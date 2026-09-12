De ser modelo internacional a dejar todo por amor y ser albañil en Oaxaca: la historia de Lauren Cardoso l Videos

Lauren Cardoso fue un modelo exitoso que trabajò para varias marcas internacionales pero todo cambió cuando en un viaje a Oaxaca se enamorò de una mujer con la que tuvo un hijo además de la màgica cioudad mística y llena de cultura Foto: Facebook Lauren Cardoso

Guardar

En redes ha sorprendido la historia de Lauren Cardoso, un modelo internacional que dejó el glamour de las pasarelas y esa vida de viajar por el mundo posando para marcas internacionales por decidir dejar todo por amor a una mexicana tras viajar a la ciudad de Oaxaca e incluso tener un hijo con ella.

En sus redes sociales el hombre originario de Brasil sube contenido fresco y original al contar su día a día mientras trabaja como albañil con una particular positividad y agradecimiento a la vida de poder llevar un plato de comida a su mesa y estar cerca de su hijo.

PUBLICIDAD

Pero también lo divertido que es la picardía de los mecianos, su doble sentido al hablar con connotaciones pícaras y hasta adoptó ir por cervezas no importando que sea el desayuno, algo con lo que se bromea mucho en México ya que es una práctica habitual entre los trabajadores de la construcción.

En sus redes cuenta que lleva viviendo seis años Oaxaca y que a primera vista se enamoró del estado donde se combina la cultura, la variedad gastronómica y los hermosos paisajes de naturaleza serrana, además de la hospitalidad de la gente que adopta a quien quiera ser mexicano, sin emportar de dónde venga.

PUBLICIDAD

Un hombre con ropa de trabajo manchada aparece sentado sobre una carretilla en un sitio de construcción. Se observa al hombre, identificado como Lauren Cardoso, cambiándose un calzado deportivo por una sandalia roja. Este video es un fragmento de contenido sobre su vida en Oaxaca.

Trabajó como chalán de albañil y ahora ya considera que tiene un nivel aceptable en esta profesión, donde a pesar del pesado trabajo las risas y viversión no faltan.

El brasileño compartió parte de su rutina en redes sociales y su caso se volvió viral por el contraste entre su etapa como modelo y las labores que desempeñó en obras de construcción.

Cardoso llegó a México para trabajar como modelo de distintas marcas internacionales. Durante esa etapa posó para revistas y habría participado como actor en TV Azteca, además de aparecer en un comercial de agua junto al cantante Ricky Martin.

PUBLICIDAD

Un viaje a Oaxaca cambió sus planes. Ahí conoció a una mujer originaria del estado, se enamoró y tuvo un hijo con ella, una relación que lo llevó a decidir que permanecería en México.

El exmodelo internacional Lauren Cardoso realiza trabajos de albañilería en Oaxaca. Las imágenes muestran al hombre sin camisa, con pantalones manchados, aplicando material a una pared con una llana. Se observa una cubeta con agua, una botella de plástico y una superficie de trabajo con mezcla. El video documenta su jornada laboral en una obra de construcción. Un segundo trabajador también se ve en el fondo preparando una superficie. El contenido muestra una rutina diaria de trabajo físico en un entorno de obra.

Con el paso de los años, dejó el modelaje y buscó trabajo en la construcción. Se desempeñó como chalán de albañil, un oficio que asumió para mantenerse cerca de su hijo y sostener su vida en Oaxaca.

El brasileño mostró su rutina en obras de construcción

Los videos de Lauren Cardoso mostraron jornadas en obras, así como momentos de su vida cotidiana en Oaxaca. En sus publicaciones habló con humor sobre el cambio que experimentó al pasar de las sesiones fotográficas al trabajo físico en la construcción.

PUBLICIDAD

El creador de contenido expresó orgullo por su ocupación y describió la albañilería como una de las profesiones más difíciles, aunque también gratificantes. Su perfil atrajo a miles de usuarios que buscaron conocer cómo llegó a trabajar como chalán.

Cardoso también manifestó su deseo de convertirse en mexicano. Sus contenidos combinaron escenas de trabajo con mensajes sobre su familia, el esfuerzo personal y su vínculo con el estado donde decidió establecerse.

El video presenta a Lauren Cardoso, un hombre brasileño con polvo de construcción en la frente, vistiendo ropa de trabajo en un sitio. Sostiene un bote que contiene una botella oscura de cerveza y una bolsa rosa con su desayuno. Fue modelo internacional y ahora es ayudante de albañil en Oaxaca por enamorarse de una mujer oaxaqueña y tener un hijo, sabe que puede regresar a esa vida de glamour pero ama la sencillez de estar con su familia y tener comida en la mesa, muestra una filosofía de agradecimiento a la vida por ello.

En otra publicación, recordó una conversación que tuvo con su padre, quien le pidió que regresara a Brasil porque no quería que siguiera como chalán. El modelo respondió con un reclamo por haber sido abandonado durante su infancia.

PUBLICIDAD

Cardoso contó que estudió educación física y nutrición

“Acá está una foto de mi universidad, soy formado en educación física con maestría en nutrición”, relató Cardoso al mostrar su preparación académica. También explicó que cursó la carrera mientras trabajaba de 05:00 a 17:00.

El brasileño afirmó que no nació “en una cuna de oro” y que su padre le repetía que debía esforzarse. “Siempre creí que si uno quiere se puede todo. Hasta ser chalán en mi bella Oaxaca”, expresó.

Además relató que su padre le exigió regresar a Brasil al verlo en ese duro trabajo, pero él le recordó que lo había abandonado de niño, incluso habría estado en un orfanato hasta los 14 años y tuvo que trabajar arduamente para poder pagarse sus estudios. Es por ello que muestra con orgullo las fotos al lado de su hijo, con el que él sí decidió estar presente pese a las complicada situación económica, considera una bendición estar al lado de su familia y tener comida en la mesa, eso no lo cambia por nada y no se acerca a la felicidad que ahora mantiene con la que tuvo en su antigua vida como modelo internacional.

PUBLICIDAD

Un hombre de cabello rizado y barba, identificado como Lauren Cardoso, camina por una calle. Viste una chaqueta roja y una camiseta verde. Edificios de varios colores forman el fondo del recorrido. El video presenta al individuo mientras habla directamente a la cámara. Este material es un reportaje que explora la vida de Cardoso, un modelo brasileño que reside en Oaxaca, México, y trabaja como ayudante de albañil. Su establecimiento en la ciudad es el foco.

En sus publicaciones hace referencia a su comida favorita, como la “babacoa (barbacoa), el guacachile (guacamole-aguacate con tomate verde, chile, cilantro y pimienta-) y el gallo de pico (pico de gallo-jitomate con cebolla y chile-)”. Cardoso resumió su experiencia entre Brasil y Oaxaca con un mensaje dirigido a sus seguidores: “Un abrazo del chalán”.

El creador relató que la mayor satisfacción de su nueva vida ocurría cuando su hijo se dormía sobre su pecho. “Qué perra riqueza es sentir esa sensación”, dijo al hablar de lo agreadecido de tener lo más importante cerca, a su familia.