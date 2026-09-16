México

¿Se acabó para siempre la Taquería La Bajadita? Demuelen restos del local afectado por la explosión que dejó dos muertos en la Álvaro Obregón

Trabajadores comenzaron con el derribo de los inmuebles, luego de que peritos confirmaran daño estructural severo en propiedades de la zona afectada

Trabajos de demolición en Minas de Cristo, encabezados por Myriam Urzúa, titular de la SGIRPC, tras la explosión que dejó dos muertos en Álvaro Obregón. Crédito: X - @SGIRPC_CDMX
Trabajos de demolición en Minas de Cristo, encabezados por Myriam Urzúa, titular de la SGIRPC, tras la explosión que dejó dos muertos en Álvaro Obregón. Crédito: X - @SGIRPC_CDMX
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Cuadrillas de trabajadores comenzaron con la demolición del inmueble contiguo a la Taquería La Bajadita, en la colonia Minas de Cristo, alcaldía Álvaro Obregón, luego de la explosión ocurrida el viernes 11 de septiembre que dejó dos personas muertas y 14 lesionadas. El negocio operaba como un puesto adosado a la fachada de esa construcción, no en su interior, y ahora forma parte de los escombros que las autoridades retiran junto con el resto del predio.

Así lucía la zona antes del accidente que dejó dos víctimas mortales y 14 lesionados. Crédito: Google Maps
Así lucía la zona antes del accidente que dejó dos víctimas mortales y 14 lesionados. Crédito: Google Maps

La onda expansiva alcanzó al puesto desde el exterior y dejó comprometida su estructura, según el primer dictamen pericial difundido por la alcaldía. Los trabajos de demolición comenzaron el martes 15 de septiembre y, según estimaciones oficiales, podrían extenderse hasta un mes en la zona donde se ubicaba el negocio.

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La demolición comenzó el 15 de septiembre bajo supervisión de Protección Civil

Personal contratado por las autoridades capitalinas inició los trabajos alrededor de las 8:00 horas del martes 15 de septiembre, con mazos, esmeriles y soldadura. Los operarios retiraron escombros, varillas y ventanas del inmueble con mayor afectación, ubicado sobre la avenida Alta Tensión, el mismo donde un cilindro de gas LP con capacidad aproximada de 30 kilogramos habría provocado el estallido.

Elementos de la policía y bomberos frente a una edificación de ladrillo con estructuras derrumbadas y maquinaria pesada durante la noche.
Explosión en Álvaro Obregón registran once lesionados y una persona fallecida. Crédito: Redes Sociales

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa, acudió ese mismo día a Minas de Cristo para supervisar los trabajos de demolición, de acuerdo con lo publicado por la dependencia en su cuenta de X. Según los datos compartidos, la funcionaria también se acercó con los vecinos afectados para informarles sobre las acciones en marcha y dar continuidad a la atención solidaria a la población. En total serían cuatro los inmuebles afectados por el accidente

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Bomberos y agentes de protección civil con cascos y prendas reflectantes frente a una estructura dañada con escombros en la calle.
Elementos de bomberos y protección civil evalúan los daños: rescatan a once personas y reportan una víctima Crédito: Redes Sociales

Según reportes de medios, Urzúa explicó que el método manual de demolición respondía a la necesidad de evitar colapsos parciales, además, adelantó que los trabajos tardarían entre 15 días y un mes. Añadió que, conforme avanzara la demolición en los pisos superiores, los trabajos en las plantas bajas se agilizarían al desaparecer el riesgo de caída de estructuras.

El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, también acudió al sitio para verificar el desarrollo de las obras. Por las labores, las autoridades cerraron de manera preventiva los carriles centrales de la avenida Alta Tensión con dirección a Tacubaya durante esa jornada.

El puesto de la taquería estaba junto al inmueble donde se originó la explosión

La alcaldía Álvaro Obregón precisó, en un mensaje difundido en la red social X, que la explosión no se originó al interior de la Taquería La Bajadita, sino en el inmueble contiguo a ese negocio. El local funcionaba como un puesto independiente, instalado junto a la fachada de la construcción de varios pisos, y no como parte de su estructura interna.

La Fiscalía capitalina reportó además que hay 14 personas heridas tras el accidente. Crédito: X - @LopezCasarinJ
La Fiscalía capitalina reportó además que hay 14 personas heridas tras el accidente. Crédito: X - @LopezCasarinJ

En los primeros reportes, la noche del siniestro, se había señalado que el estallido ocurrió dentro del establecimiento de comida. La demarcación corrigió esa versión.

La fuerza de la explosión provocó una onda expansiva que impactó directamente la fachada donde se encontraba el puesto, además de otros inmuebles aledaños, y dejó atrapadas a algunas personas entre los escombros. Con la demolición del inmueble contiguo en marcha, el espacio donde operaba la taquería desaparece junto con el resto de la construcción.

Las víctimas mortales del accidente fueron identificadas como Carlos Alberto López González, de 45 años, y Guadalupe Sánchez, de 56 años.

El gobierno capitalino confirmó apoyos económicos tras el siniestro

Clara Brugada acudió el pasado 12 de septiembre al punto exacto de la explosión, donde anunció el esquema de apoyos económicos para las familias afectadas. La mandataria precisó que su administración entregaría 40 mil pesos a los familiares de cada una de las dos personas fallecidas y 15 mil pesos a quienes sufrieron lesiones graves, montos que forman parte de un paquete de 200 mil pesos distribuido en diez apoyos económicos de emergencia a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Pablo Vázquez, titular de la SSC, reconoció la labor de los agentes capitalinos que rescataron a las victimas. Crédito: SSC

Brugada también anunció que los responsables de las viviendas dañadas por la onda expansiva recibirían un apoyo para renta de 4 mil pesos mensuales mientras se completaban las evaluaciones estructurales. El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México otorgó, por separado, un apoyo mensual para renta a las familias que se quedaron sin hogar, además de 800 raciones alimenticias diarias para quienes se quedaron sin nada tras el siniestro.

La emergencia dejó un total de 36 personas afectadas, incluidos cuatro menores que no pudieron regresar temporalmente a sus viviendas por las condiciones de los inmuebles. La Fiscalía capitalina mantuvo abierta la investigación para esclarecer el origen de la fuga de gas, mientras el gobierno capitalino anunció la entrega de 50 mil detectores de gas en la ciudad como medida preventiva.

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