Místico y Hechicero reciben duro golpe antes del 93 Aniversario del CMLL al ser humillados ante Averno y Zack Sabre Jr.

(Cortesía: @elmusport / CMLL)

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El Viernes Espectacular del CMLL dejó una advertencia rumbo al 93 Aniversario: Místico y Hechicero deberán llegar con máxima concentración al gran evento de la Arena México, después de ser derrotados por Averno y Zack Sabre Jr. en una batalla donde los rudos demostraron que su experiencia y estrategia pueden convertirse en un factor determinante. A una semana de la función del 18 de septiembre, la rivalidad quedó todavía más encendida.

Averno y Zack Sabre Jr. destrozan Místico y Hechicero

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La dupla conformada por “El Rey de Plata y Oro” y “El Alquimista del Ring” parecía tener todos los argumentos para imponerse, pero Averno y el integrante de TMDK utilizaron diferentes recursos para controlar el encuentro. Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando Averno terminó dañando la máscara de Místico, en una acción que elevó todavía más la tensión sobre el cuadrilátero.

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El caos también alcanzó a Kemonito, quien sufrió las consecuencias del enfrentamiento con Kemalito, mientras los cuatro luchadores mantenían una intensa batalla.

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Hechicero tuvo que esperar durante buena parte del encuentro para recibir el relevo de su compañero. Cuando finalmente llegó el momento de enfrentarse directamente con Zack Sabre Jr., el británico consiguió imponerse.

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Zack Sabre Jr. lanza desafío a Hechicero

El duelo técnico terminó favoreciendo al representante de New Japan Pro Wrestling (NJPW), quien consiguió derrotar limpiamente a Hechicero después de aplicarle un bombazo.

Pero el triunfo no fue suficiente para Zack Sabre Jr. Tras la lucha, el integrante de TMDK dejó claro que su intención es ir todavía más lejos y destronar a Hechicero, pues quiere demostrar que puede convertirse en el “mejor luchador técnico” del mundo.

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La declaración agrega un nuevo ingrediente a la rivalidad y coloca al Alquimista del Ring frente a uno de los especialistas técnicos más reconocidos del panorama internacional.

Bárbaro Cavernario termina en camilla

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La preocupación también apareció en otro de los combates de la noche. Bárbaro Cavernario no pudo terminar su triangular ante Bad Dude Tito y Gran Guerrero, luego de sufrir una situación que obligó a los médicos a ingresar al cuadrilátero.

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El triunfo terminó en manos de Gran Guerrero, pero todas las miradas se dirigieron hacia Cavernario, quien fue atendido y posteriormente retirado en camilla rumbo a vestidores.

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El incidente ocurre apenas una semana antes del 93 Aniversario, donde Cavernario tendrá una participación fundamental, por lo que su estado físico se convierte ahora en uno de los temas que más atención generan previo al evento.

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Los Calavera consiguen su boleto al 93 Aniversario

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Los Calavera, conformados por Calavera Jr. I y Calavera Jr. II, también aseguraron su presencia en la función del 18 de septiembre tras superar a Xelhua y Guerrero Maya Jr., además de imponerse posteriormente al Galeón Fantasma, integrado por Difunto y Furia Roja.

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Con la clasificación conseguida, Los Calavera tendrán ahora un enorme reto: buscarán los Campeonatos Mundiales de Parejas del CMLL, actualmente en poder de Los Hermanos Chávez, quienes llegan con 30 defensas consecutivas de los cinturones.

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Más resultados del Viernes Espectacular

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La jornada también presentó un choque entre representantes del CMLL y STARDOM, donde Persephone, India Sioux, Olympia y Kira consiguieron imponerse a Starlight Kid, Maika, Mei Seira y Ema Maishima.

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En otro enfrentamiento, Templario y Titán consiguieron la victoria en el match relámpago de parejas frente al Sky Team (Máscara Dorada y Neón).

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Finalmente, Los Viajeros del Espacio, integrados por Valiente Jr., Max Star y Futuro, derrotaron a Los Amos del Aire, conformados por Magia Blanca, Tornado y Rey Pegasus.

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Con el 93 Aniversario cada vez más cerca, el CMLL llega a la recta final con varias historias abiertas. Místico y Hechicero recibieron una fuerte advertencia de Averno y Zack Sabre Jr., mientras Bárbaro Cavernario encendió las alarmas al salir en camilla. La Arena México será el escenario donde todas estas rivalidades tendrán una nueva oportunidad para explotar.

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