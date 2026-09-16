Tres razones por las que el pozole se te echa a perder rápido después del recalentado del Día de la Independencia

Un tazón de barro con pozole rojo caliente reposa sobre un mantel bordado junto a tostadas de maíz, rábanos, crema y salsa en una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El pozole que sobra de la cena del 15 de septiembre se echa a perder más rápido de lo que crees. El problema casi nunca está en la receta, sino en cómo lo guardas y en cómo lo recalientas al día siguiente.

La primera razón es la más común: la olla se queda toda la noche sobre la estufa o la mesa “para que se enfríe”. Ese tiempo tibio es justo el que aprovechan las bacterias para multiplicarse.

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Entre más grande la olla, más tarda en enfriarse por completo, y mientras eso pasa, el caldo del pozole se convierte en un ambiente perfecto para que los microorganismos crezcan. Si en tu fiesta hacía calor, el margen para meterlo al refrigerador se reduce todavía más.

Lo recomendable es no esperar a que se enfríe solo. Puedes meter el pozole al refrigerador incluso caliente, siempre que lo repartas en varios recipientes pequeños en lugar de dejarlo en la olla grande.

Recalentarlo “tibio” y no bien caliente

Un plato de barro servido con pozole verde y carne de cerdo se presenta junto a guarniciones de cebolla, lechuga y limón sobre una mesa decorada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo error ocurre al día siguiente, cuando el pozole se recalienta solo un poco, hasta que se siente calientito, pero no hasta que realmente hierve. Eso no basta para eliminar lo que pudo haber crecido durante la noche.

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Para que el recalentado sea seguro, el pozole necesita alcanzar un hervor fuerte, no solo estar tibio. Si la olla pasó toda la noche fuera del refrigerador, ya no importa qué tan caliente lo pongas después: lo más seguro es tirarlo.

Volver a hervirlo no arregla un pozole que ya se echó a perder por mala conservación previa.

Usar la misma cuchara para probar y servir

Un plato de pozole rojo humeante reposa sobre una mesa de madera junto a tostadas de maíz, limones, rábanos y salsas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tercera razón tiene que ver con la limpieza durante la fiesta. Probar el caldo con la misma cuchara que usas para servir mete bacterias de la boca directo a la olla.

Lo mismo pasa si mezclas ingredientes con utensilios que antes tocaron carne cruda, o si regresas al refrigerador porciones que ya se sirvieron y estuvieron horas en la mesa. Entre más manos y cucharas toquen la olla sin lavarse, más rápido se contamina.

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Usar un cucharón limpio para servir y evitar que la gente pruebe directo de la olla ayuda a que el pozole aguante más tiempo en buen estado.

Cómo guardarlo para que dure más

Divide el pozole en varios recipientes pequeños en lugar de uno grande. Así se enfría más rápido y se conserva mejor en el refrigerador.

Guarda aparte la lechuga, el rábano, la cebolla, el aguacate y las tostadas, para que no se aguaden con la humedad del caldo. Bien tapado y en el refrigerador, el pozole aguanta entre tres y cuatro días sin problema.

Si sabes que no lo vas a terminar en esos días, congélalo en porciones. Así puede durar hasta dos o tres meses sin perder tanto sabor.

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Cuándo ya no debes comerlo

Un plato tradicional de pozole verde con carne de cerdo y sus acompañamientos se presenta como parte de la gastronomía mexicana para las fiestas patrias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el pozole huele agrio, raro o a rancio, no lo pruebes para ver si “todavía sirve”: tíralo directamente. Lo mismo si notas que el caldo cambió de textura, se ve espumoso sin estar caliente o simplemente algo no se ve bien.

Un pozole puede verse y oler normal y aun así no ser seguro, sobre todo si pasó mucho tiempo fuera del refrigerador. Ante la duda, siempre es mejor no arriesgarse.

Datos curiosos sobre el pozole que quizá no conocías

Pozole verde de camarón con maíz cacahuazintle, chiles y especias tradicionales, un platillo mexicano lleno de sabor y tradición. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nombre pozole viene del náhuatl “pozolli”, que significa espumoso. El maíz cacahuazintle, ese grano grande y blanco que se usa para prepararlo, forma espuma al hervir, y de ahí surgió el nombre del platillo.

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Su origen es prehispánico. Los antiguos nahuas ya preparaban un guiso parecido con maíz y carne, aunque en un inicio se trataba de una comida ceremonial reservada para ocasiones especiales, no de un platillo de todos los días como ahora.

El maíz que se usa no es cualquier maíz. Se trata del cacahuazintle, un grano grande y harinoso que se cultiva sobre todo en el centro del país y que recibe su nombre porque su tamaño recuerda al de un grano de cacao.

En México existen principalmente tres colores de pozole, y cada uno tiene su región. El rojo, hecho con chiles secos, es el más popular en Jalisco y en la Ciudad de México. El verde, con una base de mole o salsa verde, es tradicional en Guerrero. El blanco, sin chile, se sirve tal cual con todos los condimentos aparte.

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En Guerrero existe una tradición llamada “jueves pozolero”. Cuenta la historia que ahí se preparaba mucho pozole blanco a mitad de semana, y como sobraba, le agregaban mole verde al día siguiente para venderlo como un platillo distinto. Con el tiempo, la costumbre se extendió a otras partes del país.

Aunque no hay registro de que el pozole naciera como platillo exclusivo de las Fiestas Patrias, con los años se volvió una tradición fija de la cena del 15 de septiembre. Hoy es difícil imaginar esa noche sin una olla de pozole en la mesa.

Cada familia tiene su propia versión. Algunas casas usan carne de cerdo, otras de pollo, y en el norte del país es común encontrarlo preparado con carne de res, incluso con pata o pancita. Los acompañamientos también varían: lechuga o repollo, rábano, cebolla, orégano y limón, según la costumbre de cada región.

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