Casa Pia vs Porto, EN VIVO: dónde y cuándo ver GRATIS a Santiago Giménez en la Primeira Liga 2026-27

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Santiago Giménez continúa con su proceso de adaptación al Porto y este sábado 12 de septiembre podría volver a tener participación con los Dragones, que enfrentarán al Casa Pia en la jornada 6 de la Liga Portugal 2026-27.

El delantero mexicano ya disputó sus primeros minutos con el conjunto portugués. En su debut participó durante 15 minutos en la victoria 2-1 sobre Moreirense, mientras que posteriormente tuvo 17 minutos de actividad en el estreno del Porto en la Champions League, partido que terminó con derrota de 2-0 ante el Manchester City en el Estádio do Dragão.

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Ahora, Giménez apunta a tener minutos por tercer partido consecutivo con los Dragones en un encuentro que enfrenta a dos equipos con presentes muy diferentes dentro de la competencia.

El Porto llega como líder de la Primeira Liga después de conseguir cinco victorias en las primeras cinco jornadas. En el otro extremo se encuentra el Casa Pia, que ocupa el último lugar de la clasificación con un punto, todavía sin conocer la victoria y sin haber marcado en el campeonato.

¿Cuándo y a qué hora juega Santiago Giménez con el Porto?

(REUTERS/Pedro Nunes)

El Casa Pia y Porto se enfrentarán este sábado 12 de septiembre a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estádio Municipal de Rio Maior..

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El Porto tendrá algunas ausencias para este compromiso. Victor Froholdt continúa recuperándose de una conmoción, mientras que Samu Aghehowa, Zaidu Sanusi, Oskar Pietuszewski y Vasco Sousa permanecen fuera por lesión.

Por otro lado, Jan Bednarek estará nuevamente disponible después de cumplir una suspensión continental que le impidió jugar contra el Manchester City.

En el caso del Casa Pia, Filipe Coelho podría mantener la línea defensiva que consiguió el primer arco en cero del equipo ante Vitória de Guimarães. Además, Henrique Araújo buscará recuperar la titularidad en el ataque, mientras que Mohamed Salah podría disputar su primer encuentro como titular.

¿Dónde ver EN VIVO Casa Pia vs Porto?

(X/ @FCPorto)

El partido entre Casa Pia y Porto podrá seguirse en México a través de Claro Sports.

La transmisión comenzará este sábado a las 10:05 horas, tiempo del centro de México, antes del inicio del encuentro, programado para las 11:00 horas.

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De esta manera, los aficionados podrán seguir una nueva aparición de Santiago Giménez con el Porto dentro de la Primeira Liga.