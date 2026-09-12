Cómo hacer un dip de nogada con queso de cabra para celebrar el 15 de septiembre

Una galleta salada presenta dip de nogada con trozos de nuez junto a un tazón decorado con granos de granada y perejil sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una botana cremosa, fresca y con los colores de México: este dip de nogada combina la suavidad del queso de cabra con la textura de la nuez y el toque jugoso de la granada.

Es una preparación ideal para compartir el 15 de septiembre, durante las fiestas por el Día de la Independencia de México. Se sirve frío con galletas saladas, tostadas, totopos o rebanadas de pan.

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Receta de dip de nogada con queso de cabra y granada

Este dip se prepara con queso de cabra, nuez de Castilla, crema y especias. La mezcla queda suave y untable, mientras que la granada aporta frescura, color y un ligero contraste dulce.

Un tazón de cerámica mexicana contiene dip de nogada decorado con semillas de granada, nuez picada y perejil durante las festividades patrias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos

Preparación: 15 minutos

Reposo en refrigerador: 5 minutos

Ingredientes

200 g de queso de cabra, suave. 150 g de queso crema, a temperatura ambiente. 100 g de nuez de Castilla, sin cáscara. 100 ml de crema ácida. 60 ml de leche evaporada. 1 cucharada de miel. 1 cucharada de jugo de limón. 0,5 cucharadita de canela molida. 1 pizca de nuez moscada. 1 pizca de sal. 1 pizca de pimienta blanca molida. 80 g de semillas de granada. 1 cucharada de perejil fresco, finamente picado. 1 cucharada de nuez picada, para decorar. 1 paquete de galletas saladas, para servir.

Cómo hacer dip de nogada con queso de cabra y granada, paso a paso

Coloca la nuez de Castilla en un sartén seco y tuéstala durante 3 minutos a fuego bajo. Muévela constantemente para evitar que se queme. Retira la nuez del sartén y deja que se enfríe durante 5 minutos. Reserva 1 cucharada para la decoración. Coloca en la licuadora el queso de cabra, el queso crema, la crema ácida, la leche evaporada, la miel, el jugo de limón, la canela, la nuez moscada, la sal y la pimienta. Añade la nuez tostada y licúa hasta obtener una mezcla cremosa. No agregues toda la leche de una sola vez; incorpora solo la cantidad necesaria para lograr una consistencia espesa y untable. Prueba la preparación y ajusta la sal, la miel o el jugo de limón según el balance de sabor que prefieras. Vierte el dip en un recipiente de servicio. La consistencia ideal debe ser cremosa y firme, para que se pueda untar sin escurrirse sobre la galleta. Refrigera durante 5 minutos para que tome una textura más consistente. Decora con las semillas de granada, la nuez picada y el perejil fresco. Sirve frío con galletas saladas, totopos, tostadas o pan crujiente.

Diversos ingredientes como quesos, nuez de Castilla y granada componen la preparación de un dip de nogada sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones como botana.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 220 kcal

Grasas: 18 g

Carbohidratos: 9 g

Proteínas: 7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Conserva el dip en un recipiente hermético dentro del refrigerador durante 3 días.

Para mantener una mejor presentación, agrega la granada, el perejil y la nuez picada justo antes de servir.

No se recomienda congelarlo, ya que los quesos y la crema pueden separarse al descongelarse.