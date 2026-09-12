Claudia Sheinbaum no esta de acuerdo con que retiro de visas sea impedimento para candidaturas

La presidenta Claudia Sheinbaum no estuvo de acuerdo con las condiciones que puede traer el retiro de una visa. Crédito: Presidencia

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Este viernes, la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó que el retiro de visas de Estados Unidos sea motivo para impedir una candidatura en el proceso electoral 2027, sobre todo, porque Morena es el partido que más se ha visto afectado por esta situación.

Durante su conferencia de prensa mañanera, celebrada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la mandataria consideró que la decisión del retiro de visas corresponde exclusivamente al gobierno de la Unión Americana. Y tiene razón.

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Solo con pruebas, México procederá: Claudia Sheinbaum

Sheinbaum Pardo fue clara al aclarar que, únicamente, si las autoridades del país vecino otorgan pruebas sobre posibles actividades delictivas, podría considerarse que se cancele la candidatura.

“Si tiene visa o no tiene visa, no tiene nada que ver con la elección. Es un asunto del gobierno de Estados Unidos en sus atribuciones para dar visa a una persona o no. En caso de que muestre alguna prueba que tenga que ver con un asunto delincuencial, pues lo tomarán en cuenta las instituciones mexicanas, de acuerdo con nuestra legislación”, expresó la titular del Ejecutivo Federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el retiro de una visa impida una candidatura en el 2027. Crédito: X/ @Claudiashein

Investigación sobre retiro de visas se hará con información que tenga México: Luisa Alcalde

Durante su intervención, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, coincidió con la mandataria, al señalar que, en los casos de investigaciones y sanciones impuestas por Estados Unidos, el análisis se realizará con la información que tengan las autoridades mexicanas.

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Luisa María Alcalde indicó que las autoridades de justicia trabajan en una metodología única para evaluar el posible riesgo de que aspirantes tengan vínculos con organizaciones criminales.

¿Qué instituciones trabajan en la metodología?

De acuerdo con la funcionaria federal, en el mecanismo participan la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y áreas de inteligencia.

Alcalde Luján también explicó que dicho mecanismo permitirá que los partidos políticos entreguen, de forma voluntaria, al Instituto Nacional Electoral (INE) las listas de sus posibles candidatos, con el fin de que sean sometidos a revisión antes de las postulaciones.

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Luisa María Alcalde, Consejera jurídica

Alistan mapa de riesgos electoral

Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que el gobierno federal ya trabaja en la elaboración de un mapa de riesgos para el proceso electoral del año entrante, que tiene como objetivo determinar los focos rojos del país; aunado a que se reforzará la participación de la Guardia Nacional.

Además, explicó que el Gabinete de Seguridad trabaja en la identificación de las regiones donde podrían presentarse mayores problemas durante los comicios intermedios del año entrante.

“Se está trabajando un diseño para ver dónde puede haber mayor riesgo en el país. Siempre se ha hecho, pero ahora hemos iniciado ya con ello, en dónde puede haber más riesgo y dónde se requiere mayor presencia de la Guardia Nacional, por ejemplo”, expresó.

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Transportistas sufren retiro masivo de visas

A principios del mes de septiembre, transportistas de carga mexicanos sufrieron un retiro importante de visas, ya que entre 150 y 160 operadores se quedaron sin su documento migratorio para ingresar a Estados Unidos.

Por lo anterior, hoy continuaron las negociaciones entre autoridades de México y Estados Unidos, lo que permitió contener, al menos de manera temporal, el retiro de visas a transportistas de carga que cruzan hacia California, luego de que el sector reportó cuatro días consecutivos sin nuevas cancelaciones de documentos.

Los transportistas de carga mexicanos sufrieron el retiro masivo de visas estadounidenses. Crédito: Sergio Caro / La Voz de la Frontera

Choferes pueden cruzar con más tranquilidad

Alan Verdugo, representante de la Coalición Quinta Rueda, afirmó que el cambio comienza a reflejarse en la operación diaria de los choferes. Los transportistas pueden cruzar la frontera y realizar sus actividades con mayor tranquilidad, siempre que eviten maniobras que las autoridades de la Unión Americana consideren como cabotaje.

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El representante explicó que los operativos de revisión estadounidenses se mantienen porque responden a decisiones soberanas de ese país. Añadió que las mesas de diálogo entre ambos gobiernos dan mayor certidumbre al sector, mientras se concreta una reunión con mandos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Dado que Morena es el partido que más se ha visto afectado por las medidas migratorias de Estados Unidos, Claudia Sheinbaum descartó que el retiro de visas impida el registro de una candidatura.