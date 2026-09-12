Frankie Muniz, el carismático Malcolm el de en medio, volverá a México: detalles, fechas y dónde estará

El actor estadounidense, recordado por dar vida a Malcolm en la serie que marcó a toda una generación, compartió la noticia a través de un video en redes sociales. (Composición: Ny Times/Centro de Exposiciones Puebla)

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Hay noticias que despiertan una nostalgia inmediata, y esta es una de ellas. Frankie Muniz anunció que pisará suelo poblano para reencontrarse con el público que, según él mismo, más ama a su personaje en el mundo entero.

El actor estadounidense, recordado por dar vida a Malcolm en la serie que marcó a toda una generación, compartió la noticia a través de un video en redes sociales. En la grabación, dirigida directamente a sus seguidores mexicanos, Muniz se mostró entusiasmado por lo que se viene.

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“Hola, Puebla, México. Soy Frank Muniz, también conocido como Malcolm, y estoy súper emocionado de anunciar que voy rumbo a Puebla para la primerísima edición de La ConPue”, expresó el actor en el clip. El mensaje continuó con una invitación directa a sus fans: “No puedo esperar para verlos ahí. Vamos a pasarla bien. Vamos por ello”.

La visita de Muniz se enmarca en La ConPue, el evento de cultura geek más grande del estado de Puebla, que celebrará su primera edición este año. El actor confirmó que participará en sesiones de fotos, autógrafos, un panel y encuentros con los fans, todo durante los dos días que dura la convención.

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LaConPue/Instagram

Fechas, horarios y costos de La ConPue

La ConPue se llevará a cabo el 28 y 29 de noviembre en el Centro Expositor de Puebla. Se trata de la primera edición de este evento dedicado a la cultura geek en la entidad, y Frankie Muniz figura entre sus invitados confirmados.

El propio actor detalló en su mensaje que la entrada general es completamente gratuita. Sin embargo, aclaró una condición: “No olviden registrarse en línea para reclamar su pase gratuito antes de ir”.

El registro se realiza de forma previa a través de la plataforma ticketapp.mx, en la sección correspondiente a La ConPue. Este pre-registro es indispensable para poder ingresar al recinto, ya que sin él no se garantiza el acceso el día del evento.

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Durante ambas jornadas, los asistentes podrán acceder a las actividades con Muniz: fotografías, autógrafos, un panel de preguntas y respuestas, y espacios de meet and greet. El actor insistió en el video en que espera “pasarla bien” junto a sus seguidores poblanos durante su estadía.

Un cartel institucional del Gobierno del Estado de Puebla reúne los logotipos de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y programas oficiales. (Instagram/La ConPue)

Cómo llegar al Centro Expositor de Puebla

El Centro Expositor de Puebla presenta áreas exteriores con fachadas de diseño geométrico y una estructura piramidal. (Centro Expositor Puebla)

El Centro Expositor de Puebla se encuentra ubicado en la Zona de los Fuertes, sobre la calzada Ejército de Oriente número 100, en la Unidad Cívica 5 de Mayo. Esta zona es reconocida por albergar también el Fuerte de Loreto y Guadalupe.

Quienes se trasladen en transporte público dentro de la capital poblana pueden abordar distintas rutas de autobús que llegan directamente al recinto, entre ellas la Ruta 19, la Ruta 72 y la Ruta Unión-Resurrección. Las paradas más cercanas se ubican a pocos minutos caminando de la entrada principal.

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Para quienes lleguen en vehículo particular, las vías de acceso más utilizadas son el Bulevar 5 de Mayo y la Diagonal Defensores de la República, ambas con conexión directa hacia la Zona de los Fuertes. Una vez en la zona, existe estacionamiento disponible dentro de las instalaciones del propio Centro Expositor.

Los visitantes que viajen desde la Ciudad de México pueden tomar la autopista México-Puebla, con un tiempo de trayecto aproximado de dos horas y media, dependiendo del tráfico. También existe la opción de trasladarse en autobús desde la Central de Autobuses de la Ciudad de México (TAPO, Central del Norte o Central Sur) hacia la Central de Autobuses de Puebla (CAPU), con líneas como Estrella Roly, AU o ADO.

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El fenómeno de Malcolm en México

El conocido actor que dio vida a Malcolm, quedó sorprendido por el cariño por parte de la fanaticada mexicana. (Jovani Pérez)

La conexión entre Frankie Muniz y el público mexicano no es reciente. En abril de este año, durante la promoción del regreso de la serie a Disney+, el actor declaró a la agencia EFE: “México es la audiencia número uno de Malcolm”. Añadió que, junto con Francia, el país norteamericano representa el mercado con mayor fanatismo hacia la producción.

Malcolm el de en medio, transmitida originalmente entre 2000 y 2006, se convirtió en un clásico de la televisión abierta mexicana gracias a su paso constante por Canal 5. Ese fenómeno explica, en parte, por qué generaciones completas siguen identificándose con la familia Wilkerson décadas después del estreno original.

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El actor también reconoció el papel del doblaje latino en ese éxito. “La razón por la que el show es tan exitoso aquí es porque ellos hicieron un gran trabajo. Mucha gente en México nunca ha escuchado mi voz”, señaló Muniz en la misma entrevista con EFE, en referencia al trabajo de Carlos Díaz, voz de Malcolm en español.

Esta no es la primera vez que Muniz visita México para reencontrarse con sus fans. En 2025 participó como invitado especial en DesertCon, celebrada en Hermosillo, donde también expresó su sorpresa por el cariño recibido. En esa ocasión declaró: “A donde quiera que viaje siempre se me acerca la gente, pero especialmente en México aman Malcolm, aman a la familia, aman el programa”.

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En abril de 2026, el actor volvió al país junto a sus compañeros de reparto Justin Berfield (Reese) y Christopher Masterson (Francis), en una gira promocional que incluyó una visita al programa matutino Venga la Alegría. Durante esa aparición, el elenco recibió una alfombra roja especial y una respuesta multitudinaria por parte del público.

Pese al entusiasmo generado por el regreso de la serie con cuatro episodios especiales estrenados ese año, Muniz descartó la posibilidad de una nueva temporada. El actor explicó que la miniserie fue concebida como un cierre definitivo de la historia, sin intención de continuar la producción más allá de esos capítulos.

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La llegada de Muniz a La ConPue representa así un nuevo capítulo en la relación que el actor ha construido con el público mexicano en los últimos años, esta vez con una visita centrada en el ámbito de las convenciones de cultura geek.