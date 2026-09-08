Monterrey albergará el Campeonato Panamericano de Artes Marciales Mixtas 2026

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México será sede del Campeonato Panamericano de Artes Marciales Mixtas 2026, competencia continental avalada por la Federación Internacional de Artes Marciales Mixtas (IMMAF) que tendrá lugar en Monterrey, Nuevo León, del 9 al 15 de septiembre.

La Arena Mobil Súper, del Gimnasio Nuevo León Unido, recibirá a representantes de distintos países del continente para disputar uno de los principales certámenes internacionales de la disciplina.

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El Panamericano reunirá a diferentes generaciones

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La edición 2026 tendrá participación en las categorías sénior, júnior y juvenil, por lo que el torneo reunirá a exponentes de distintas generaciones y servirá como escenario para el desarrollo y proyección de nuevos talentos de las artes marciales mixtas.

México llegará a la competencia con el antecedente de haber conquistado el campeonato panamericano en la edición de 2025, también realizada en Monterrey.

En aquella competencia, el representativo nacional consiguió 71 medallas, con 31 de oro, 30 de plata y 13 de bronce.

Dentro de la categoría sénior, México obtuvo 26 preseas, divididas en 13 oros, siete platas y seis bronces. En la división júnior, la cosecha fue de 48 metales, con 18 oros, 23 platas y siete bronces.

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México buscará mantener su dominio continental

El desempeño de 2025 permitió a México refrendar el dominio que había conseguido en ediciones anteriores del Campeonato Panamericano.

El representativo nacional también se proclamó campeón en 2024, en Bogotá, Colombia; 2023, en Santiago, Nuevo León; 2022, en Monterrey, Nuevo León, y 2019, en Bahamas.

Ahora, Monterrey volverá a recibir la competencia continental, con México como uno de los principales protagonistas del torneo.

¿Qué son las Artes Marciales Mixtas?

Las Artes Marciales Mixtas (MMA) son un deporte de combate que reúne técnicas de distintas disciplinas, como boxeo, lucha, judo, jiu-jitsu brasileño y muay thai. Los competidores pueden combinar golpes, derribos, agarres y técnicas de combate en el suelo, siempre bajo un reglamento.

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En el caso de la MMA amateur, la competencia cuenta con reglas específicas establecidas por la Federación Internacional de Artes Marciales Mixtas (IMMAF), organismo encargado de impulsar y desarrollar este deporte a nivel internacional.