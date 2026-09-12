Trump prepara acciones “cada vez más agresivas” contra los cárteles mexicanos, revela informe filtrado

Donald Trump sostiene un expediente del Departamento de Estado de Estados Unidos del que salen drones hacia una base. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un documento interno atribuido al Departamento de Estado de Estados Unidos anticipa la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump adopte acciones “cada vez más agresivas” contra los cárteles mexicanos, a los que Washington considera un peligro para su seguridad nacional y una amenaza directa para el país.

La información fue revelada por el medio estadounidense NewsNation en un reporte firmado por los periodistas Ali Bradley y Jeff Arnold, quienes obtuvieron una ficha informativa que expone la visión de Washington sobre la presencia y capacidad operativa de las organizaciones criminales mexicanas.

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De acuerdo con el documento filtrado, los cárteles representan un problema que trasciende la frontera y justificaría un endurecimiento de las medidas estadounidenses para combatir el narcotráfico y a las organizaciones que operan desde territorio mexicano.

El reporte también cita una encuesta realizada entre mil residentes mexicanos mayores de 18 años, según fuentes consultadas por NewsNation. De acuerdo con la información difundida, la mayoría de los participantes respaldaría distintas acciones directas de Estados Unidos contra los grupos criminales.

Sin embargo, el reporte no difundió el documento completo ni identificó públicamente a la empresa que realizó la encuesta, además de que no se dieron a conocer todos los detalles sobre la metodología y las preguntas aplicadas a los participantes.

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El gobierno de Donald Trump endurece su discurso contra los cárteles mexicanos y evalúa nuevas acciones contra las organizaciones criminales. REUTERS/Kylie Cooper

EEUU contempla acciones directas contra laboratorios y miembros de cárteles

Entre las medidas mencionadas en la ficha informativa se encuentran posibles acusaciones contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones criminales.

El documento ocurre en un contexto de creciente presión de Washington contra autoridades mexicanas señaladas por presuntos vínculos con el narcotráfico, entre ellas el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ha rechazado las acusaciones formuladas en su contra.

Según el reporte de NewsNation, la encuesta también indicaría que una mayoría de los mexicanos consultados respaldaría los ataques estadounidenses contra presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico.

La ficha va todavía más lejos al plantear respaldo a acciones encabezadas por Estados Unidos contra laboratorios de drogas, así como al arresto de líderes y operadores de los cárteles que se encuentren en México sin que necesariamente exista una notificación previa a las autoridades mexicanas.

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“Las encuestas también muestran que la mayoría de los entrevistados apoya los ataques liderados por Estados Unidos contra los laboratorios de drogas y el arresto de los líderes y operativos de los cárteles que operan en México sin notificar a las autoridades gubernamentales”, señala el documento citado por el medio estadounidense.

La posibilidad de acciones directas dentro del territorio mexicano representa uno de los puntos más sensibles del reporte, debido a las implicaciones que tendría para la relación bilateral y la soberanía nacional.

Zacatecas y los drones del CJNG aparecen en el documento

La ficha informativa también destaca la expansión territorial de las organizaciones criminales y utiliza episodios recientes de violencia para sustentar la gravedad de la amenaza.

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Entre ellos se encuentra un atentado con vehículo explosivo ocurrido el 30 de agosto frente a una instalación policial en Zacatecas, además de otros hechos relacionados con el uso de tecnología y violencia por parte de los grupos criminales.

El documento cita, además, videos que supuestamente muestran a integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima interrogando y asesinando a dos presuntos vigías del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Otro material mencionado mostraría a una unidad de drones del CJNG desplegando uno de estos aparatos mientras sus integrantes se encuentran armados con fusiles de asalto.

La filtración del documento del Departamento de Estado vuelve a abrir el debate sobre posibles operaciones estadounidenses dentro de México.

La referencia a estas imágenes coincide con las crecientes preocupaciones de Washington por la capacidad militar y tecnológica adquirida por los cárteles mexicanos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró recientemente que México ha realizado más esfuerzos que antes contra el narcotráfico, aunque consideró que estos todavía están lejos de ser suficientes y advirtió sobre extensas zonas del país bajo influencia de organizaciones criminales.

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México responde: cooperación sí, pero sin subordinación

Ante la información difundida por NewsNation, la postura del gobierno mexicano ha sido insistir en que la cooperación bilateral en materia de seguridad debe desarrollarse dentro del respeto a la soberanía nacional.

La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló al medio estadounidense que los principios de la cooperación con Washington son claros: respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida pero diferenciada, confianza mutua y cooperación sin subordinación.

Además, recordó que, de acuerdo con la Constitución y las leyes mexicanas, las agencias y agentes extranjeros no pueden realizar operaciones en territorio nacional.

La filtración, por lo tanto, vuelve a colocar sobre la mesa uno de los principales puntos de tensión entre México y Estados Unidos: hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno de Trump en su ofensiva contra los cárteles y si Washington intentará ampliar sus operaciones más allá de sus fronteras.

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El endurecimiento del discurso ocurre mientras la administración estadounidense mantiene una estrategia regional más agresiva contra organizaciones que ha vinculado con el narcotráfico y el terrorismo, y mientras la cooperación con México enfrenta nuevamente el límite marcado por la soberanía nacional.