México

Donald Trump garantiza una “excelente relación con México” ante las dudas sobre el futuro del T-MEC

El mandatario estadounidense realizó estas declaraciones durante una conferencia en Dublín

Donald Trump EFE/EPA/NEIL HALL
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que mantendrá una buena relación con México, al ser cuestionado sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Vamos a tener una excelente relación con México”, declaró el mandatario estadounidense durante una conferencia de prensa en Dublín.

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Asimismo, comparó la situación del país con las tensiones comerciales que han surgido en las últimas semanas con Canadá, país al que responsabilizó de “estafar” a EEUU durante medio siglo.

Siguiendo con este discurso, agregó “no necesitamos sus productos, y ellos necesitan los nuestros. Hacen casi todos sus negocios con nosotros, y nosotros hacemos muy poco con ellos. Pero ya sabes, se han aprovechado de nuestros agricultores y demás”.

El líder de la Casa Blanca también reveló que el Gobierno canadiense quiere llegar a un acuerdo comercial con EEUU, al igual que Irán, pero no cree que estén listo para pactar un nuevo tratado.

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“Es una idea muy interesante. Canadá e Irán, ambos. Pero Canadá quiere llegar a un acuerdo, e Irán también. En el momento oportuno, ambas cosas podrían suceder”, señaló.

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