Por qué tu perico podría transmitirte una neumonía sin que lo notes

Los pericos pueden portar psitacosis sin mostrar síntomas visibles. El principal riesgo para las personas aparece al limpiar jaulas o respirar polvo formado por secreciones y heces secas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un perico puede transmitir psitacosis, una infección bacteriana que puede causar neumonía en las personas, aun cuando el ave no presente señales visibles de enfermedad.

El contagio suele producirse al inhalar polvo contaminado con heces, secreciones respiratorias o partículas de plumas; los síntomas pueden aparecer entre cinco y 14 días después de la exposición y se confunden con facilidad con una gripe.

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La bacteria responsable es Chlamydia psittaci. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos, Reino Unido, Australia y la Organización Mundial de la Salud advierten que el riesgo general es bajo, pero existe para quienes conviven con aves, limpian sus jaulas o tienen contacto estrecho con ellas.

Los CDC identifican a los pericos entre las aves vinculadas con la psitacosis

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos explican que la psitacosis es una enfermedad causada por Chlamydia psittaci.

La bacteria infecta con mayor frecuencia a las aves, aunque también puede provocar enfermedad respiratoria en humanos.

Los pericos, los loros, las cotorras y las cacatúas pertenecen al grupo de aves psitácidas. Estas mascotas están entre las especies que pueden transportar y eliminar la bacteria.

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La enfermedad recibe a menudo el nombre de “fiebre del loro”. Esa denominación puede inducir a error, porque el microorganismo también afecta a otras aves domésticas, aves de corral y ejemplares silvestres.

Un perico infectado puede mostrar decaimiento, pérdida de apetito o secreciones en ojos y fosas nasales. Aun así, algunas aves eliminan la bacteria sin exhibir síntomas que permitan a su dueño advertir el problema.

Esa característica vuelve difícil reconocer la fuente de una infección humana. La persona puede convivir durante semanas con el animal sin asociar la limpieza de su jaula o el polvo de su entorno con una posterior enfermedad respiratoria.

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Un perico infectado puede mostrar decaimiento, pérdida de apetito o secreciones en ojos y fosas nasales. Aun así, algunas aves eliminan la bacteria sin exhibir síntomas que permitan a su dueño advertir el problema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OMS advirtió que las aves aparentemente sanas también pueden ser portadoras

La Organización Mundial de la Salud señaló en una evaluación difundida el 5 de marzo de 2024 que las aves constituyen el principal reservorio de Chlamydia psittaci. El organismo incluyó a las aves de compañía entre las fuentes habituales de exposición para las personas.

La OMS explicó que las aves enjauladas pueden portar el patógeno sin signos aparentes. Por esa razón, el buen aspecto del perico no permite descartar por sí solo que exista riesgo de transmisión.

Las secreciones respiratorias, las heces y el polvo fino de las plumas pueden contener la bacteria. Cuando esos materiales se secan, se convierten en partículas que pueden dispersarse en el ambiente.

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El problema no exige necesariamente que una persona toque al ave. Permanecer en una habitación con una jaula contaminada o realizar tareas de limpieza puede alcanzar para inhalar partículas suspendidas.

La posibilidad de contagio no implica que toda convivencia con un perico sea peligrosa.

La prevención se basa en reducir la exposición al polvo, mantener condiciones higiénicas y pedir atención veterinaria si el ave presenta cambios de conducta o signos de enfermedad.

Las heces secas de la jaula pueden transformarse en aerosoles respirables

La inhalación de polvo contaminado es la vía de transmisión más frecuente. Los CDC indican que las personas pueden infectarse al respirar partículas originadas en excrementos secos o secreciones respiratorias de aves portadoras.

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La acumulación de residuos en la base de la jaula crea un escenario propicio para esa exposición. Al cambiar el papel, retirar suciedad o mover los accesorios, parte del material seco puede elevarse.

El barrido en seco y el uso de aspiradoras cerca de la jaula favorecen la dispersión del polvo. Las autoridades recomiendan evitar esas prácticas porque pueden llevar partículas contaminadas hacia la cara y las vías respiratorias.

El riesgo también puede aumentar si la jaula se encuentra en un espacio cerrado con poca ventilación. En esos ambientes, el polvo puede permanecer suspendido más tiempo y acumularse sobre muebles, cortinas o superficies cercanas.

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El contacto muy próximo con el ave representa otra vía posible. Los CDC advierten que las mordeduras y el contacto boca-pico pueden facilitar la exposición a secreciones, aunque ocurren con menos frecuencia que la inhalación de aerosoles.

Besar al perico o permitir que introduzca el pico en la boca no es una práctica segura. Evitar ese hábito reduce el contacto directo con fluidos que podrían contener la bacteria.

