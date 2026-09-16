David Faitelson se despide de importante medio de comunicación con emotiva carta

En una carta publicada dentro del marco del Día de la Independencia, el analista anunció el fin de más de 15 años en la sección y agradeció el respaldo recibido durante la etapa (Especial)

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El periodista deportivo David Faitelson decidió dar un giro y cerrar una etapa significativa en su carrera con un gesto profundamente simbólico: una carta que mezcla recuerdos, gratitud y la certeza de que esta le dejó grandes aprendizajes.

En ella, describió con detalle escenas de sus primeros días en la profesión, como el sonido metálico de una máquina Remington, el olor de la tinta y la atmósfera vibrante de las redacciones, elementos que marcaron su identidad como narrador y analista.

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La carta de David Faitelson evoca sus inicios en las redacciones, con referencias a la máquina Remington, la tinta y el oficio de escribir. (- crédito @david_faitelson/Instagram)

Ese relato íntimo funcionó como un puente entre pasado y presente, mostrando que su vínculo con la escritura es más que profesional: es emocional y medular. Faitelson confirmó que ponía punto final a su ciclo como columnista en Grupo Reforma y su sección Cancha, tras más de 15 años de colaboración.

La carta que cierra un ciclo de gratitud y memoria

La carta de Faitelson no fue un comunicado frío, sino un relato que subrayó lo que significó para él escribir semana tras semana.

Con referencias a la Remington, al olor de la tinta y al ambiente de las redacciones, construyó una atmósfera que recordó sus inicios y la transformación de su oficio.

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Mencionó con énfasis a la familia Junco, Roberto Zamarripa y Jorge Jiménez, quienes le dieron plena libertad editorial y respaldo institucional.

Faitelson agradeció el respaldo y la libertad editorial de la familia Junco, Roberto Zamarripa y Jorge Jiménez durante la etapa. FB/David Faitelson

Reconoció que esa etapa lo convirtió en “un mejor escritor de historias”, y aseguró que seguirá siendo aliado y admirador del periodismo que lo caracterizó en esta etapa.

Este tono nostálgico conecta con la idea de que su salida no es un simple adiós al oficio, sino el cierre de un capítulo que lo formó como narrador y analista.

El periodista frente al colapso televisivo

La despedida de Faitelson ocurre en paralelo a una crisis histórica en Fox Sports México, donde los trabajadores iniciaron una huelga por adeudos salariales y prestaciones pendientes.

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El propio periodista se pronunció en redes, mostrando solidaridad con sus colegas: “Me sumo. Un abrazo para todos ellos. Esperemos que las cosas se resuelvan pronto…”.

Programas suspendidos: Central Fox y La Última Palabra dejaron de transmitirse.

Motivo del paro: falta de pagos por jornadas del Mundial 2026 y prestaciones atrasadas desde febrero.

Problemas operativos: adeudos con proveedores, falta de recursos para gasolina y estacionamientos, y fallas en herramientas como Adobe y LiveU.

Crisis de distribución: salida de Izzi y pérdida de derechos deportivos como la NFL y la Champions League .

Futuro incierto: disputa legal con Fox Corporation podría obligar a Grupo Lauman a dejar de usar la marca “Fox Sports” en noviembre.

La despedida de Faitelson coincide con la huelga en Fox Sports México por adeudos salariales y prestaciones, y él expresó solidaridad en redes. (X/ @DavidFaitelson_)

En este sentido, la postura de Faitelson frente a esta crisis refuerza su papel como voz influyente dentro del gremio periodístico del país, mostrando que su salida de Reforma no lo desconecta de la solidaridad y el debate público.