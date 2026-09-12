Liran’Roll dará El Grito de Independencia al ritmo del rock and roll en CDMX: lugar, fecha y horario

La banda, con más de tres décadas de trayectoria y un puñado de himnos que se cantan de generación en generación cómo María, Pequeña y Frágil y Barco azul Foto: FB: Liran Roll Oficial

Guardar

El rock urbano mexicano se prepara para calentar el Grito de Independencia en el oriente de la capital. La Alcaldía Gustavo A. Madero confirmó que Liran’ Roll encabezará la fiesta patria “Viva México en Cuautepec”, un concierto gratuito que promete guitarras, blues y coros masivos justo antes de las Fiestas Patrias.

La banda, con más de tres décadas de trayectoria y un puñado de himnos que se cantan de generación en generación cómo María, Pequeña y Frágil y Barco azul, llega a Gustavo A. Madero como parte de la agenda cultural que la demarcación organiza para celebrar el aniversario de la Independencia de México.

PUBLICIDAD

Liran'Roll en Insurgentes por el aniversario del Metro CDMX (Selene Miranda/Infobae México)

Su participación en el aniversario del Metro de la Ciudad de México

Liran’ Roll también estuvo presente en los festejos por el 57 aniversario del Metro de la Ciudad de México. La banda se presentó el miércoles 2 de septiembre de 2026 en la Glorieta de Insurgentes, junto a la estación Insurgentes de la Línea 1, según reportó Somos El Medio.

El grupo subió al escenario alrededor de las 17:00 horas y fue programado como el cierre musical de la primera jornada de conciertos, que arrancó desde la mañana con otras agrupaciones de géneros distintos como Juan Manuel Torreblanca, Rafael Meza “Pehuenche”, Barbie Williams, Kumbia Live, la Internacional Orquesta La Típica y Jamaica Sonora.

PUBLICIDAD

Fecha, horario y cómo llegar al Deportivo Campos Revolución

Un cartel promocional de la Alcaldía Gustavo A. Madero anuncia la presentación del grupo Liran' Roll para el 15 de septiembre en Cuautepec. (Alcaldía Gustavo A. Madero)

El concierto se realizará el 15 de septiembre a las 18:00 horas, según el cartel oficial difundido por la alcaldía.

La sede es el Deportivo Campos Revolución, ubicado en la zona Escolar Oriente, dentro de la demarcación Gustavo A. Madero. Se trata de un espacio deportivo que la alcaldía habilita habitualmente para actividades culturales y musicales masivas dirigidas a los vecinos de la zona.

Para llegar al recinto, la referencia geográfica que ofrece el cartel oficial es la zona Escolar Oriente, dentro del territorio de Gustavo A. Madero, en el oriente de la Ciudad de México. La alcaldía difunde información adicional sobre accesos y transporte a través de su portal www.gamadero.cdmx.gob.mx y de sus redes sociales, identificadas como @TuAlcaldiaGAM.

PUBLICIDAD

El evento se enmarca dentro del programa “Viva México en Cuautepec”, organizado directamente por la Alcaldía Gustavo A. Madero.

Quién es Liran’ Roll, la banda que llega a Cuautepec

El grupo Lira N' Roll anuncia una presentación para celebrar su aniversario número 36 en el Palacio de los Deportes el 30 de enero. (Liran'Roll Instagram)

Liran’ Roll es una agrupación mexicana de blues y rock nacional surgida en la Ciudad de México en 1991, originaria de la colonia Gabriel Hernández. El grupo nació cuando Antonio Lira, conocido como Toño Lira, se unió a la banda Power Blues, integrada entonces por Antonio Velázquez en la guitarra, José Luis Rosas en la batería y Édgar Cruz en el bajo y la voz.

Esa agrupación, ganadora del concurso “Rock en la selva de asfalto”, cambió posteriormente de nombre a Liran’ Roll. El nombre combina dos referencias: “Lira” alude tanto a la palabra guitarra como al primer apellido de Toño Lira, mientras que “Roll” proviene directamente del término rock and roll.

