir regularidad para traducir esa experiencia en minutos.

El posible llamado se produciría después de que el mediocampista fuera considerado para permanecer en el conjunto rojiblanco tras el cierre del mercado de verano.

De esta manera, el nuevo proceso de la selección podría representar una oportunidad para que Vargas mantenga ritmo competitivo y continúe dentro de la consideración del futbol mexicano.

Obed Vargas todavía espera su oportunidad con el Atlético de Madrid

La situación del mexicano en España ha sido complicada desde el comienzo de la campaña.

Obed Vargas quedó fuera de las primeras convocatorias del Atlético de Madrid y, aunque posteriormente apareció entre los jugadores considerados por Simeone, permaneció en la banca sin ingresar al terreno de juego.

Obed Vargas no ha tenido muchas oportunidades con los colchoneros. REUTERS/Kim Soo-Hyeon
Obed Vargas no ha tenido muchas oportunidades con los colchoneros. REUTERS/Kim Soo-Hyeon

De esta manera, el mediocampista todavía no suma minutos oficiales en la actual temporada con el equipo madrileño.

Su último partido oficial con los rojiblancos se produjo en la campaña anterior, cuando participó en la derrota ante Villarreal en la última jornada de LaLiga.

La falta de participación incluso abrió la puerta a una posible salida durante el mercado de fichajes.

El objetivo era que Vargas pudiera encontrar un destino en el que tuviera mayores posibilidades de jugar, pero finalmente continuó dentro de la plantilla del Atlético.

Simeone, por su parte, ha hablado de manera positiva sobre el mexicano. El entrenador argentino destacó su disposición para trabajar y señaló que debe mantener esa actitud mientras espera una oportunidad para demostrar sus condiciones dentro del campo.

Ahora Vargas tendrá que continuar compitiendo por un lugar en un mediocampo con distintas alternativas.

Su permanencia en el club significa que todavía deberá convencer al cuerpo técnico de que puede convertirse en una opción para los partidos oficiales.

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