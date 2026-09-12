México

Aespa conquista la Ciudad de México con SYNK: COMPLæXITY pese a lluvias torrenciales: así fue el esperado concierto de la banda de K-pop

Este grupo femenino ha visitado la capital mexicana en cuatro ocasiones: tres en giras mundiales y una con su participación en un festival

Aespa
Aespa durante su concierto en el Palacio de los Deportes. (Samantha Godínez - Infobae México)
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El pasado 11 de septiembre, Aespa pisó tierras mexicanas como parte de su gira internacional SYNK: COMPLæXITY, marcando su reencuentro con los MYs mexicanos después de un año y medio de su última visita a México.

A pesar de los inconvenientes para llegar al recinto debido a las fuertes lluvias, las y los asistentes comenzaron a llenar en Palacio de los Deportes cerca de las 20:00 horas, expresando toda su euforia por ver en el escenario a Giselle, Ningning, Winter y Karina.

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En punto de las 20:20 horas, este grupo de K-pop comenzó su espectáculo con uno de sus más grandes éxitos “Lemonade”, usando un outfit negro con botas y algunos detalles en blancos para la parte superior.

Switchblade, Whiplash y Black Mamba fueron las siguientes canciones que las fanáticas pudieron corear junto a las integrantes mientras alzaban su famosa lightstick llenando todo el lugar con luces de diversos colores.

Aespa expresa su preocupación por sus fans ante las fuertes lluvias en CDMX

Avanzando la noche, la agrupación dio algunas palabras de bienvenida a su publico mexicano, asegurando haberlos extrañado mucho tras su último show durante 2025 en la capital del país.

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“¿Quién vino en el 2025?”, preguntaron mientras los asistentes levantaban la mano felices y orgullosos de recordar aquella experiencia.

Siguiendo con su discurso, las chicas mostraron su preocupación por los chubascos registrados a lo largo de la tarde en la CDMX, complicando la llegada de la mayoría de los espectadores debido a las grandes inundaciones y el retraso en el transporte publico.

Aespa
Aespa en su concierto de Ciudad de México. (Samantha Godínez - Infobae México)

“Haremos que valga la pena el tiempo aquí con nosotras”, externó Karina.

Tras esta interacción, dieron paso a otro bloque de presentaciones donde las fanáticas pudieron disfrutar de los solos de cada una de las chicas, comenzando por el dúo de Ningning y Giselle con su melodía “Lollipop”, para posteriormente ver en escena a Karina con 16bit y a Winter interpretando Saddle Up.

Continuando con este segmento, Giselle y Ningning volvieron a salir al escenario para cantar sus solos: byeb4hello y I Love You But I Gotta Let You Go, respectivamente. Finalizando con la actuación de Winter y Karina, quienes hicieron vibrar el lugar con Serenade.

Fans encienden el ambiente al bailar al ritmo de las canciones de la banda de K-pop

La energía continuó en el Palacio de los Deportes cuando las integrantes comenzaron a entonar algunos de sus temas más populares, entre ellos “Next Level”, “Supernova” y “Armageddon”, provocando gritos de emoción entre las asistentes.

Una de las actividades más emocionantes de la noche fue cuando los fanáticos tuvieron la oportunidad de participar en el juego random dance, donde al azar eran seleccionados para bailar una canción de la banda, proyectando sus movimientos en las pantallas del recito. Las melodías elegidas fueron: Lemonade, Whiplash, Kiss n Tell, Armageddon, Rich Man y Supernova.

Durante su discurso de despedida, las cuatro integrantes dieron las gracias a todos los presentes, destacando que a pesar de que el clima fue difícil valoraban mucho el entusiasmo del público mexicano. También expresaron sentirse muy conmovidas y felices por el lleno total del recinto. “Me gustaría regresar muchas veces para disfrutar de esto”, declaró Ningning.

Giselle lleno de alegría a todos cuando confesó que tiene un amor muy grande por la comida de México: “a ustedes también los amo tanto como la comida mexicana”.

Por su parte, Winter recordó que visitó el país recientemente como parte del elenco del Mundial 2026 que apoyó a la selección de Corea del Sur en su encuentro con el equipo tricolor en Guadalajara, donde México ganó 1 a 0.

“Recientemente visitamos México para ver futbol, en ese entonces visitamos Guadalajara. ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Recuerdan que ustedes ganaron? ¡Felicidades! En ese entonces no tuvimos mucha oportunidad de conocernos, pero el día de hoy nos conocimos. Los queremos mucho”, manifestó.

Posteriormente tomaron una foto grupal, dando paso a la última canción: ’Til We Die, que cerró su show en México y su tour por América Latina, prometiendo volver próximamente a visitar el país con un nuevo espectáculo.

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