México

Sujeto somete con una llave a conductora tras conflicto vial en Avenida Universidad de la CDMX

Las imágenes muestran el momento en que varios ciudadanos intervienen para separar a ambos protagonistas del altercado

Las imágenes muestran el momento en que varios ciudadanos intervienen para separar a ambos protagonistas del altercado.

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Una discusión relacionada aparentemente con el tránsito vehicular terminó en una pelea física entre un hombre y una mujer en calles de la Ciudad de México, situación que quedó registrada en video y posteriormente comenzó a circular en redes sociales. El enfrentamiento ocurrió en las inmediaciones del cruce de Avenida Universidad y Churubusco, donde varias personas terminaron involucradas al intentar detener la confrontación.

Discusión vial termina en enfrentamiento

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

De acuerdo con las primeras versiones que circulan sobre el caso, el conflicto habría comenzado a raíz de un desacuerdo entre ambos conductores o personas involucradas en la circulación de la zona.

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La información disponible señala que la mujer habría iniciado la agresión física, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente por alguna autoridad.

La discusión rápidamente escaló hasta convertirse en una pelea en plena vía pública, mientras otros automovilistas y peatones presenciaban lo ocurrido.

Hombre termina encima de la mujer

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El video difundido en redes sociales muestra una de las partes más tensas del enfrentamiento. En las imágenes se observa al hombre sobre la mujer, quien permanece en el suelo mientras él aparentemente la mantiene sometida.

De acuerdo con lo que se aprecia en la grabación, el hombre presuntamente la sujetaba del cuello, situación que provocó la reacción de varias personas que se encontraban cerca.

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Ante la escena, algunos transeúntes decidieron intervenir para intentar poner fin a la agresión.

Transeúntes intervienen para separarlos

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Varias personas se acercaron al lugar y comenzaron a golpear al hombre con el objetivo de conseguir que se apartara de la mujer. La intervención de los ciudadanos permitió finalmente separar a ambos protagonistas y detener momentáneamente el enfrentamiento.

El episodio ocurrió mientras el tránsito continuaba alrededor de la zona, por lo que la pelea llamó la atención de quienes circulaban por Universidad y Churubusco.

Las imágenes generaron diversas reacciones entre usuarios de redes sociales, principalmente por la intensidad que alcanzó una discusión que presuntamente habría comenzado por un conflicto relacionado con la circulación vial.

¿Hubo personas detenidas?

Hasta el momento, no existe información oficial sobre la detención de alguno de los involucrados ni se ha confirmado una intervención inmediata de las autoridades en el sitio.

Tampoco se ha dado a conocer públicamente si alguno de los protagonistas presentó lesiones derivadas del enfrentamiento o si posteriormente acudió ante alguna instancia para presentar una denuncia.

Por ello, las circunstancias que provocaron la discusión todavía deben ser esclarecidas y las versiones que circulan en redes sociales deben considerarse preliminares.

El video genera reacciones en redes

La grabación comenzó a difundirse rápidamente debido a la forma en que terminó el altercado. El hecho de que varias personas tuvieran que intervenir para separar a los protagonistas convirtió la escena en un nuevo ejemplo de cómo una disputa aparentemente relacionada con el tránsito puede escalar hasta una confrontación física.

Mientras se espera información oficial sobre lo ocurrido, el video continúa generando comentarios entre usuarios que cuestionan la manera en que ambos involucrados reaccionaron ante el conflicto.

Por ahora, lo único que puede establecerse a partir de las imágenes es que una discusión terminó en una pelea física y requirió la intervención de varios transeúntes para separar al hombre y la mujer en una zona de alta circulación de la Ciudad de México.

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