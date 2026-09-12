Kenia Os llega a la tendencia de los 3 gatitos “La Calabaza” con “Malas Mañas”: ¿De qué se trata el baile viral de TikTok?

Un montaje digital presenta a una mujer vestida con un traje claro junto a tres imágenes superpuestas de gatos erguidos. (Montaje: @kenyaos/Anyma/Redes sociales)

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Kenia Os se sumó a uno de los fenómenos más replicados de las redes sociales este mes: el trend “La Calabaza”. Desde hace aproximadamente una semana, la cantante mexicana ha compartido en sus historias de Instagram videos de seguidores que combinan esta tendencia con el audio de su más reciente colaboración, “Malas Mañas”.

La publicación más reciente, repostada por la propia artista, corresponde a la cuenta @soylamasplutona. En el clip, dos mujeres recrean la coreografía característica del trend mientras aparecen los tres gatitos virales, uno de ellos con sombrero negro, bajo el texto “Tenemos mil cosas que hacer / Nosotras:”, Kenia Os ha compartido en sus historias a lo largo de la semana los bailes de sus fans en señal de un fuerte vínculo entre la cantante y su comunidad.

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Instagram/soylamasplutona

El origen de “La Calabaza” y su explosión en TikTok

El fenómeno nació de la mano del productor independiente Pumpky (@pumpky7), quien desde 2024 comparte en TikTok canciones producidas con la herramienta FL Studio, caracterizadas por fusionar ritmos latinos como la guaracha. Su tema “LA CALABAZA - TINIEBLA Edit” repite constantemente la frase que da nombre al trend, un guiño a su propio seudónimo.

El punto de inflexión llegó cuando la cuenta Meowtakeover (@meowtakeover), especializada en animaciones de gatos generadas con inteligencia artificial, utilizó esa pista para un video en el que tres michis ejecutan una coreografía hipnótica. A partir de ahí, miles de usuarios comenzaron a replicar la escena sobre cualquier fondo imaginable.

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La Calabaza es un fenómeno viral de TikTok surgido en septiembre de 2026: un video de tres gatitos animados con inteligencia artificial, creado por la cuenta Meowtakeover sobre una pista del productor independiente Pumpky, que se multiplicó en miles de versiones hasta volverse, según medios especializados, uno de los virales más masivos del año.

El crecimiento fue tan acelerado que un análisis del portal Mundo Ejecutivo CDMX lo describió como un caso de estudio para el marketing digital: contenido sin presupuesto de producción tradicional, capaz de generar millones de reproducciones en cuestión de días gracias a la combinación de sonido pegajoso y animación por IA.

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El fenómeno nació de la mano del productor independiente Pumpky (@pumpky7), desde 2024 (Kenia Os/historias)

Cómo se sumaron los fans y Kenia Os al fenómeno

De acuerdo con la captura verificada de su cuenta oficial en Instagram (@keniaos), la artista ha repostado en distintas ocasiones, durante los últimos días, los videos que sus seguidoras suben recreando la coreografía de los gatitos al ritmo de su tema. (RS)

La versatilidad del formato permitió que los usuarios lo adaptaran con distintos audios, entre ellos canciones de artistas populares. En ese contexto, seguidores de Kenia Os comenzaron a grabar sus propias versiones del trend utilizando “Malas Mañas” como pista de fondo, y la cantante respondió compartiendo ese contenido en sus historias.

De acuerdo con la captura verificada de su cuenta oficial en Instagram (@keniaos), la artista ha repostado en distintas ocasiones, durante los últimos días, los videos que sus seguidoras suben recreando la coreografía de los gatitos al ritmo de su tema. La dinámica se ha convertido en un intercambio directo entre la cantante y su comunidad de fans, conocida como “Keninis”.

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“Malas Mañas”: el estreno junto a Xavi en Premios Juventud

La cantante mexicana Kenia Os sostiene un galardón y habla por un micrófono tras ser premiada en la categoría Girl Power por la canción Fifty Fifty. (Captura de Pantalla/Univisión Youtube)

El audio detrás de estos videos corresponde a “Malas Mañas”, la primera colaboración oficial entre Kenia Os y el cantante Xavi. El tema se lanzó el 3 de septiembre de 2026 a las 8:00 p.m. (hora del Este) en todas las plataformas digitales, bajo el sello Sony Music México y 5020 RCRDS.

La canción tuvo su estreno mundial en vivo esa misma noche durante los Premios Juventud 2026, ceremonia realizada en Starlite Marbella, España, en una edición histórica: fue la primera vez que la premiación se celebró fuera del continente americano.

La velada resultó doblemente celebratoria para ambos artistas. Kenia Os obtuvo el galardón en la categoría Girl Power junto a la cantante española Lola Índigo por el tema “Fifty Fifty”, imponiéndose sobre colaboraciones de Karol G, Shakira y Anitta, entre otras nominadas.

