México

Era taquero, influencer y la voz más divertida de Sonora: así vivió El Piturris antes de que lo mataran

José Luis Esparza tenía 37 años y ningún enemigo conocido. La Fiscalía de Sonora todavía no sabe quién ordenó su muerte

El Piturris grabó 28 episodios de La Guarida Podcast en 2026. Sus compañeros de proyecto fueron los primeros en confirmar su muerte ante miles de seguidores. Foto: Instagram @el_piturris
El Piturris grabó 28 episodios de La Guarida Podcast en 2026. Sus compañeros de proyecto fueron los primeros en confirmar su muerte ante miles de seguidores. Foto: Instagram @el_piturris
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José Luis Esparza, conocido en redes sociales como El Piturris, fue asesinado a balazos el 10 de septiembre de 2026 en la taquería familiar Los Güichos, ubicada en la colonia Reforma de Ciudad Obregón, Sonora. Un hombre ingresó al establecimiento haciéndose pasar por cliente, pidió dos tacos de cabeza y luego sacó un arma y disparó en repetidas ocasiones contra el creador de contenido de 37 años, quien murió camino al hospital.

El agresor escapó en una motocicleta junto a otra persona. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora mantiene abierta la investigación sin haber confirmado el móvil ni detenido a ningún sospechoso.

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Detrás del nombre que sus más de 70 mil seguidores combinados en Instagram y TikTok conocían había una historia más compleja. Esparza no era solo un creador de contenido: era taquero, animador de fiestas, participante de podcast y aficionado al boxeo, todo al mismo tiempo.

José Luis Esparza: taquero, comediante y voz de Ciudad Obregón

La taquería Los Güichos no era un negocio cualquiera para Esparza. El establecimiento, especializado en tacos de cabeza de res, era parte de una tradición familiar que habría comenzado con su abuelo.

Cinta amarilla con la leyenda Policía no pasar en primer plano sobre asfalto mojado y un patrullero con luces encendidas al fondo.
Detienen a hombre que arrastraba a su amigo muerto y embolsado en calles de CDMX: dijo que lo llevaría con sus familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trabajar ahí no era solo un oficio: era también material para su contenido. Desde ese mostrador compartía momentos con su comunidad de seguidores en Sonora y otras partes del país.

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En redes sociales, El Piturris acumuló más de 30 mil seguidores en Instagram y más de 40 mil en TikTok. Su contenido giraba en torno al humor cotidiano, reuniones, música regional y escenas de la vida diaria en Ciudad Obregón.

Una de sus publicaciones más representativas mostraba exactamente eso: dos días antes de su muerte grabó su trayecto en automóvil durante una intensa tormenta y convirtió el momento en una broma. Esa fue su última publicación.

La Guarida Podcast y el reconocimiento en Sonora

Más allá de sus redes, Esparza formó parte de La Guarida Podcast, un espacio de comedia donde compartía con otros creadores de contenido de la región, entre ellos el influencer conocido como Huicho OBR. El programa abordaba experiencias personales y situaciones de la vida diaria con un tono humorístico.

Una cinta plástica amarilla desplegada en el suelo de asfalto con la frase NO PASE impresa en letras negras.
Una cinta plástica amarilla con la inscripción "NO PASE" permanece tendida sobre el pavimento cerca de una acera por donde transitan peatones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También participó en otro proyecto de audio llamado Desde la O, donde relataba historias y anécdotas personales. Sus compañeros de ese podcast confirmaron públicamente su muerte tras conocerse la noticia.

En febrero de 2025, el proyecto de La Guarida Podcast fue reconocido durante el evento Atákate, realizado en Sonora. Ese reconocimiento marcó uno de los momentos más visibles de su carrera como creador de contenido regional.

Boxeo, béisbol y música: las otras facetas de <i>El Piturris</i>

Esparza publicaba con frecuencia videos e imágenes de sus entrenamientos de boxeo. Esa disciplina formaba parte de su rutina y aparecía de manera recurrente en su perfil de Instagram.

También acompañaba a su ahijado a partidos de béisbol y documentaba esos momentos en redes. La cercanía familiar era un eje constante de su contenido.

Su afición por la música regional mexicana lo llevó a compartir una fotografía junto al cantante Regulo Caro. Esa imagen circuló entre sus seguidores como muestra de sus gustos y su entorno.

Cinta amarilla con la inscripción ESCENA DEL CRIMEN - PROHIBIDO PASAR en primer plano frente a viviendas y patrullas con luces encendidas.
Una cinta de resguardo policial acordona el paso en una calle residencial durante una intervención nocturna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de consumir ese género, Esparza llegó a publicar canciones propias en YouTube. También ofrecía sus servicios para amenizar fiestas y reuniones durante aproximadamente dos horas, con una propuesta basada en el humor y la convivencia.

El ataque en la colonia Reforma y la investigación de la Fiscalía de Sonora

El crimen ocurrió poco después de las 11.00 horas del jueves 10 de septiembre, en el cruce de las calles Chihuahua y Sebastián Lerdo de Tejada. El agresor ingresó al local haciéndose pasar por cliente y pidió tacos antes de sacar el arma.

Tras los disparos, personas presentes en la zona llamaron a los servicios de emergencia. Los paramédicos trasladaron a Esparza a un hospital, donde murió a consecuencia de las heridas.

En el lugar, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora encontró dos casquillos calibre .40. El responsable huyó en motocicleta acompañado de otra persona.

Cinta plástica amarilla con la inscripción NO PASE en letras negras tirada sobre el pavimento junto a un borde de hierba.
Una cinta plástica amarilla con la leyenda NO PASE yace sobre el asfalto de una vía pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían confirmado la detención de ningún sospechoso ni el móvil del ataque. La investigación permanece abierta.

Tras conocerse su muerte, la sección de comentarios de su última publicación en Instagram se llenó de mensajes de sus seguidores. “Descansa en paz”, “Qué triste pérdida” y “Se fue una gran persona” fueron algunas de las frases que dejaron quienes lo seguían, no solo por su contenido sino por la cercanía que transmitía en cada video.

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