Pemex tardará algunos días en reparar la fuga en el Golfo de México, niega riesgo ambiental

FILE PHOTO: Mexico's state-run oil monopoly Pemex's platform "Ku Maloob Zaap" is seen in the Northeast Marine Region of Pemex Exploration and Production in the Bay of Campeche April 19, 2013. Picture taken April 19, 2013./File Photo

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Pemex informó que descartó la llegada de hidrocarburos a las costas de Campeche tras la fuga registrada el 10 de septiembre en un ducto marino de recolección, ubicado a 46 millas náuticas de Ciudad del Carmen. La empresa señaló a través de un comunicado que continúan los trabajos de reparación.

La petrolera indicó que personal del Activo de Extracción Cantarell detectó una caída de presión en la infraestructura que recibe hidrocarburos de las plataformas Ek-TA, Balam-TA, Balam-A, Balam-TB y Balam-TA2. Tras el reporte, Pemex despresurizó el ducto y cerró las válvulas de seguridad en ambos extremos para aislar el tramo afectado. La empresa sostuvo que estas maniobras detuvieron el flujo de crudo desde el mismo 10 de septiembre, cuando se reportó el incidente.

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Pemex estimó que la reparación concluiría en los siguientes días, aunque no detalló una fecha para restablecer la operación del ducto. En el área permanecen embarcaciones destinadas a la contención, recolección de hidrocarburos y dispersión mecánica.

Pemex mantiene embarcaciones en el área mientras avanzaba la reparación

El día del incidente arribaron embarcaciones especializadas para realizar labores de dispersión mecánica y colocar barreras oleofílicas de contención en el mar. Las tareas buscaron impedir la expansión del aceite crudo en la zona cercana a la infraestructura y evitar un daño mayor, como el derrame que se registró en febrero y que se extendió por gran partde del Golfo de México.

De acuerdo a la paraestatal, personal especializado de buceo localizó el punto donde el ducto perdió contención e inició los trabajos de reparación. Pemex informó que ya concluyó el dragado del lecho marino en el sitio.

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La empresa añadió que sus equipos trabajaban en el retiro del lastre de concreto colocado sobre el ducto. También continuaban la habilitación de una envolvente metálica que cubriría el área dañada de la tubería.

El comunicado no precisó el volumen de hidrocarburo liberado durante la emergencia ni la extensión de mar que pudo haber sido alcanzada por el aceite antes del aislamiento del ducto. 46 millas náuticas separan el punto reportado de Ciudad del Carmen, uno de los principales centros de operación petrolera costa afuera en Campeche. La zona forma parte de la región donde Pemex concentra instalaciones vinculadas con el complejo Cantarell.

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El GRAME notificó el incidente a la ASEA y a la Secretaría de Marina

Pemex activó desde el Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias, conocido como GRAME. Este mecanismo coordinó la respuesta operativa, las acciones de mitigación y las medidas de seguridad para el personal y las instalaciones.

Como parte del protocolo, el grupo notificó el incidente a la ASEA y a la Secretaría de Marina. La petrolera agregó que el 11 de septiembre atendió una Orden de Inspección Ordinaria emitida por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y sostuvo que el monitoreo permanente del Golfo de México permitió descartar el arribo de hidrocarburos a la línea de costa hasta este 12 de septiembre. Las embarcaciones permanecían desplegadas de manera precautoria mientras avanzaba la intervención sobre el ducto.

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Pemex señaló que mantendría las acciones de atención hasta controlar por completo la emergencia y que continuaría informando sobre el desarrollo de los trabajos.

Derrames e incendios acumulan antecedentes durante 2026

El nuevo incidente en aguas de Campeche ocurrió después de otros reportes relacionados con infraestructura de Pemex durante 2026. En Veracruz, las lluvias de abril dejaron residuos de aceite en el arroyo Hueleque, en Poza Rica, donde se activó un operativo de limpieza.

También se detectó hidrocarburo en un cuerpo de agua de la comunidad Benito Juárez, en Coatzintla. De acuerdo con la información disponible, el episodio se relacionó con el desbordamiento de un área en mantenimiento del oleoducto Fobos-CAB Tajín.

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En Las Choapas, Veracruz, el pozo exploratorio Krem-1 permaneció en llamas durante más de cuatro meses después de que inició la emergencia el 5 de marzo. El incendio afectó zonas rurales cercanas y provocó reclamos por la duración de los trabajos para contenerlo.

En ese caso, Pemex informó el 17 de julio que instalaba un nuevo sistema de válvulas y tuberías para lograr el apagado definitivo. La empresa también estimó entonces que la conclusión ocurriría “en los próximos días”.

La fuga en el ducto marino de Cantarell volvió a colocar bajo revisión las tareas de mantenimiento y respuesta en instalaciones de extracción. En Campeche, Pemex mantiene el cierre del conducto y las labores en el punto de pérdida de contención.

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