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Xavi y su ascenso en la música mexicana

El cantante, nacido en Phoenix y criado entre Estados Unidos y Nogales, Sonora, acumula más de 4.800 millones de reproducciones en su carrera. (Foto AP/Ginnette Riquelme)

Xavi, por su parte, llegó a la ceremonia con seis nominaciones y se llevó el premio a Mejor Fusión Música Mexicana por “No Capea”, su colaboración con Grupo Frontera, superando a temas de Peso Pluma, Tito Double P, Fuerza Regida y Natanael Cano, entre otros.

El cantante, nacido en Phoenix y criado entre Estados Unidos y Nogales, Sonora, acumula más de 4.800 millones de reproducciones en su carrera. En 2025 fue reconocido como Mejor Nuevo Artista - Regional Mexicano en los iHeartRadio Music Awards y obtuvo dos Premios Lo Nuestro, en las categorías de Fusión Mexicana del Año y Mejor Nuevo Artista - Música Mexicana.

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“Malas Mañas” representa el primer lanzamiento conjunto entre ambos artistas, que provienen de escenas musicales distintas: Kenia Os desde el pop mexicano y el ecosistema digital, y Xavi desde la fusión entre corridos, R&B y música urbana.

La carrera de Kenia Os en plena expansión

Kenia Os: La OG (Sony Music/Cinemex)

El repunte de “Malas Mañas” en redes ocurre en medio de uno de los momentos más activos en la trayectoria de Kenia Os. Nacida como Kenia Guadalupe Flores Osuna el 15 de julio de 1999 en Mazatlán, Sinaloa, la artista comenzó su carrera en YouTube en 2015 y hoy suma más de 17 millones de seguidores en TikTok.

Este mes, la cantante debuta además en el mundo del doblaje. El 16 de septiembre llegará a los cines de México La Isla Olvidada, la película número 50 de DreamWorks Animation, en la que Kenia Os presta su voz a Raissa, una de las protagonistas de la historia ambientada en las tradiciones filipinas. El elenco vocal original incluye a figuras como H.E.R., Liza Soberano y Lea Salonga.

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El 16 de septiembre llegará a los cines de México La Isla Olvidada, la película número 50 de DreamWorks Animation, en la que Kenia Os presta su voz a Raissa (Universal)

En paralelo, la artista continúa con su gira K de Karma Tour, en apoyo a su cuarto álbum de estudio, lanzado el 19 de marzo de 2026 con una listening party ante 20 mil personas en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. La gira, que arrancó el 25 de abril en Mazatlán, contempla presentaciones en ciudades como Monterrey, Guadalajara, Acapulco y Tuxtla Gutiérrez, esta última programada para el 21 de noviembre.

Del lado empresarial, Kenia Os mantiene activas sus marcas Kenia Os Beauty y KOS Essence, además de su sello independiente K Records. La combinación de música, cine y negocios digitales ha consolidado su perfil como una de las creadoras e intérpretes más influyentes del pop mexicano actual, mientras su audiencia sigue de cerca cada movimiento en sus redes sociales, incluidas las historias donde ahora comparte el eco de “Malas Mañas” en la ola viral de “La Calabaza”.

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Su paso por la Semana de la Moda de Nueva York

La proyección internacional de Kenia Os también se extendió al mundo de la moda. La cantante asistió como invitada al desfile de primavera-verano 2027 de Tommy Hilfiger, realizado en el Hotel Plaza de Manhattan como parte de la New York Fashion Week, que se celebra del 10 al 15 de septiembre de 2026 según el calendario oficial del Council of Fashion Designers of America (CFDA).

Ahí, la mexicana ocupó un lugar en el front row junto a Anna Wintour, directora global de contenidos de Condé Nast y antigua editora en jefe de Vogue. La imagen del encuentro se viralizó rápidamente entre los seguidores de la cantante.

No era la primera vez que ambas coincidían. El primer encuentro entre Kenia Os y Wintour ocurrió el 10 de septiembre de 2025, durante el cóctel de apertura de la NYFW organizado por el CFDA en el Rockefeller Center, cuando la cantante asistió como acompañante de su entonces pareja, Peso Pluma, primer mexicano nombrado embajador del CFDA para la Semana de la Moda.

Un año después, la artista regresó al evento como una figura con presencia propia dentro del circuito internacional de la moda. En el mismo desfile de Tommy Hilfiger, Kenia Os también compartió espacio con la integrante de BLACKPINK Jisoo, así como con el cantante colombiano Ryan Castro y la española Bad Gyal.

Para la ocasión, la cantante sinaloense llevó un conjunto de inspiración preppy: una chaqueta corta tipo sastre en color negro, con cuello blanco en contraste, falda a juego, medias claras y un bolso de mano rojo. La propia Kenia Os compartió la experiencia a través de su cuenta oficial de Instagram, donde acumuló comentarios de sus seguidores como “El rostro de México” y “La reina llegó a la Semana de la Moda”.