La FGR cede ante el plantón: tomará muestras genéticas y abrirá reuniones con colectivos de tres estados

Familiares de personas desaparecidas protestan en una avenida este jueves, rumbo al estadio Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel

Guardar

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que dará atención y seguimiento a los casos de las madres buscadoras, luego de que instalaran un plantón en sus instalaciones de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, el pasado 9 de septiembre.

La dependencia informó, mediante un comunicado, que ese mismo día realizó tomas de muestras genéticas a quienes las requirieron y estableció un plan de trabajo para responder a los planteamientos de los colectivos provenientes de Michoacán, Veracruz y Colima, que exigían avances en las investigaciones por desapariciones ante lo que denuncian como omisiones institucionales.

PUBLICIDAD

La FGR precisó que el lunes siguiente a la protesta se realizarán reuniones con las víctimas que acudieron a sus instalaciones para continuar con la atención y el seguimiento de sus denuncias. La dependencia subrayó que el diálogo con los familiares de personas desaparecidas es directo, permanente y tiene como propósito fortalecer las acciones de búsqueda e investigación.

Margarita López encabeza la movilización en Río Pánuco

La acción fue liderada por Margarita López, exdiputada local de Michoacán y fundadora del Colectivo Buscando Cuerpos A.C. El plantón se instaló en el inmueble de la calle Río Pánuco, colonia Renacimiento, donde los colectivos colocaron casas de campaña y advirtieron que mantendrían la movilización por tiempo indefinido.

PUBLICIDAD

CIUDAD DE MÉXICO, 11JUNIO2026.- Avanza contingente de madres buscadoras sobre Calzada de Tlalpan, portando mantas, lonas y fichas de búsqueda con los rostros de sus familiares desaparecidos. Entre consignas y llamados de justicia, exigen a las autoridades resultados concretos en las investigaciones y el fortalecimiento de los mecanismos de localización, visibilizando la crisis de desapariciones en el país. FOTO: ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM

Las familias protestaron porque, según denunciaron, la FGR les envió personal de apoyo psicológico en lugar de funcionarios con capacidad de tomar decisiones. López exigió el regreso de agentes del Ministerio Público que, afirmó, tenían avances concretos en las carpetas de investigación de algunas familias.

“Regresen a los Ministerios Públicos que sí resolvían, que sí atendían y que sí entendían el dolor de las familias”, publicó López durante la protesta, según consignó Animal Político. El medio añadió que la exlegisladora reclamó que las familias buscaran resultados y no explicaciones de los servidores públicos.

Entre las consignas de la jornada se escucharon frases como “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” y “¡Porque vivas se las llevaron, vivas las queremos!”. López también anunció que otro grupo se trasladaría a las oficinas de la FGR en Santa Fe para ampliar la presión sobre la institución.

PUBLICIDAD

La CEAV y la CNDH, también en el blanco de los colectivos

Durante la protesta, López reclamó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) la falta de apoyo alimentario para las mujeres que permanecían en ayuno frente a la Fiscalía. “Se me hace una incongruencia grande. No te pido unos chilaquiles ni que se pongan a cocinar, que agarres recurso del que tienes ahí y me lo mandes a 30 mamás que están aquí en ayunas de comer”, le dijo López a personal de la CEAV.

Foto de archivo. Un técnico forense coloca una marca de prueba junto al calzado hallado por miembros del grupo de búsqueda «Las Escarabajo» mientras investigaban una pista anónima que señalaba posibles lugares de enterramiento en un antiguo rancho, ya que el Gobierno sostiene que ayudar a las «madres buscadoras» (madres que buscan a sus seres queridos) es una prioridad, mientras que los familiares de los desaparecidos se quejan de la ineficacia de la burocracia y de la falta de apoyo económico mientras llevan a cabo sus propias investigaciones, a menudo en zonas peligrosas donde operan cárteles violentos, en Jerez, en el estado de Zacatecas (México), el 22 de junio de 2026. REUTERS/Edgar Chávez

Los colectivos también reprocharon la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y pidieron su intervención ante lo que consideran violaciones a los derechos de las familias. La CNDH fue señalada por no entablar un diálogo con capacidad de resolución ni proteger a las víctimas durante el proceso de denuncia.

PUBLICIDAD

Además, las familias denunciaron que funcionarios de la FGR habrían intentado impedir que integrantes de los colectivos documentaran con sus teléfonos las dificultades para formalizar denuncias. López afirmó que las manifestantes registraron en audio los hechos y que cuenta con grabaciones que, según dijo, podrían dar cuenta de presuntas amenazas y malos tratos.

Seis exigencias concretas y una crisis con 131.692 personas desaparecidas

Entre las demandas centrales de los colectivos figura la instalación de una mesa de diálogo con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy. Las familias exigieron que esas reuniones se realicen con servidores públicos que tengan facultades reales para tomar decisiones, no solo para brindar acompañamiento.

PUBLICIDAD

Otro reclamo apunta a que la FGR reciba denuncias de delitos del fuero federal sin importar la entidad de origen de las víctimas. López aseguró contar con un oficio de la Visitaduría General de la República que establece la obligación de las sedes federales de aceptar ese tipo de denuncias, y convocó a madres de otras entidades a sumarse a la movilización.

Una cinta plástica amarilla con la inscripción "NO PASE" permanece tendida sobre el pavimento cerca de una acera por donde transitan peatones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los colectivos también denunciaron colusión de las fiscalías estatales con el crimen organizado. Esa acusación explica, según las manifestantes, la desconfianza en las instituciones locales y la decisión de llevar sus casos directamente ante la FGR.

“Necesitamos fiscales autónomos”, afirmó López ante Infobae, donde cuestionó que las fiscalías estuvieran encabezadas por personas cercanas al poder político. El medio informó que la activista acusó que esa relación impide investigar presuntos delitos y omisiones de servidores públicos.

PUBLICIDAD

Las familias señalaron además la falta de recursos, personal e insumos para las labores de búsqueda y recuperación de restos humanos. López sostuvo ante Animal Político que los colectivos han tenido que adquirir con sus propios medios materiales como bolsas para cadáveres, picos, palas, varillas y carpas, y participar directamente en rastreos en zonas de difícil acceso.

“De ser una empresaria, ahora soy una carretonera que anda recuperando cuerpos en las barrancas”, expresó la fundadora del Colectivo Buscando Cuerpos A.C. a Infobae. La activista añadió: “Ya nos cansamos de hacer su chamba sin sueldo”.

Colectivos de madres buscadoras en México han encontrado en el mundial la posibilidad de visibilizar su causa en el ámbito internacional. (Foto: Santiago Gutiérrez)

La movilización se produce en el contexto de una crisis de desapariciones que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, registra 131.692 personas desaparecidas o no localizadas en el país. Los colectivos advirtieron que continuarán en las instalaciones de la FGR hasta obtener respuestas concretas y convocaron a otros colectivos del país a sumarse a sus demandas.

PUBLICIDAD