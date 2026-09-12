México

AICM EN VIVO: estos son los vuelos cancelados y demorados de este viernes

El aeropuerto capitalino reporta en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

El estatus de los vuelos en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)
El estatus de los vuelos en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)
Guardar

Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), consulta el estatus de tu vuelo y evita sorpresas.

El aeropuerto tiene una página oficial en la que actualiza en vivo el estatus de sus operaciones.

PUBLICIDAD

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte del 18:00 horas de hoy.

Los vuelos cancelados y retrasados hoy

AICM actualiza en vivo el estado de sus operaciones (Twitter/AICM_mx)
AICM actualiza en vivo el estado de sus operaciones (Twitter/AICM_mx)

Si quieres revisar el estado del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en vivo al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

PUBLICIDAD

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesVuelos afectados en MéxicoVuelos afectados AICM

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El mexicano Mateo Chávez prende alertas en el AZ Alkmaar: ¿Cuánto tiempo podría perderse por lesión?

Chávez preocupó luego de una mala caída y ahora está en duda

El mexicano Mateo Chávez prende alertas en el AZ Alkmaar: ¿Cuánto tiempo podría perderse por lesión?

DLD sorprende a pasajeros y ofrece concierto en vivo dentro del Tren Suburbano

La agrupación de rock ofreció un set acústico en pleno trayecto de Buenavista hacia Cuautitlán Izcalli como parte del programa ‘Concierto en Movimiento’

DLD sorprende a pasajeros y ofrece concierto en vivo dentro del Tren Suburbano

Maru Campos inaugura Torre Centinela en Chihuahua junto a autoridades de EEUU

El evento no contó con la presencia de autoridades del gobierno federal ni del ayuntamiento de Ciudad Juárez

Maru Campos inaugura Torre Centinela en Chihuahua junto a autoridades de EEUU

Caos en Segob: protesta de la comunidad trans escala a actos de vandalismo por ruptura de diálogo

Miembros de la comunidad trans causaron destrozos en la Secretaría de Gobernación tras el fracaso de la mesa de negociación

Caos en Segob: protesta de la comunidad trans escala a actos de vandalismo por ruptura de diálogo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de septiembre: acribillaron a checador de ruta en Tecámac

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de septiembre: acribillaron a checador de ruta en Tecámac
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de septiembre: acribillaron a checador de ruta en Tecámac

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de septiembre: acribillaron a checador de ruta en Tecámac

Fiscalía de Sonora liga asesinato de “El Piturris” a pelea entre grupos criminales: investigan a pariente que canta narcocorridos

Narcos disfrazan metanfetamina líquida en empaques de jugo de limón y termina asegurada en el Aeropuerto de Toluca

Policías de investigación del Edomex son recibidos a balazos durante operativo contra secuestro: hay una mujer abatida y cuatro detenidos

Era taquero, influencer y la voz más divertida de Sonora: así vivió El Piturris antes de que lo mataran

ENTRETENIMIENTO

Gael García Bernal critica La Odisea de Nolan por filmarse en inglés y el internet reacciona mal

Gael García Bernal critica La Odisea de Nolan por filmarse en inglés y el internet reacciona mal

DLD sorprende a pasajeros y ofrece concierto en vivo dentro del Tren Suburbano

Momo Guzmán arremete entre lágrimas contra Turbulence: “Te robaste la Burrita que yo creé. Ya no puedo más”

El mensaje de Yolanda Andrade a Gala Montes tras las críticas a su salud mental: “Tú vales mucho la pena”

Toñita ventila detalles de su romance con Yahir: “No fue una noche, fue un año y medio”

DEPORTES

El mexicano Mateo Chávez prende alertas en el AZ Alkmaar: ¿Cuánto tiempo podría perderse por lesión?

El mexicano Mateo Chávez prende alertas en el AZ Alkmaar: ¿Cuánto tiempo podría perderse por lesión?

Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez cumplen con excelencia en el pesaje y quieren recuperar la gloria del boxeo

Erik Lira es consentido por Cruz Azul y su afición antes de enfrentar al América

CM Punk le exige modales a fan mexicano antes de posar para una foto

Solari lanza dardo al Memote Martínez por su abrupta salida de Pumas y el delantero explota