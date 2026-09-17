México

Gobernadora de Morelos da seguimiento personal al caso de Claudia Tacoronte, dice que “comparte el dolor” de la familia y estudiantes

Margarita González Saravia compartió un mensaje, donde habló sobre el feminicidio de la estudiante de nacionalidad española

La gobernadora de Morelos habló sobre el feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte. Crédito: X @margarita_gs / Reuters
La gobernadora de Morelos habló sobre el feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte. Crédito: X @margarita_gs / Reuters
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La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, informó que le esta dando seguimiento personal al caso del feminicidio de la estudiante de intercambio de nacionalidad española, Claudia Tacoronte.

La mandataria emanada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) informó a la familia de Tacoronte Aguilera, asesinada en el municipio de Cuautla, y al grupo de estudiantes que se han manifestado, que comparte su dolor y su exigencia de justicia.

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Gobernadora de Morelos da seguimiento personal al feminicidio de Claudia Tacoronte

A través de un video, González Saravia reveló que, aparte del seguimiento personal al caso, ha dado la instrucción de coordinar todas las capacidades del gobierno estatal para detener al responsable.

“Como gobernadora, estoy dando seguimiento personal al caso y coordinando todas las capacidades del Gobierno del Estado para que el probable responsable rinda cuentas ante la ley. No daremos ni un paso atrás frente a la impunidad, expresó la mandataria local.

Confirma orden de aprehensión contra presunto responsable

En un segundo mensaje, la gobernadora confirmó que la Fiscalía General del Estado de Morelos logró obtener una orden de aprehensión contra el presunto responsable del feminicidio.

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De acuerdo con las autoridades locales, el presunto feminicida de Claudia Tacoronte fue identificado como Francisco Javier ‘N’, alias ‘El Paco’ y/o ‘El Trompas’.

Pide apoyo a la población para detener al feminicida

Margarita González también aprovechó para solicitar a la población de la entidad su apoyo para detener al presunto feminicida.

“Si alguien tiene información que permita dar con su paradero, es muy importante que se comuniquen a los teléfonos de la Fiscalía que aparecen aquí en este video. Quiero reiterarles que no descansaremos hasta dar con el que resulte responsable y haremos justicia con todo aquel que atente contra la paz de los morelenses”, agregó.

Manda mensaje a estudiantes que protestaron

Previamente, la titular del Ejecutivo estatal se refirió a los estudiantes que protestaron en los municipios de Cuernavaca, Cuautla y Yautepec para exigir justicia para Claudia Tacoronte.

Desde el punto de vista de la política, para el gobierno estatal, la construcción de la paz también requiere escuchar a las juventudes, atender sus preocupaciones y trabajar de manera conjunta para garantizar sus derechos, y avanzar hacia una sociedad en la que todas las mujeres puedan vivir libres y seguras.

Gobierno de Morelos respeta la libertad de expresión

Respecto a la irrupción de estudiantes en el desfile cívico-militar por la conmemoración del inicio de la Independencia de México, la gobernadora destacó que su administración reconoce “el ejercicio de su derecho a la libre expresión y a la manifestación pacífica, que el gobierno estatal reconoce y respeta”.

Destaca trabajo de la Fiscalía estatal

Al final de su mensaje, Margarita Saravia reiteró que su administración mantiene la colaboración institucional con la Fiscalía estatal.

Institución que definió como una autoridad autónoma responsable de conducir la investigación, y dará seguimiento al caso en el ámbito de sus atribuciones, con el pleno respeto a las facultades de dicha dependencia.

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