Cómo hacer un dip de nogada con queso de cabra para celebrar el 15 de septiembre

Una botana cremosa, fresca y con los colores de México: este dip de nogada combina la suavidad del queso de cabra con la textura de la nuez y el toque jugoso de la granada.
Es una preparación ideal para compartir el 15 de septiembre, durante las fiestas por el Día de la Independencia de México. Se sirve frío con galletas saladas, tostadas, totopos o rebanadas de pan.
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Receta de dip de nogada con queso de cabra y granada
Este dip se prepara con queso de cabra, nuez de Castilla, crema y especias. La mezcla queda suave y untable, mientras que la granada aporta frescura, color y un ligero contraste dulce.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 20 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Reposo en refrigerador: 5 minutos
Ingredientes
- 200 g de queso de cabra, suave.
- 150 g de queso crema, a temperatura ambiente.
- 100 g de nuez de Castilla, sin cáscara.
- 100 ml de crema ácida.
- 60 ml de leche evaporada.
- 1 cucharada de miel.
- 1 cucharada de jugo de limón.
- 0,5 cucharadita de canela molida.
- 1 pizca de nuez moscada.
- 1 pizca de sal.
- 1 pizca de pimienta blanca molida.
- 80 g de semillas de granada.
- 1 cucharada de perejil fresco, finamente picado.
- 1 cucharada de nuez picada, para decorar.
- 1 paquete de galletas saladas, para servir.
Cómo hacer dip de nogada con queso de cabra y granada, paso a paso
- Coloca la nuez de Castilla en un sartén seco y tuéstala durante 3 minutos a fuego bajo. Muévela constantemente para evitar que se queme.
- Retira la nuez del sartén y deja que se enfríe durante 5 minutos. Reserva 1 cucharada para la decoración.
- Coloca en la licuadora el queso de cabra, el queso crema, la crema ácida, la leche evaporada, la miel, el jugo de limón, la canela, la nuez moscada, la sal y la pimienta.
- Añade la nuez tostada y licúa hasta obtener una mezcla cremosa. No agregues toda la leche de una sola vez; incorpora solo la cantidad necesaria para lograr una consistencia espesa y untable.
- Prueba la preparación y ajusta la sal, la miel o el jugo de limón según el balance de sabor que prefieras.
- Vierte el dip en un recipiente de servicio. La consistencia ideal debe ser cremosa y firme, para que se pueda untar sin escurrirse sobre la galleta.
- Refrigera durante 5 minutos para que tome una textura más consistente.
- Decora con las semillas de granada, la nuez picada y el perejil fresco.
- Sirve frío con galletas saladas, totopos, tostadas o pan crujiente.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones como botana.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 220 kcal
- Grasas: 18 g
- Carbohidratos: 9 g
- Proteínas: 7 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Conserva el dip en un recipiente hermético dentro del refrigerador durante 3 días.
Para mantener una mejor presentación, agrega la granada, el perejil y la nuez picada justo antes de servir.
No se recomienda congelarlo, ya que los quesos y la crema pueden separarse al descongelarse.
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