México

Pedro Sola ventanea a David Zepeda durante una plática con Kunno en La Granja VIP: “También es gay”

Pedro Sola señaló en vivo que David Zepeda es homosexual y que mantuvo una relación con un periodista

Pedro Sola señaló en vivo que David Zepeda es homosexual durante una platica con Kunno.
Pedro Sola señaló en vivo que David Zepeda es homosexual. (Captura de pantalla )
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Pedro Sola afirmó en una transmisión en vivo de La Granja VIP que el actor David Zepeda es homosexual y que sostuvo una relación con un periodista.

El comentario surgió durante una plática con el influencer Kunno dentro de las instalaciones del reality show y provocó que la producción cortara la transmisión de esa cámara de inmediato.

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El diálogo comenzó cuando Kunno relató a Sola el momento en que empezó a identificarse como homosexual.

“A mí mi despertar gay fue David Zepeda”, comentó el creador de contenido durante la plática con el conductor.

Sola interrumpió para cuestionarlo sobre la difusión de un material audiovisual privado del actor.

¿Cuándo viste el video?”, preguntó el presentador al influencer.

El creador de contenido respondió con un “justo” acompañado de risas por ambas partes.

Sola vinculó a Zepeda con un periodista

El conductor de Ventaneando recordó después la etapa en la que el actor formó parte de la plantilla de talentos de la televisora donde trabajaba.

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“Él trabajó en Azteca, tipazo y también es gay, porque él anduvo, hubo un hombre ahí, periodista”, declaró Sola frente a los micrófonos encendidos.

Inmediatamente después de esa declaración, la producción cortó la transmisión de esa cámara y cambió la toma hacia otros participantes del reality.

Sola vinculó a Zepeda con un periodista
Pedro Sola vinculó a Zepeda con un periodista. (Captura de pantalla )

Sola ingresó al reality el 6 de septiembre como practicante

Pedro Sola entró a la segunda temporada de La Granja VIP el pasado 6 de septiembre de 2026 con el rol de practicante bajo las órdenes del mayoral conocido como Tío Pepe.

Sus tareas se enfocan en la limpieza de corrales, el mantenimiento de las instalaciones y el cuidado de los animales del inmueble.

El conductor no compite por el premio económico ni participa en las dinámicas de eliminación junto al resto de los concursantes.

Su incorporación ocurrió semanas después de la controversia que protagonizó por hacer comentarios sobre el envenenamiento de perros en espacios públicos.

Pedro Sola
A diferencia del resto de los integrantes, Sola no competirá en el reality: su función se limitará a las tareas de cuidado de los animales. (Captura de pantalla La Granja VIP)

El video íntimo de Zepeda circuló en 2015 tras una extorsión fallida

La referencia de Sola remite a hechos de marzo de 2015, cuando un video de carácter íntimo del actor se difundió en plataformas digitales después de que se negó a pagar una extorsión.

Zepeda confirmó en ese momento que aparecía en la grabación y explicó que el material fue enviado a una expareja durante una relación a distancia.

Cinco años después, en agosto de 2020, el actor publicó por error un fragmento del video en sus historias de Instagram, que eliminó minutos más tarde.

En junio de 2026, Zepeda confirmó que descartaba iniciar un proceso bajo la Ley Olimpia porque consideraba superado el incidente.

En 2015 un video de carácter íntimo del actor se difundió en plataformas.
En 2015 un video de carácter íntimo del actor se difundió en plataformas digitales. (X: @davidzepeda1)

Zepeda ha desmentido en varias ocasiones los rumores sobre su sexualidad

David Zepeda inició su carrera en telenovelas como Como en el cine y La heredera, antes de migrar a otra televisora donde estelarizó proyectos dramáticos como Sortilegio, Abismo de pasión y Vencer el desamor.

A lo largo de su trayectoria, el actor ha salido a desmentir públicamente los rumores recurrentes sobre sus preferencias afectivas.

En enero de 2019 circuló la versión de que el galán había concluido un noviazgo para explorar su sexualidad con personas de su mismo sexo.

Zepeda ha desmentido en varias ocasiones los rumores acerca de se sexualidad
Zepeda ha desmentido en varias ocasiones los rumores sobre su sexualidad. (X: @davidzepeda1)

Zepeda respondió con un mensaje en redes sociales: “Quiero dejar claro aquí que, no soy gay ni soy bisexual”.

En esa misma declaración, agregó: “Para mí no hay nada más hermoso que las mujeres. Nada”.

Durante una entrevista posterior con la periodista Mara Patricia Castañeda, el actor reiteró que no tendría problema en declarar públicamente si le gustaran los hombres.

Zepeda enfatizó en esa conversación que siempre ha mantenido respeto por la comunidad LGBTQ+, pero precisó que sus atracciones son exclusivamente hacia las mujeres.

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