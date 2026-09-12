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México arrasa en el Panamericano de Artes Marciales Mixtas 2026 y ya suma 36 medallas

La delegación mexicana comenzó con el pie derecho su participación en el certamen continental que se disputa en Monterrey

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México es sede del Campeonato Panamericano de Artes Marciales Mixtas 2026, competencia continental avalada por la Federación Internacional de Artes Marciales Mixtas (IMMAF) que se desarrolla en Monterrey, Nuevo León, del 9 al 15 de septiembre.

El representativo nacional tuvo un destacado comienzo en el certamen al conquistar 36 medallas durante las primeras dos jornadas, celebradas en la Arena Mobil Súper del Gimnasio Nuevo León Unido.

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La cosecha mexicana llegó principalmente a través de las categorías juvenil A, B, C y D, con atletas que consiguieron subir al podio en diferentes divisiones de peso, tanto en la rama varonil como femenil.

México consigue varios podios en la categoría juvenil A

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Dentro de la juvenil A, Ángel Pacheco consiguió la medalla de plata en los 56.7 kilogramos, mientras que Eugenio Pérez obtuvo la misma presea en los 61.2 kg.

En los 65.8 kg, México logró un 1-2 con Ángel Llanes, quien se proclamó campeón, y Uriel Ontiveros, ganador de la plata.

La cosecha continuó con Guillermo del Ángel, plata, y David Camo, bronce, en los 70.3 kg. En los 83.9 kg, Alan Hernández y Carlos Roque también ocuparon los dos primeros lugares.

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Por la rama femenil, Karla Hernández sumó otra medalla de plata para México en los 56.7 kg.

La juvenil B también deja una importante cosecha

La delegación mexicana volvió a destacar en la categoría juvenil B. Salvador Olvera obtuvo la plata en los 52 kg y Ricardo Mora consiguió el bronce en los 57 kg.

En los 62 kg, Carlos Namorado terminó en segundo lugar, mientras que en los 67 kg Yostin Hipólito se quedó con el oro y Matteo Badillo con la plata.

Emilio Licona consiguió otro campeonato para México al imponerse en los 72 kg. En los 77.1 kg, Juan Baca obtuvo la plata y Daniel Maldonado el bronce.

Otros resultados llegaron de la mano de Armando Hernández Ramos, plata en los 44 kg, y del 1-2 de Héctor Alanís y Rikcson Morales en los 48 kg.

En la rama femenil, Alondra Cardoso consiguió la plata y Fernanda Mejía el bronce en los 48 kg.

México mantiene el protagonismo en la juvenil C

La participación nacional continuó con buenos resultados en la juvenil C. En los 40 kg, Héctor Martínez se quedó con el oro y José Rodríguez con la plata.

En los 48 kg, Emiliano Velázquez y Damián Leones protagonizaron otro 1-2 mexicano, mientras que en los 52 kg Luis Yahel Hernández y Josué Hernández hicieron lo propio.

Dominic Rico consiguió el oro en los 57 kg y José Manuel Hernández se coronó en los 62 kg. En esa misma división, Diego León completó el podio con la medalla de bronce.

Juvenil D también aporta medallas al representativo nacional

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En la juvenil D, Erik Escalona se proclamó campeón de los 34 kg y Xavier Nicolás Hernández consiguió la plata, para darle a México otro 1-2.

En los 44 kg varonil, Francisco Morales obtuvo la medalla de bronce.

La rama femenil también tuvo representación en el podio con Ashley Marín, quien ganó el oro en los 44 kg, y Valentina Cardoso, que consiguió la plata en la misma división.

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