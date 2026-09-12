Caos en Segob: protesta de la comunidad trans escala a actos de vandalismo por ruptura de diálogo

Las protestas escalaron tras cancelación de la mesa de diálogo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante la mañana de este viernes 11 de septiembre, integrantes de la comunidad trans acudieron a las oficinas de la Secretaría de Gobernación (Segob), para llevar a cabo una mesa de diálogo programada con las autoridades de la dependencia de gobierno federal.

Sin embargo, en las últimas horas, se viralizaron algunos videos donde las personas transgénero causan daños y actos vandálicos en las instalaciones del Segob, debido a la cancelación de la reunión de seguimiento a sus protestas.

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En consecuencia, las y los integrantes del colectivo bloquearon el paso a la altura de Bucareli y Eje Central. Posteriormente, se dirigieron hacia Avenida Juárez, en la zona de la Torre Caballito, para impedir el paso en Paseo de la Reforma.

¿Qué exige la comunidad trans a las autoridades capitalinas?

Bloquean el paso por falta de atención en la Secretaría de Gobernación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas manifestantes exigen respuestas al Gobierno tras solicitar: seguridad social, atención médica y acceso a una vivienda del Invi. Hoy tenían una plática con personal del Segob para analizar cada una de sus peticiones.

La protesta es atribuida al colectivo LGBTQ+ LLECA. No obstante, la mesa de negociación se fracturó por suspender el diálogo, lo que provocó que mujeres trans y hombres trans marchen sobre Paseo de la Reforma para cerrar la circulación y manifestarse por este asunto que sigue sin tener efecto positivo.

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El colectivo trans mantiene un plantón y advierte que permanecerá en el sitio hasta recibir respuesta a sus exigencias. Hasta ahora, no se detalla si hubo personas detenidas por los destrozos documentados en las oficinas del Segob.

¿Secretaría de Gobernación se pronunció tras los daños de la comunidad trans?

Gobierno de México no ha dado información sobre los destrozos de la comunidad trans. (Foto: Segob)

La Secretaría de Gobernación no ha informado si reprogramará la mesa de diálogo ni ha detallado las acciones que tomará tras los daños reportados durante las protestas de la comunidad trans de este viernes 11 de septiembre.

La movilización surge después de que no se concretara una reunión de seguimiento entre integrantes del colectivo LGBTQ+ LLECA y personal de la Secretaría de Gobernación (Segob).

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Los manifestantes trans mencionan que el encuentro de esta mañana era necesaria para atender demandas relacionadas con seguridad social, servicios médicos y vivienda. Al no ser atendidos, la protesta escaló hasta haber daños en el acceso de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Afectaciones viales reportadas ante la presencia de manifestantes

La falta de atención del Segob provocó afectación vial en Reforma (X / OVIAL_SSCCDMX)

La movilización de integrantes del colectivo LGBTQ+ LLECA provoca afectaciones en Paseo de la Reforma, a la altura de Bucareli, frente a la Secretaría de Gobernación.

El bloqueo se ubica en el corredor Reforma–Centro Histórico, una zona que concentra varias movilizaciones. También se reporta presencia de manifestantes y posibles afectaciones en Eje Central Lázaro Cárdenas.

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Para evitar la zona de Bucareli y Paseo de la Reforma, automovilistas pueden considerar:

Avenida Chapultepec

Circuito Interior

Avenida Insurgentes

Eje 1 Norte

Eje 2 Norte

Avenida Cuauhtémoc

Personas trans en México: quiénes son y qué demandas impulsan los colectivos

Existen mayor seguridad, servicio médico y una vivienda. A. Pérez Meca - Europa Press

El término trans funciona como un concepto para personas cuya identidad de género, expresión de género o ambas no corresponden necesariamente con el sexo que se les asignó al nacer.

Puede incluir a mujeres trans, hombres trans, personas transgénero, transexuales, no binarias, de género fluido, agénero y otras identidades. La comunidad trans se refiere de forma colectiva a estas personas y a sus organizaciones.

No todas las personas trans viven su identidad de la misma manera ni realizan tratamientos médicos, cambios legales o procesos de transición

La Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género 2021, elaborada por el INEGI, estima que 909,000 personas de 15 años y más, equivalentes al 0.9% de ese grupo de edad, se identifican con una identidad de género Trans+ en México.

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De ese universo, 34.8%, unas 316,000 personas, se identifica como transgénero o transexual. El resto se reconoce con otra identidad de género diversa, como no binaria, género fluido o agénero.

La cifra forma parte de una estimación estadística y puede ser mayor, debido a que algunas personas podrían no revelar su identidad por prejuicios, violencia o discriminación.

Las personas transgénero son aquellas cuya identidad o expresión no corresponde necesariamente con el sexo asignado al nacer. Los datos del INEGI muestran su presencia en México, mientras que los colectivos mantienen demandas relacionadas con salud, seguridad social, vivienda, reconocimiento de identidad y protección frente a la discriminación.

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