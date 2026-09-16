México Deportes

David Faitelson se despide de importante medio de comunicación con emotiva carta

El periodista evocó sus inicios entre tinta, máquinas de escribir y redacciones, confirmamdo que deja el grupo editorial tras una larga colaboración

En una carta publicada dentro del marco del Día de la Independencia, el analista anunció el fin de más de 15 años en la sección y agradeció el respaldo recibido durante la etapa (Especial)
En una carta publicada dentro del marco del Día de la Independencia, el analista anunció el fin de más de 15 años en la sección y agradeció el respaldo recibido durante la etapa (Especial)
Guardar

El periodista deportivo David Faitelson decidió dar un giro y cerrar una etapa significativa en su carrera con un gesto profundamente simbólico: una carta que mezcla recuerdos, gratitud y la certeza de que esta le dejó grandes aprendizajes.

En ella, describió con detalle escenas de sus primeros días en la profesión, como el sonido metálico de una máquina Remington, el olor de la tinta y la atmósfera vibrante de las redacciones, elementos que marcaron su identidad como narrador y analista.

PUBLICIDAD

Faitelson
La carta de David Faitelson evoca sus inicios en las redacciones, con referencias a la máquina Remington, la tinta y el oficio de escribir. (- crédito @david_faitelson/Instagram)

Ese relato íntimo funcionó como un puente entre pasado y presente, mostrando que su vínculo con la escritura es más que profesional: es emocional y medular. Faitelson confirmó que ponía punto final a su ciclo como columnista en Grupo Reforma y su sección Cancha, tras más de 15 años de colaboración.

La carta que cierra un ciclo de gratitud y memoria

La carta de Faitelson no fue un comunicado frío, sino un relato que subrayó lo que significó para él escribir semana tras semana.

Con referencias a la Remington, al olor de la tinta y al ambiente de las redacciones, construyó una atmósfera que recordó sus inicios y la transformación de su oficio.

PUBLICIDAD

Mencionó con énfasis a la familia Junco, Roberto Zamarripa y Jorge Jiménez, quienes le dieron plena libertad editorial y respaldo institucional.

El periodista deportivo David Faitelson relató cómo se ocultó su mamá de 83 años cuando estalló el conflicto en Israel.
Faitelson agradeció el respaldo y la libertad editorial de la familia Junco, Roberto Zamarripa y Jorge Jiménez durante la etapa. FB/David Faitelson

Reconoció que esa etapa lo convirtió en “un mejor escritor de historias”, y aseguró que seguirá siendo aliado y admirador del periodismo que lo caracterizó en esta etapa.

Este tono nostálgico conecta con la idea de que su salida no es un simple adiós al oficio, sino el cierre de un capítulo que lo formó como narrador y analista.

El periodista frente al colapso televisivo

La despedida de Faitelson ocurre en paralelo a una crisis histórica en Fox Sports México, donde los trabajadores iniciaron una huelga por adeudos salariales y prestaciones pendientes.

El propio periodista se pronunció en redes, mostrando solidaridad con sus colegas: “Me sumo. Un abrazo para todos ellos. Esperemos que las cosas se resuelvan pronto…”.

  • Programas suspendidos: Central Fox y La Última Palabra dejaron de transmitirse.
  • Motivo del paro: falta de pagos por jornadas del Mundial 2026 y prestaciones atrasadas desde febrero.
  • Problemas operativos: adeudos con proveedores, falta de recursos para gasolina y estacionamientos, y fallas en herramientas como Adobe y LiveU.
  • Crisis de distribución: salida de Izzi y pérdida de derechos deportivos como la NFL y la Champions League.
  • Futuro incierto: disputa legal con Fox Corporation podría obligar a Grupo Lauman a dejar de usar la marca “Fox Sports” en noviembre.
La despedida de Faitelson coincide con la huelga en Fox Sports México por adeudos salariales y prestaciones, y él expresó solidaridad en redes. (X/ @DavidFaitelson_)
La despedida de Faitelson coincide con la huelga en Fox Sports México por adeudos salariales y prestaciones, y él expresó solidaridad en redes. (X/ @DavidFaitelson_)

En este sentido, la postura de Faitelson frente a esta crisis refuerza su papel como voz influyente dentro del gremio periodístico del país, mostrando que su salida de Reforma no lo desconecta de la solidaridad y el debate público.

