México Deportes

Casa Pia vs Porto, EN VIVO: dónde y cuándo ver GRATIS a Santiago Giménez en la Primeira Liga 2026-27

El atacante mexicano continúa con su nueva etapa en Portugal y podría volver a tener participación con los Dragones

Un futbolista con uniforme azul y blanco posa en el centro entre el escudo de Casa Pia a la izquierda y el escudo de Porto a la derecha.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Santiago Giménez continúa con su proceso de adaptación al Porto y este sábado 12 de septiembre podría volver a tener participación con los Dragones, que enfrentarán al Casa Pia en la jornada 6 de la Liga Portugal 2026-27.

El delantero mexicano ya disputó sus primeros minutos con el conjunto portugués. En su debut participó durante 15 minutos en la victoria 2-1 sobre Moreirense, mientras que posteriormente tuvo 17 minutos de actividad en el estreno del Porto en la Champions League, partido que terminó con derrota de 2-0 ante el Manchester City en el Estádio do Dragão.

PUBLICIDAD

Ahora, Giménez apunta a tener minutos por tercer partido consecutivo con los Dragones en un encuentro que enfrenta a dos equipos con presentes muy diferentes dentro de la competencia.

El Porto llega como líder de la Primeira Liga después de conseguir cinco victorias en las primeras cinco jornadas. En el otro extremo se encuentra el Casa Pia, que ocupa el último lugar de la clasificación con un punto, todavía sin conocer la victoria y sin haber marcado en el campeonato.

¿Cuándo y a qué hora juega Santiago Giménez con el Porto?

(REUTERS/Pedro Nunes)
(REUTERS/Pedro Nunes)

El Casa Pia y Porto se enfrentarán este sábado 12 de septiembre a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estádio Municipal de Rio Maior..

PUBLICIDAD

El Porto tendrá algunas ausencias para este compromiso. Victor Froholdt continúa recuperándose de una conmoción, mientras que Samu Aghehowa, Zaidu Sanusi, Oskar Pietuszewski y Vasco Sousa permanecen fuera por lesión.

Por otro lado, Jan Bednarek estará nuevamente disponible después de cumplir una suspensión continental que le impidió jugar contra el Manchester City.

En el caso del Casa Pia, Filipe Coelho podría mantener la línea defensiva que consiguió el primer arco en cero del equipo ante Vitória de Guimarães. Además, Henrique Araújo buscará recuperar la titularidad en el ataque, mientras que Mohamed Salah podría disputar su primer encuentro como titular.

¿Dónde ver EN VIVO Casa Pia vs Porto?

(X/ @FCPorto)
(X/ @FCPorto)

El partido entre Casa Pia y Porto podrá seguirse en México a través de Claro Sports.

La transmisión comenzará este sábado a las 10:05 horas, tiempo del centro de México, antes del inicio del encuentro, programado para las 11:00 horas.

De esta manera, los aficionados podrán seguir una nueva aparición de Santiago Giménez con el Porto dentro de la Primeira Liga.

Temas Relacionados

Santiago GimenezCasa PiaFC PortoPrimeira LigaFutbolMexicanos en Europamexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cómo quitar el moho negro de las botellas de agua: truco fácil y efectivo:

Cada sorbo deja saliva y bacteria dentro de la botella mientras el azúcar acelera la aparición de moho difícil de quitar en tapas y boquillas

Cómo quitar el moho negro de las botellas de agua: truco fácil y efectivo:

Pese a freno judicial, planta de gas en Sonora que afecta al Golfo de California podría ocultar permisos para operar, alertan organizaciones

La planta AMIGO GNL exportaría gas proveniente de Estados Unidos y lo enviaría a países asiáticos, sin embargo, pone en riesgo a la fauna marina que habita los océanos del norte de México

Pese a freno judicial, planta de gas en Sonora que afecta al Golfo de California podría ocultar permisos para operar, alertan organizaciones

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de septiembre: “La Chapodiputada” revela cómo escapó con El Chapo por un túnel de drenaje en Culiacán

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de septiembre: “La Chapodiputada” revela cómo escapó con El Chapo por un túnel de drenaje en Culiacán

Liran’Roll dará El Grito de Independencia al ritmo del rock and roll en CDMX: lugar, fecha y horario

El grupo nacido en la Ciudad de México en 1991, con Toño Lira al frente, suma más de tres décadas de trayectoria y varios himnos del rock urbano que suelen desatar coros masivos

Liran’Roll dará El Grito de Independencia al ritmo del rock and roll en CDMX: lugar, fecha y horario

Cristian Castro admite que se siente menos feliz, menos libre y cada vez más frustrado

El cantante explicó a detalle todas las razones por las cuales estar bien anímicamente ha sido un reto durante estos últimos años

Cristian Castro admite que se siente menos feliz, menos libre y cada vez más frustrado
MÁS NOTICIAS

NARCO

Lo absolvieron, ya casi era libre… y lo volvieron a atrapar: los crímenes que condenan a El Güero Palma a morir en prisión

Lo absolvieron, ya casi era libre… y lo volvieron a atrapar: los crímenes que condenan a El Güero Palma a morir en prisión

Trump prepara acciones “cada vez más agresivas” contra los cárteles mexicanos, revela informe filtrado

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de septiembre: “La Chapodiputada” revela cómo escapó con El Chapo por un túnel de drenaje en Culiacán

Heridos, a oscuras y entre aguas negras: así recuerda la Chapodiputada su escape junto al líder del Cártel de Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de septiembre: acribillaron a checador de ruta en Tecámac

ENTRETENIMIENTO

Frankie Muniz, el carismático Malcolm el de en medio, volverá a México: detalles, fechas y dónde estará

Frankie Muniz, el carismático Malcolm el de en medio, volverá a México: detalles, fechas y dónde estará

Liran’Roll dará El Grito de Independencia al ritmo del rock and roll en CDMX: lugar, fecha y horario

Cristian Castro admite que se siente menos feliz, menos libre y cada vez más frustrado

El Bogueto sorprende a sus fans más fieles con concierto gratis en la CDMX: ellos eligieron el setlist

La Feria Artesanal del Café y Chocolate llega este fin de semana a Coyoacán: actividades, horarios y cómo llegar

DEPORTES

Olympiacos vs OFI Creta: a que hora y dónde ver en vivo a la ‘Hormiga’ González en la Superliga de Grecia

Olympiacos vs OFI Creta: a que hora y dónde ver en vivo a la ‘Hormiga’ González en la Superliga de Grecia

WWE Resultados Smackdown CDMX 2026: Sami Zayn silencia la Arena CDMX y gana el Campeonato Indiscutido

Del Real Madrid a Cruz Azul: La Máquina estaría por cerrar el fichaje de Alicia de la Cuerda

Cruz Azul vs América: ¿Cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el Clásico Joven del Apertura 2026?

Julián Quiñones vuelve a marcar en Arabia Saudita y se acerca a la pelea por el liderato de goleo