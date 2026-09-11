Checo Pérez recibe doble multa, pero lanza advertencia que sacude al Gran Premio de España

El mexicano sufrió doble multa económica por exceder los límites de velocidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Hoy viernes 11 de septiembre comenzó la sesión de prácticas de la Fórmula Uno en la novedosa pista monumental de Madrid, llamada MADRING Sur, donde el corredor mexicano, Sergio Checo Pérez, se vio involucrado en una sanción económica tras la FP1.

De acuerdo al documento oficial, emitido por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Checo Pérez Mendoza incumplió en dos ocasiones los límites de velocidad en la zona de pits durante la primera prueba en España, situación que costó cara a la escudería Cadillac.

PUBLICIDAD

El doble error le trajo al equipo de los Estados Unidos una multa de 1,700 euros, equivalente a unos $33 mil 474 pesos mexicanos y se dividió de la siguiente manera:

700 euros por circular a 86.7 Km/h en una de las calles limitadas a es 80km/h.

1,000 euros por una segunda infracción, al registrar 96.7 km/h.

Checo Pérez alerta sobre el GP de España

El piloto mexicano afirma que será una carrera caótica en Madrid (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin importar lo que sucedió este viernes en el circuito español, Checo Pérez califica como “buena” su primera aparición en Madrid y, de acuerdo a la lectura, advierte que será una “carrera caótica” pero se siente seguro de ejecutar un “fin de semana perfecto” para llegar a los puntos.

“Tuvimos algunos problemas electrónicos por aquí y por allá. También algunos problemas con el balance, un par de bloqueos de neumáticos, pero nada que nos dejara demasiado fuera de la ventana de funcionamiento”, declaró el piloto mexicano en el corralito.

PUBLICIDAD

“Tenemos una dirección clara. Conseguimos obtener una buena lectura en la tanda larga, así que creo que estamos en una buena posición para maximizar nuestro fin de semana. En general, fue un buen día”, rescató Sergio Checo Pérez al concluir con la serie de prácticas en España.

“Creo que mañana (sábado) vamos a tener una clasificación caótica y, obviamente, el domingo también será una carrera muy caótica, así que todavía pueden pasar muchas cosas. Tengo muchas ganas y, como equipo, simplemente tenemos que asegurarnos de ejecutar un fin de semana perfecto”, cerró el tapatío.

¿Cómo le fue a Checo Pérez en las prácticas de Madrid?

Checo tomó con buen humor la situación.

Sergio Pérez Mendoza culminó la actividad de viernes en las últimas posiciones de las prácticas libres del Gran Premio de España en Madrid:

En la FP1 el volante nacional terminó P21, con tiempo de 1:38.150, a 4.073 segundos del británico, George Russell, de la escudería Mercedes, dominante de la primera sesión.

PUBLICIDAD

Poco después, Checo mejoró en la FP2 al cerrar en el sitio P19, con registro de 1:37.195, esta vez a 3.533 segundos del líder actual de la temporada, el italiano Andrea Kimi Antonelli, quien marcó el mejor tiempo de 1:33.662 para superar a los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

La tercera y última serie de pruebas libres se llevará a cabo este sábado 12 de septiembre, fecha en que también se realizará la clasificación que define la parrilla para el Gran Premio de España, competencia para el domingo 13 de este mes.

Resultados de Checo Pérez en la temporada 2026 de la Fórmula 1

El mexicano finalizó P18 en el GP de Italia. EFE/EPA/ANNA SZILAGYI

El corredor de México competirá por decimocuarta ocasión en la presente campaña de la Máxima Categoría. Por ahora, sus actuaciones en Barcelona-Cataluña y Silverstone marchan como las mejores para Checo Pérez al terminar P14 en su primer año con el equipo Cadillac.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que en Mónaco su resultado preliminar era P10, sin embargo, una penalización de 10 segundos por colocar de manera erróne su monoplaza en la caja de salida, lo hicieron retroceder cinco posiciones, hasta el lugar P15 y el punto histórico se lo otorgaron al Aston Martín de Fernando Alonso.

Rumbo al Gran Premio de España, así se distinguen los resultados oficiales de Sergio Checo Pérez en la temporada 2026 de la Fórmula Uno:

Gran Premio de Australia : 16º lugar.

Gran Premio de China : 15º puesto.

Gran Premio de Japón : 17º posición.

Gran Premio de Miami : 16º escalón.

Gran Premio de Canadá : Abandonó el gran premio.

Gran Premio de Mónaco : 15º sitio(por sanción de 10 segundos).

Gran Premio de Barcelona : 14º casilla,

Gran Premio de Austria : 21º plaza.

Gran Premio de Gran Bretaña : 14º ocupación.

Gran Premio de Bélgica : Abandonó la carrera.

Gran Premio de Hungría : Abandonó la competición.

Gran Premio de Países Bajos : 15º plaza.

Gran Premio de Italia: 18º lugar.

Fórmula 1 regresa a Madrid tras una larga espera

El piloto mexicano en acción de las prácticas libres. REUTERS/Jon Nazca

El deporte motor volvió a la capital de España 45 años después de la última carrera puntuable disputada en el circuito del Jarama. Este viernes los pilotos conocieron el trazado de Madring Sur, ubicado en la zona de IFEMA-Valdebebas.

PUBLICIDAD

El circuito español combina secciones permanentes con partes urbanas, cuenta con 22 curvas, mide cerca de 5.4 kilómetros y la carrera está pactada a 57 vueltas para este domingo.

La última vez que Madrid recibió a la Fórmula Uno se remonta al 21 de junio de 1981, cuando el canadiense Gilles Villeneuve (1950-1982), ganó en Jarama bajo los colores de la escudería Ferrari. Dicho circuito organizó nueve ediciones del Gran Premio de España entre 1968 y 1981.

Tras volver a albergar una competencia del Gran Circo, Madrid tiene un acuerdo para celebrar el Gran Premio de España hasta 2035.