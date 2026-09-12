México

Lo absolvieron, ya casi era libre… y lo volvieron a atrapar: los crímenes que condenan a El Güero Palma a morir en prisión

El Güero Palma, cofundador del Cártel de Sinaloa, lleva más de 28 años entre rejas y hoy acumula cargos que lo obligan a permanecer en el Altiplano

Héctor “El Güero” Palma Salazar
Héctor “El Güero” Palma ha permanecido 28 en cárceles de México y Estados Unidos por cargos relacionados a la delincuencia organizada (Foto: Infobae México)
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Héctor “El Güero” Palma, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, permanece recluido en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano bajo proceso por homicidio calificado, luego de que en mayo de 2023 un tribunal lo absolviera del delito de delincuencia organizada.

La nueva orden de aprehensión, ejecutada antes de que pudiera abandonar la prisión, lo vincula con la muerte de nueve personas en hechos ocurridos en 1992 en el estado de Guerrero y con el asesinato de Juan Pablo de Tavira, funcionario del sistema penitenciario mexicano.

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Primera condena: el proceso por homicidio calificado que impide su libertad

La absolución de 2023 por delincuencia organizada abrió, por un momento, la posibilidad de que Palma Salazar recuperara su libertad tras décadas de procesos judiciales. Las autoridades ejecutaron una nueva orden de aprehensión en su contra antes de que cruzara la puerta del penal, y esa acusación por homicidio calificado es la que hoy lo mantiene detrás de los muros del Altiplano.

El caso más documentado vincula a Palma Salazar con el asesinato de Juan Pablo de Tavira, un funcionario con relevancia dentro del sistema penitenciario mexicano. El testimonio de Marcelo Peña García, testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR), señala que la orden para ejecutar a De Tavira fue dada en conjunto por Palma y por Joaquín El Chapo Guzmán, según consignó Infobae.

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Fotografía de archivo fechada el 15 de junio de 2016,del narcotraficante Héctor "El Güero" Palma Salazar (c) siendo entregado a las autoridades mexicanas en el puente fronterizo de Matamoros, en Tamaulipas (México). EFE/Julio Manuel Loya Guzmán /Archivo
Fotografía de archivo fechada el 15 de junio de 2016,del narcotraficante Héctor "El Güero" Palma Salazar (c) siendo entregado a las autoridades mexicanas en el puente fronterizo de Matamoros, en Tamaulipas (México). EFE/Julio Manuel Loya Guzmán /Archivo

La acusación también lo relaciona con la muerte de nueve personas en Guerrero en 1992. La defensa de Palma rechaza estas imputaciones y sostiene que se trata de fabricaciones, dado que el capo ya cumplió la condena que le fue impuesta en Estados Unidos.

Segunda condena en Estados Unidos y la reaprehensión al regresar a México

En 2007, Palma Salazar fue extraditado a territorio estadounidense, donde un tribunal federal de California lo sentenció a 16 años de prisión por tráfico de drogas, cargo del que se declaró culpable. Cumplió el 85% de la pena por buena conducta y fue liberado en 2016.

Al ser repatriado a México, las autoridades lo reaprehendieron de inmediato por nuevas acusaciones. Desde entonces, su caso no ha dejado los tribunales.

Los amparos por tortura, incomunicación y abandono médico

Paralela a la batalla judicial por los cargos penales, la defensa de Palma Salazar ha promovido múltiples amparos por las condiciones de su reclusión en el Altiplano. El juez Alejandro Latorre Lozano, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca, concedió una suspensión de plano tras recibir una demanda en la que se denunció aislamiento, incomunicación y afectaciones psicológicas.

Héctor "El Güero" Palma Salazar
Giraron una nueva orden de aprehensión en contra de "El Güero" Palma por el presunto delito de homicidio calificado (Infobae México / Jovany Pérez)

El juzgador ordenó al director del penal que detuviera de forma inmediata cualquier acto de incomunicación o tortura mientras el tribunal analiza el fondo del caso. La resolución no modifica la situación penal de Palma ni implica su liberación.

En un recurso legal separado, la defensa denunció la falta de atención médica especializada. El juez Daniel Marcelino Niño Jiménez, del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, concedió una suspensión de oficio para que el interno fuera revisado por personal especializado, según informó Infobae.

