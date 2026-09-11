El mensaje de Yolanda Andrade a Gala Montes tras las críticas a su salud mental: “Tú vales mucho la pena”

Andrade utilizó sus historias de Instagram para dirigirse a la artista de forma directa y expresar respaldo hacia la actriz. IG: yolandaamor

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La conductora Yolanda Andrade publicó un mensaje en redes sociales para Gala Montes tras los señalamientos mediáticos sobre la salud mental de la actriz.

El pronunciamiento ocurrió después de que la presentadora intentara comunicarse con ella en privado sin obtener respuesta previa.

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Andrade utilizó sus historias de Instagram para dirigirse a la artista de forma directa.

En la grabación explicó que prefirió subir el video para asegurar que el recado llegara a su destinatario en medio del revuelo digital existente.

“Querido público conocedor, este mensaje yo creo que va a llegar más rápido. Es para ti, Gala. Te he estado escribiendo para platicar, ya no de lo mismo y de todo el desmadre que hay”, expresó la conductora al inicio de su grabación.

La Andrade reiteró su intención de sostener un encuentro privado fuera de los medios de comunicación.

“Y solo quiero escucharte y hablar contigo. Te quiero decir una cosa, nada más, pero en persona”, agregó durante su intervención.

En la parte central del mensaje, Andrade reafirmó el valor personal de la actriz frente al escrutinio del público.

“Tú vales mucho la pena y eres una vieja con muchos huevos”, manifestó la conductora en el video.

La conductora concluyó su mensaje con una postura abierta sobre la disposición de la joven para concretar la reunión. “Si quieres hablarlo, estoy a tus órdenes. Si no, no hay pedo. La vida sigue. Te quiero”, finalizó Andrade.

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El intento de comunicación directa en la red social Instagram se volvió tendencia entre la audiencia del espectáculo en México. La difusión del metraje provocó reacciones inmediatas de usuarios que destacaron el gesto entre ambas figuras.

Ante la falta de respuesta a sus mensajes privados, Yolanda Andrade difundió una grabación para ofrecer su respaldo a Gala Montes (Captura de pantalla )

Gala Montes enfrentó criticas tras abandonar La Casa de los Famosos México

El mensaje de respaldo surgió en un periodo en que la actriz Gala Montes recibió cuestionamientos tras su salida de La Casa de los Famosos México.

La intérprete permaneció únicamente 48 horas dentro del reality antes de su retiro voluntario.

Diversas publicaciones en redes sociales sugirieron que la joven atravesaba un episodio de desestabilización emocional durante su estancia en el foro.

Algunas figuras públicas expresaron preocupación por las condiciones en las que Gala Montes ingresó al aislamiento del formato televisivo.

La controversia sobre el estado emocional de Montes se intensificó tras las publicaciones del conductor Poncho de Nigris en la plataforma X.

El regiomontano afirmó que la producción expuso a la participante a una presión desmedida en el encierro.

La actriz respondió a las especulaciones sobre su estado psicológico mediante comentarios sarcásticos ante la prensa. Montes declaró que no considera obligatorio ofrecer explicaciones detalladas sobre los métodos que emplea para su recuperación personal.

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Montes declaró que no considera obligatorio ofrecer explicaciones detalladas ante la prensa. (X)

En sus declaraciones públicas, la artista desestimó las versiones sobre un diagnóstico severo e ironizó sobre las recomendaciones de internamiento.

“Estoy enfocada en mis brotes psicóticos”, ironizó la intérprete al ser cuestionada por reporteros.

La exparticipante del programa televisivo enfatizó que su decisión de no compartir públicamente cada etapa de su recuperación no implica la ausencia de un proceso estructurado.

Montes remarcó que mantendrá en el ámbito privado los detalles sobre sus tratamientos.

La artista atribuyó su salida del proyecto a desacuerdos con la producción relacionados con la atención de necesidades básicas durante su periodo menstrual.

Según su testimonio, la falta de insumos provocó una discusión que derivó en su salida del foro.

La exparticipante señaló que la producción del programa utilizó aspectos de su vida personal para generar especulaciones sobre su estabilidad.

La actriz aseguró que ingresó al formato en buen estado físico y sin intención de abandonar la competencia.

La actriz aseguró que ingresó al formato en buen estado físico y sin intención de abandonar la competencia. (Captura de pantalla )

Yolanda Andrade compartió sus propias reflexiones

El respaldo de la presentadora ocurre en una etapa marcada por sus propias dificultades físicas, Yolanda Andrade padece esclerosis lateral amiotrófica, un diagnóstico neurodegenerativo que alteró su rutina cotidiana.

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La conductora sinaloense ha utilizado sus canales digitales para concientizar sobre el trato hacia las personas con padecimientos severos.

Durante sus mensajes recientes insistió en la necesidad de investigar las condiciones médicas antes de difundir críticas en plataformas digitales.

“Un diagnóstico es un diagnóstico, no es lo que eres tú”, afirmó la comunicadora en una transmisión previa de 51 minutos en la que abordó la complejidad de su tratamiento y el agotamiento físico que experimenta.

La conductora mexicana compartió un recuento visual de sus hospitalizaciones desde 2023.

La presentadora ha reiterado que conserva la fortaleza mental a pesar de las limitaciones corporales.

En sus intervenciones enfatizó la necesidad de mantener paciencia hacia familiares y conocidos que atraviesan procesos de enfermedad.

Andrade también compartió en sus redes oficiales el proceso de rehabilitación física que realiza desde las primeras horas de la mañana.

La comunicadora reconoció episodios de frustración vinculados a las secuelas de su padecimiento.

La conductora también ha publicado registros audiovisuales en los que muestra sus rutinas de rehabilitación en la playa y desplazamientos con asistencia de bastón.

En dichas publicaciones, la comunicadora envió mensajes de aliento a personas en condiciones de vulnerabilidad.

La conductora intenta mantenerse activa y compartir mensajes de aliento en sus redes sociales. (Instagram)

El mensaje dirigido a Montes representa una de las apariciones más recientes de Andrade en redes sociales tras breves estancias hospitalarias reportadas a lo largo de 2026.

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La comunicadora ha alternado descansos médicos con apariciones en sus plataformas oficiales y algunas breves apariciones en televisión.

La presentadora mantiene la conducción del programa Montse y Joe junto a Montserrat Oliver en emisiones periódicas. El formato televisivo continúa al aire mientras la comunicadora combina el trabajo con su tratamiento médico especializado.

Hasta el momento, la joven actriz no ha emitido una respuesta pública al video difundido en la red social Instagram.