Vías de transmisión y exposición humana a la psitacosis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El período de incubación puede ocultar el vínculo entre la limpieza y la neumonía

Los síntomas suelen comenzar entre cinco y 14 días después de la exposición, según los CDC. Las guías de salud pública australianas contemplan que el intervalo puede extenderse durante varias semanas en algunos casos.

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Esa demora dificulta reconstruir la cadena de contagio. Una persona puede haber limpiado la jaula, cambiado el sustrato o manipulado plumas días antes de sentirse enferma y no recordar ese momento como una exposición relevante.

Los signos iniciales pueden incluir fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y tos seca. El cuadro se parece a muchas infecciones respiratorias frecuentes.

La similitud con una gripe o una bronquitis puede retrasar la sospecha. Si la persona no informa que convive con aves, el profesional de salud puede no considerar la psitacosis entre los diagnósticos posibles.

La enfermedad puede evolucionar hacia una neumonía, con dificultad para respirar y dolor en el pecho. El antecedente de contacto con aves o con sus excrementos aporta una pista relevante para decidir qué estudios deben solicitarse.

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NSW Health describe neumonía y complicaciones en los cuadros de mayor gravedad

La autoridad sanitaria de Nueva Gales del Sur, en Australia, advierte que la psitacosis puede provocar neumonía. La infección suele ser tratable, aunque algunas personas requieren hospitalización cuando presentan cuadros graves.

Los adultos mayores y quienes tienen problemas de salud previos pueden enfrentar una evolución más complicada. También hay mayor preocupación si los síntomas respiratorios se intensifican o si la fiebre persiste.

Las instituciones de salud mencionan complicaciones poco frecuentes que pueden comprometer otros órganos. Entre ellas figuran inflamaciones del corazón, el hígado o el sistema nervioso.

La gravedad no depende únicamente de la especie de ave. También influyen la intensidad de la exposición, el estado de salud de la persona, el diagnóstico oportuno y el inicio del tratamiento adecuado.

La transmisión entre personas es muy rara. La OMS y los CDC sostienen que la principal preocupación epidemiológica se concentra en el contacto con aves infectadas y en los ambientes contaminados por sus secreciones o excrementos.

Por eso, cuando se confirma o se sospecha una infección, el foco debe ponerse en la atención médica del paciente y en la evaluación veterinaria del ave. La limpieza segura del espacio también ayuda a evitar una nueva exposición.

Síntomas de la psitacosis y su evolución a neumonía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los CDC recomiendan humedecer las superficies antes de limpiar la jaula

Los CDC recomiendan lavar las manos con agua y jabón después de tocar aves, excrementos o elementos de la jaula. Es una medida básica para disminuir el contacto con material potencialmente contaminado.

La limpieza debe realizarse con las superficies humedecidas previamente con agua o un producto adecuado. Así se evita que las partículas secas se dispersen con facilidad por el aire.

No conviene sacudir el papel de la bandeja ni barrer residuos secos. La recomendación es retirar el material con cuidado y evitar tareas que levanten polvo.

Si existe sospecha de enfermedad en el ave o se manipulan excretas acumuladas, pueden utilizarse guantes y una protección respiratoria apropiada. La ventilación del lugar también reduce la concentración de partículas en el aire.

La jaula debe mantenerse limpia y los restos deben retirarse de forma periódica. Los recipientes de comida y agua requieren higiene frecuente para limitar la acumulación de suciedad en el entorno del animal.

Las aves nuevas deberían mantenerse separadas de otras aves antes de incorporarlas al mismo espacio. La OMS recomienda esa precaución para disminuir el riesgo de introducir un animal portador en una jaula ya habitada.

La consulta médica y veterinaria permite actuar antes de que el cuadro avance

Una persona con fiebre, tos seca, falta de aire, dolor torácico o malestar intenso debe buscar atención médica. Si convive con un perico u otra ave, debe comunicarlo durante la consulta.

Ese dato puede orientar al equipo de salud ante una neumonía de causa no definida. Las pruebas específicas no siempre forman parte de los estudios iniciales, por lo que la información sobre la exposición puede resultar determinante.

La psitacosis se trata con antibióticos y suele tener una evolución favorable cuando se reconoce a tiempo. La OMS indica que, con tratamiento adecuado, la mortalidad es baja.

No existe una vacuna para prevenir la enfermedad. Por ese motivo, la convivencia segura con un perico depende de medidas constantes: higiene de manos, control del polvo, limpieza húmeda, ventilación, ausencia de hacinamiento y atención veterinaria.

El objetivo no es generar temor hacia las aves de compañía. La información permite reconocer un riesgo concreto y evitable, sin transformar una mascota en una amenaza inevitable.