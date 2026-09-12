Rosa María Noguerón aclara si dejará la producción de La Casa de los Famosos México tras misterioso mensaje

Rosa María Noguerón aparece frente al logotipo del programa La Casa de los Famosos México 2026 con un sello rojo que dice Fuera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Rosa María Noguerón habló sobre los rumores de su salida de La Casa de los Famosos México luego de que una publicación en redes sociales provocó especulaciones sobre su continuidad al frente del reality de Televisa.

La productora respondió a las versiones durante una entrevista con Eden Dorantes.

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Las dudas surgieron después de que Noguerón compartió una imagen desde el foro del programa con la frase “gracias por tanto”. La publicación fue interpretada por usuarios de redes sociales como una posible despedida, en medio de las críticas que ha recibido la cuarta temporada del formato.

El mensaje de “gracias por tanto” abrió rumores sobre su salida

Durante un encuentro con Eden Dorantes, Rosa María Noguerón fue cuestionada directamente por el significado de la frase que publicó en sus historias de Instagram. El reportero le preguntó cuál era la interpretación que debía darse a su mensaje.

(Instagram)

La productora explicó que su publicación no necesariamente estuvo relacionada con una despedida.

“Yo soy una mujer que como principal mantra en la vida es la gratitud”, dijo al referirse a la imagen que compartió desde el foro de La Casa de los Famosos México.

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Noguerón señaló que esa forma de expresarse la aprendió de su madre y sostuvo que su agradecimiento estaba dirigido a distintos elementos que han formado parte del programa.

“Si algo me enseñó mi madre es a ser agradecida. Soy agradecida con Dios, agradecida con todo lo que tengo”, declaró.

También mencionó la presencia de La Arrolladora Banda El Limón en el reality y agradeció a la audiencia que siguió las transmisiones. “Gracias a toda la gente que nos ve todos los días, que nos es fiel, que disfruta del show”, afirmó.

La productora extendió ese reconocimiento a los participantes que permanecieron dentro de la casa. “Gracias a los que están adentro. De verdad, estoy infinitamente agradecida de tener la oportunidad”, expresó ante las cámaras de Eden Dorantes.

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Flor Rubio dijo que Televisa habría buscado opciones para otra temporada

La versión sobre un posible reemplazo de Rosa María Noguerón también tomó fuerza por declaraciones de la periodista Flor Rubio.

La postura de Rosa María Noguerón sobre el género en TelevisaUnivision (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La comunicadora dijo que Televisa habría comenzado a hacer llamadas a productores.

Rubio mencionó a Rubén Galindo y Andrea Rodríguez como nombres que habrían sido considerados para una futura edición del reality.

Rubio sostuvo que Galindo tendría una cita con directivos de la televisora para hablar de una oferta relacionada con el programa. La versión apuntaba a la próxima temporada, pues la actual terminaría bajo la conducción de Noguerón.

La periodista también consideró que Andrea Rodríguez enfrentaría complicaciones para aceptar una eventual propuesta debido a su trabajo como productora del programa Hoy.

Las especulaciones surgieron en una temporada que enfrentó críticas de usuarios por decisiones dentro del reality, cambios en la dinámica y participaciones especiales. La conversación sobre el programa se mantuvo activa en redes sociales.

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Rosa María Noguerón dice si seguirá en La Casa de los Famosos México

Eden Dorantes le preguntó a Rosa María Noguerón si continuaba en el proyecto, a partir de lo que Flor Rubio comentó en su pódcast. La productora respondió de forma directa y rechazó que su mensaje hubiera confirmado una salida.

“Sí, claro, sigo hasta el momento que yo sepa, sí”, declaró Noguerón cuando fue cuestionada sobre su permanencia en La Casa de los Famosos México.

La productora dijo que desconocía la información difundida sobre una posible sustitución. “Pues mira, no lo sé. O sea, yo hasta el momento sigo, sigo en el proyecto, el proyecto que tanto amo”, expresó.

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Noguerón afirmó que la conversación generada por el reality demostraba que el programa mantenía presencia entre el público. “Me encanta que en las redes haya tanto revuelo. Donde hablan de nosotros, pues quiere decir que el programa es un éxito”, sostuvo.

La productora Rosa María Noguerón posa para la cámara, destacando su rol esencial en el exitoso reality show La Casa de los Famosos México. (Instagram: Rosa María Noguerón)

También respondió a los señalamientos de quienes han cuestionado las decisiones de la producción. “Hay algunos malintencionados que siempre le están dando doble lectura a todo lo que hacemos o dejamos de hacer”, comentó.

La productora defendió la creación de contenido en televisión en vivo y negó que las acciones de la producción fueran una reacción desesperada. “No son patadas de ahogado, es contenido, así es la televisión en vivo”, dijo.

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Al finalizar la entrevista, Rosa María Noguerón mantuvo que seguía al frente de La Casa de los Famosos México y no confirmó cambios en la producción para futuras ediciones.