PUBLICIDAD

La banda debutó en 1991 con el álbum Quiero Cambiar, bajo el sello Discos y Cintas Denver, en pleno auge del rythm and blues en México. Sus letras, cercanas a la vida callejera y a los barrios populares, encontraron eco en una escena post Avándaro más abierta y menos censurada que la de décadas anteriores.

De “Quiero Cambiar” a “María”: el ascenso de un referente del rock urbano

En diciembre de 1991, apenas meses después de su debut, el grupo editó el álbum María, cuyo sencillo homónimo se convirtió en una de las canciones más identificadas del rock latinoamericano. El tema le dio a la banda un sello propio: bastaba escucharla para reconocer a Liran’ Roll en cualquier lugar.

PUBLICIDAD

El éxito de “María” llevó a la agrupación a participar en programas de difusión cultural como Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, Canal 22, Canal 34 y el noticiario de Ricardo Rocha en Canal 2 de Televisa.

En 1992 se integró Hugo Mendoza en el bajo, con quien la banda grabó discos como El Último Viaje, Lira N’ Roll en Vivo, Recuerdos, Cambios y Chamán. Un año después, en 1993, el grupo emprendió su primera gira por Estados Unidos, con dos meses de recorrido entre Los Ángeles y Chicago.

La formación con los integrantes originales tuvo su última presentación el 28 de diciembre de 1998. En 1997 salieron los dos guitarristas fundadores y entraron Saúl Moreno y Ulises Lares, con quienes en 2000 la banda grabó el disco acústico Momentos. A principios de 2009, Liran’ Roll anunció su separación de Discos y Cintas Denver, aunque continuó activa en escenarios y grabaciones.

PUBLICIDAD

Actualmente la alineación está encabezada por Toño Lira en voz y guitarra, junto a José Luis Rosas “Boogie” en batería, Saúl Moreno “El Pollos” y Ulises Lares “El Cone” en guitarras, y Alberto Almeida “Fotis” en el bajo, además de una sección de metales integrada por Hansel “Galoncho” en trompeta, Enrique Castruita “Gallito” y Eduardo Rojas en saxofón alto, Alberto Rosas en saxofón tenor y Abraham Urrutia en trombón.

El repertorio que suele corear el público

A lo largo de más de una decena de discos de estudio y varias grabaciones en vivo, Liran’ Roll construyó un repertorio que combina blues, rock urbano y hard rock. Entre los temas que la banda incluye habitualmente en sus presentaciones en vivo se encuentran “María”, “Quiero Cambiar”, “Barco Azul”, “Cuarto Para las Dos”, “La Guitarra”, “Libérame”, “A Más de Cien” y “Renunciaré”.

PUBLICIDAD

El catálogo del grupo abarca discos como Quiero Cambiar (1991), María (1992), El Último Viaje (1992), Recuerdos, Cambios, Chamán, D.F. (2003) y Va Por Ti (2008), entre otros. Su lanzamiento en vivo más reciente, Fiesta Latina, se publicó en marzo de 2021.

Agenda 2026 y el show por más de 30 años en el Palacio de los Deportes

El evento de mayor envergadura en el calendario de la agrupación está programado para el 30 de enero de 2027, cuando Liran’ Roll se presentará en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paso de Liran’ Roll por Cuautepec se suma a una agenda de presentaciones que la banda ha sostenido a lo largo de 2026. El grupo se presentó en junio en el Centro Cívico de Ecatepec de Morelos y en marzo tocó en el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol) en Nezahualcóyotl.

El 4 de julio la banda celebró 35 años de trayectoria en el Auditorio Alfredo del Mazo, también en Ciudad Nezahualcóyotl, con un show cargado de clásicos. En agosto, Liran’ Roll cruzó la frontera para presentarse en Arlington, Texas, en El Toro Sinaloense.

PUBLICIDAD

El evento de mayor envergadura en el calendario de la agrupación está programado para el 30 de enero de 2027, cuando Liran’ Roll se presentará en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México para celebrar más de tres décadas de rock urbano ininterrumpido. La preventa Citibanamex para ese concierto comenzó el 31 de agosto de 2026 y la venta general arrancó el 1 de septiembre a través de Ticketmaster.