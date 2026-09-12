Olympiacos vs OFI Creta: a que hora y dónde ver en vivo a la ‘Hormiga’ González en la Superliga de Grecia

El equipo rojiblanco quiere quedarse con los tres puntos aprovechando la localía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Jornada 4 de la Superliga de Grecia trae consigo un duelo vibrante en las instalaciones del Estadio Georgios Karaiskakis, donde el gigante Olympiacos de Armando ‘Hormiga’ González, se medirá ante el aguerrido OFI Creta.

Este encuentro trasciende más allá de los tres puntos de la tabla general, pues representará el debut oficial en el banquillo local del estratega español Imanol Alguacil, así como una inmejorable oportunidad para que el joven ariete mexicano ratifique su meteórico ascenso en el balompié de Europa.

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El escenario no podría ser más exigente. Tras la sorpresiva e imprevista salida del técnico José Luis Mendilibar, la cúpula directiva del Olympiacos movió sus piezas con rapidez para contratar a Alguacil, exentrenador de la Real Sociedad. Con escasos días de trabajo al frente del plantel albirrojo, el estratega vasco deberá mantener la inercia positiva de un equipo construido para ganar títulos y, al mismo tiempo, gestionar las ausencias sensibles en el ataque para encarar una cargada agenda de compromisos nacionales e internacionales.

El mexicano ha logrado acercarse a sus compañeros de equipo. (Crédito: @OlympiacosRTB/X)

El arranque de Armando ‘Hormiga’ González en Grecia

El inicio de la aventura europea para González ha sobrepasado las expectativas iniciales de la afición en El Pireo. Luego de concretarse su traspaso procedente del futbol mexicano, el atacante de 23 años fue integrado de manera progresiva a la dinámica del primer equipo por el cuerpo técnico saliente.

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Su debut oficial se produjo en la Superliga entrando como cambio desde el banquillo frente al Asteras Tripolis, duelo donde mostró dinamismo y movilidad en el área.

Sin embargo, el verdadero impacto del delantero azteca ocurrió en el torneo de copa local. Al recibir su primera titularidad en el compromiso ante AEL Larissa, González respondió de inmediato a la exigencia: al minuto 34 remató con solvencia de cabeza tras un servicio de Kostas Fortounis para abrir el marcador y celebrar con euforia su primer gol en suelo europeo. En ese mismo encuentro culminó una jornada redonda al servir una asistencia de cabeza para el 4-0 definitivo.

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La confirmación de su notable momento goleador llegó pocos días después. Durante el certamen copero frente al Volos, la “Hormiga” se despachó con un doblete que reafirmó su olfato dentro del área chica y su capacidad para desmarcarse en espacios reducidos. Con tres anotaciones en su haber en un lapso sumamente corto, la lesión del goleador marroquí Ayoub El Kaabi —quien estará fuera de circulación por una molestia de consideración— le abre de par en par la puerta al mexicano.

Alguacil no dudó en incluirlo en su primera lista de convocados, abriendo la posibilidad real de que González arranque como titular este sábado en la Superliga.

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Hormiga González marcó doblete con Olympiacos(X/ @olympiacosfc)

¿Cómo llega el Olympiacos?

El conjunto del Pireo afronta este compromiso inmerso en un periodo de transición en la dirección técnica, pero amparado por una solidez futbolística que lo mantiene invicto en el campeonato nacional. Transcurridas tres jornadas de la Superliga helénica, Olympiacos acumula siete puntos fruto de dos victorias y un empate. Este registro los ubica en la parte alta de la tabla de posiciones, únicamente por detrás del ritmo perfecto que exigen los primeros puestos en la carrera por el título.

El sorpresivo cambio en el banquillo trajo a Imanol Alguacil, un técnico reconocido internacionalmente por su prolífica etapa de seis años y medio en la Real Sociedad, donde conquistó la Copa del Rey en 2021 y consolidó un estilo de juego ofensivo, dinámico y de alta presión. El timonel español asume el mando con la presión inmediata de dar resultados, considerando que la próxima semana la escuadra albirroja iniciará su andar en la fase de grupos de la UEFA Europa League enfrentando al Jagiellonia.