La dirección del Altiplano rechazó ante el juez que existiera abandono médico. La controversia quedó planteada entre la versión del interno y la postura de las autoridades penitenciarias.

El traslado más reciente al Instituto Nacional de Cancerología ocurrió en julio de 2026, cuando Palma fue llevado desde el penal para una valoración dermatológica relacionada con el cáncer de piel que le fue diagnosticado hace varios años. Según su defensa, no había recibido esa revisión anual en aproximadamente dos años.

Reaprehenden “El Güero” Palma (Foto: Cuartoscuro)
Reaprehenden “El Güero” Palma (Foto: Cuartoscuro)

Además del cáncer de piel, Palma Salazar reportó tres hernias discales en la columna con afectación del nervio ciático. Los dolores, según expuso ante la autoridad judicial, se extienden desde la espalda y el pecho hasta la zona del glúteo y la pierna, y le generan problemas para dormir.

En 2023, las autoridades penitenciarias ya lo habían trasladado al Centro Médico Adolfo López Mateos, en Toluca, Estado de México, por problemas de salud. La reciente visita al Instituto Nacional de Cancerología fue la segunda vez que abandonó temporalmente el penal de máxima seguridad por razones médicas.

Héctor Palma Salazar: de robacoches en Sinaloa a cofundador del Cártel de Sinaloa

Palma Salazar nació el 29 de abril de 1960 en La Noria de Abajo, municipio de Mocorito, Sinaloa, en el seno de una familia campesina y de escasos recursos. Solo completó la educación primaria y comenzó su carrera delictiva como ladrón de autos antes de convertirse en sicario y operador del trasiego de droga hacia Estados Unidos, de acuerdo con Infobae.

Bajo el cobijo de Miguel Ángel Félix Gallardo, ascendió dentro de la estructura criminal hasta formar, junto con El Chapo Guzmán, el Cártel de Sinaloa. La captura de Félix Gallardo en 1989 fragmentó el antiguo Cártel de Guadalajara y desató una guerra interna que colocó a Palma en el centro del conflicto contra el Cártel de Tijuana, liderado por los Arellano Félix.

Héctor Palma Salazar alías "El Güero Palma", fundador del cártel de Sinaloa", fue entregado por autoridades de Estados Unidos, tras pagar su condena por crímenes de narcotráfico en aquel país. FOTO: RED DE PERIODISTAS DEL NOROESTE /CUARTOSCURO
MATAMOROS, TAMAULIPAS, 15JUNIO2016.- Héctor Palma Salazar alías "El Güero Palma", fundador del cártel de Sinaloa", fue entregado por autoridades de Estados Unidos, tras pagar su condena por crímenes de narcotráfico en aquel país. Autoridades mexicanas lo resguardaron en espera de que la PGR resuelva su situación jurídica en México. FOTO: RED DE PERIODISTAS DEL NOROESTE /CUARTOSCURO.COM

Ese mismo año, el venezolano Rafael Clavel Moreno, sicario al servicio de los Arellano Félix, sedujo a Guadalupe Leija Serrano, esposa de Palma, y la convenció de huir con él. Clavel la asesinó en Estados Unidos, envió su cabeza a México y días después lanzó desde un puente en Venezuela a los dos hijos del capo, Nataly y Héctor, y grabó el crimen.

La respuesta de Palma fue una cadena de ejecuciones contra colaboradores y familiares de sus rivales. Clavel fue detenido en Venezuela por el homicidio de los menores y murió en prisión en circunstancias nunca esclarecidas.

El 23 de junio de 1995, el Ejército mexicano detuvo a Palma Salazar tras el accidente de su jet privado en la frontera de Jalisco y Nayarit. Intentó eludir la captura con uniforme e identificación de la Policía Judicial Federal, pero fue arrestado al día siguiente del siniestro.

Hoy, con 66 años cumplidos, Palma Salazar sigue recluido en el Altiplano. Su figura ha trascendido la nota roja: aparece retratado en series como Narcos: México, El Chapo y El Chema, y grupos como Los Tucanes de Tijuana y Los Tigres del Norte le han dedicado narcocorridos.

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