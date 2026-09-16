Ernestina Godoy presentará un nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa con otras líneas de investigación

La titular de la FGR Ernestina Godoy informó sobre la presentación de un nuevo informe del caso Ayotzinapa. Crédito: CNDH

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Este miércoles, la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, informó que prepara la presentación de un nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa, ocurrido hace casi 12 años.

Durante su asistencia al Desfile Militar por la conmemoración de la Independencia de México, en la Ciudad de México, la fiscal general reveló que el informe expondrá avances derivados de las líneas de investigación abiertas para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas.

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Ernestina Godoy confirmó que el informe sobre el caso Ayotzinapa ya esta listo

Godoy Ramos confirmó que el documento ya esta listo y que será presentado de manera conjunta con la Secretaría de Gobernación, que encabeza Rosa Icela Rodríguez, quien, hace unos días, habló sobre la elaboración y exposición de este informe.

Cabe señalar que el fiscal encargado del caso, Mauricio Pazarán, será quien exponga los detalles de las investigaciones, aunque también estará presente la fiscal general durante la presentación.

“Se va a hacer el informe. Lo vamos a hacer junto con la Secretaría de Gobernación. De parte de la Fiscalía, va el fiscal especializado. Ahí estaremos, pero él va a dar la información”, dijo Godoy a periodistas.

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Al ser cuestionada sobre si el informe presentará algo respecto a las nuevas líneas de investigación del caso, la funcionaria comentó que “sí, todo lo, las nuevas líneas que hemos abierto”.

La FGR presentará el informe junto con la Secretaría de Gobernación y su titular, Rosa Icela Rodríguez. Crédito: X / @ErnestinaGodoy_

No da información sobre los nuevos elementos de prueba encontrados

Pese a la insistencia de los reporteros, la encargada de la FGR evitó adelantar información sobre las nuevos elementos de prueba obtenidos e insistió en que será durante el informe cuando se den a conocer los resultados de las pesquisas.

No está de más recordar que el caso Ayotzinapa permanece abierto desde septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero.

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Estudiantes de Ayotzinapa toman caseta de cobro Palo Blanco, en Chilpancingo

En medio de las declaraciones hechas por la fiscal Ernestina Godoy, la tarde de hoy, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ocuparon la caseta de cobro Palo Blanco, en Chilpancingo, Guerrero.

Lo anterior, como parte de una jornada de lucha que también incluyó un mitin político, en el marco de la conmemoración por los 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.

Reportes de medios locales indicaron que los estudiantes llegaron a la caseta alrededor de las 14:43 horas. Levantaron las plumas de cobro y dejaron el paso libre a los automovilistas sin exigirles el pago de la cuota.

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Minutos después, un segundo reporte desde la zona confirmó la misma acción en el punto. Los normalistas permanecían en los carriles mientras el tránsito vehicular fluía con normalidad pese al bloqueo de las casetas de cobro.

Normalistas exigen presupuesto y atención a comunidades educativas

Prensa Ayotzi, comisión de prensa y propaganda del movimiento estudiantil, transmitió en vivo un mitin político desde Chilpancingo como parte de la misma jornada. Los normalistas exigieron justicia por la desaparición de los 43 compañeros.

El informe lo presentará el fiscal del caso, en compañía de Ernestina Godoy. Crédito: X/ @ErnestinaGodoy_

Durante la transmisión también se escucharon señalamientos sobre presupuesto y atención a las comunidades educativas. El bajo volumen y el ruido ambiental de la transmisión en vivo no permitieron distinguir con claridad declaraciones específicas.

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Este nuevo informe deberá contar con lo que ya haya declarado el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, quien fue detenido hace unos meses por autoridades federales.

A 10 días de que se conmemore un año más de la desaparición de los 43 normalistas, la fiscal general Ernestina Godoy reveló que ya está listo un nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa. Vamos a ver que nuevas líneas de investigación presenta.