Temas Relacionados

David FaitelsonTUDNFox Sports MéxicoFoxPeriodismo Deportivomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Celebró la Independencia como un auténtico emperador: quién es y qué estudió Richard Millán, alcalde de Elota

Encabezó el Grito de Independencia en Sinaloa usando un traje negro, hombreras y una capa comparada con la vestimenta de un emperador

Celebró la Independencia como un auténtico emperador: quién es y qué estudió Richard Millán, alcalde de Elota

Beca Benito Juárez: cómo hacer el registro para el ciclo escolar 2026-2027, paso a paso con link oficial

Estudiantes de bachillerato ya pueden conocer el periodo en el que podrán registrarse a la beca que otorga 1,900 pesos cada dos meses

Beca Benito Juárez: cómo hacer el registro para el ciclo escolar 2026-2027, paso a paso con link oficial

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 16 de septiembre: SMN prevé lluvias y descenso de temperaturas

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 16 de septiembre: SMN prevé lluvias y descenso de temperaturas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de septiembre: Marco Rubio felicita a México por el Día de la Independencia

Sigue las noticias sobre narcotráfico y seguridad más destacadas del día en tiempo real en Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de septiembre: Marco Rubio felicita a México por el Día de la Independencia

Ebrard responde si habrá firma del T-MEC antes de las elecciones de noviembre en EEUU

El presidente Donald Trump ha asegurado que no romperá relación comercial con México, sin embargo, aún no hay fecha para la renovación del tratado comercial que también incluye a Canadá

Ebrard responde si habrá firma del T-MEC antes de las elecciones de noviembre en EEUU
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de septiembre: Marco Rubio felicita a México por el Día de la Independencia

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de septiembre: Marco Rubio felicita a México por el Día de la Independencia

Creador de contenido “El Piturris” fue asesinado por disputas de narcomenudeo: ya hay dos detenidos y se aseguró el arma usada en el crimen

Matan a una maestra frente a su casa y a otra dentro de la suya: Sinaloa suma tres docentes asesinadas en septiembre

Policías de Ensenada son señalados de desaparecer a jornaleros en Maneadero: usaron patrullas y uniformes oficiales para cometer delito

Suspenden el Grito en Madero por desaparición de adolescente: habitantes bloquean carretera y exigen su regreso

ENTRETENIMIENTO

Pedro Sola ventanea a David Zepeda durante una plática con Kunno en La Granja VIP: “También es gay”

Pedro Sola ventanea a David Zepeda durante una plática con Kunno en La Granja VIP: “También es gay”

La Casa de los Famosos México: Mariana Ochoa nominó a Ese Pérez y la cena patria terminó en discusión entre ambos

Aleks Syntek explota tras acusaciones de “brote psicótico” en su show del Grito de Independencia: “La luz ya viene”

Gloria Trevi canta en Puebla pese al rechazo de colectivos feministas por denuncias de trata

Las redes estallan por nominación de Karol G a “Mejor canción regional mexicana” en los Latin Grammy: “No es mexicana, debió ser para Yuridia”

DEPORTES

Cruz Azul vs Inter Miami EN VIVO: la Máquina llega para disputar el Campeones Cup ante el club de Lionel Messi

Cruz Azul vs Inter Miami EN VIVO: la Máquina llega para disputar el Campeones Cup ante el club de Lionel Messi

Rafa Márquez llamaría a Obed Vargas pese a su inactividad con Atlético de Madrid

Se encienden las alarmas en la Selección Mexicana: Julián Quiñones y Raúl Jiménez podrían causar baja en la próxima fecha FIFA

Qué pasará con Edson Álvarez en la Selección Mexicana tras denuncias de fraude y secuestro

El gol de la Hormiga González con el que Olympiacos remontó al Jagiellonia en la Europa League