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En el aspecto estadístico y futbolístico, Olympiacos presume una de las defensas más sólidas de la liga, concediendo apenas 0.3 goles por encuentro. Además, el Estadio Georgios Karaiskakis se ha convertido en una fortaleza prácticamente inexpugnable, registrando una racha de quince victorias consecutivas cuando reciben al OFI Creta en su inmueble. La meta para los locales será plasmar rápidamente la idea de juego de Alguacil sin perder la contundencia ofensiva que los caracteriza.

(Olympiacos FC)

¿Cómo llega el OFI Creta? En busca de dar la sorpresa en territorio enemigo

El OFI Creta desembarca en El Pireo consciente del enorme reto que representa visitar una de las canchas más difíciles del continente, pero respaldado por un arranque de torneo competitivo que los sitúa en la séptima posición de la tabla general. Con un balance reciente que incluye victorias importantes y pasajes de buen futbol reactivo, la escuadra cretense busca romper los pronósticos y arañar unidades en su visita al capitalino.

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El planteamiento táctico que suele presentar el OFI fuera de su feudo se caracteriza por el orden defensivo estricto, empleando en ocasiones una línea de cinco defensores para cerrar espacios interiores y asfixiar los circuitos de creación del rival. Con un promedio de posesión de pelota del 46.8%, la escuadra visitante cede la iniciativa de forma deliberada con el objetivo de replegar sus líneas, aguantar la presión inicial y explotar la velocidad de sus extremos en transiciones rápidas.

Pese a que las estadísticas históricas no los favorecen en sus visitas al Georgios Karaiskakis, el plantel confía en aprovechar el momento de ajuste que vive Olympiacos tras la llegada de un nuevo entrenador. Un orden táctico impecable en la zona de contención y la efectividad máxima en las pocas oportunidades que logren generar serán las claves fundamentales si aspiran a salir con puntos de El Pireo.

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Los campeones de la Copa de Grecia se meten a la casa del Olympiacos para intentar sacar algún punto. (Antonis Nikolopoulos/Eurokinissi via REUTERS)

Jugadores a seguir: las figuras que pueden definir el encuentro

Olympiacos

Daniel Podence (Extremo): El atacante portugués es el desequilibrante por excelencia en el esquema albirrojo. Su habilidad para encarar en el uno contra uno, cambiar de ritmo y filtrar balones entre líneas lo convierte en una amenaza constante para cualquier zaga. Con la rotación en el ataque, su creatividad será vital para surtir de balones a Armando González.

Chiquinho (Centrocampista): El volante lusitano se ha consolidado como el motor y brújula en el mediocampo del Olympiacos. Posee una notable capacidad para dictar el ritmo del partido, recuperar balones en zona de presión e incorporarse por sorpresa al área rival. Su despliegue físico será fundamental para sostener la transición ataque-defensa que propone Imanol Alguacil.

OFI Creta

Aaron Leya Iseka (Delantero Centro): La principal referencia en la zona de ataque para la escuadra visitante. Es un ariete con gran potencia física, excelente juego de espaldas a la portería y la capacidad de fijar a los centrales rivales. En un partido donde OFI tendrá pocas opciones, su contundencia y capacidad para aguantar la pelota serán determinantes.

Thiago Nuss (Extremo / Mediapunta): El futbolista argentino es la pieza más dinámica en la generación de futbol ofensivo del OFI. Destaca por su velocidad en el mano a mano, su capacidad para ejecutar contragolpes letales y su disparo de media distancia. Si Olympiacos deja espacios en su afán de atacar, Nuss será el encargado de castigar a la zaga local.

Se espera un partido lleno de emociones. (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

¿A qué hora y dónde ver en vivo desde México el Olympiacos vs OFI Creta?

Para toda la afición en México que sigue de cerca la actividad de los futbolistas nacionales en el extranjero y en especial la actuación de Armando “Hormiga” González, el encuentro estará disponible a través de plataformas digitales en vivo.

Torneo: Superliga de Grecia 2026-27 (Jornada 4)

Horario: 10:00 AM (Tiempo del Centro de México, CST)

Sede: Estadio Georgios Karaiskakis, El Pireo, Grecia

Transmisión en México: Claro Sports (Canal oficial en YouTube)