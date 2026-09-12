México

DLD sorprende a pasajeros y ofrece concierto en vivo dentro del Tren Suburbano

La agrupación de rock ofreció un set acústico en pleno trayecto de Buenavista hacia Cuautitlán Izcalli como parte del programa ‘Concierto en Movimiento’

La banda DLD realizó un concierto dentro de un tren suburbano, el evento, parte de la iniciativa 'Concierto en Movimiento'. IG: trensuburbano

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La agrupación DLD ofreció un concierto dentro de un vagón del Tren Suburbano este 11 de septiembre, en un recorrido que partió de la terminal Buenavista hacia el municipio de Cuautitlán Izcalli.

El espectáculo ocurrió en pleno trayecto como parte de una intervención musical en el transporte masivo que conecta la Ciudad de México con el Estado de México.

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La actuación sirvió como un calentamiento previo al concierto que la banda tiene programado en la zona mexiquense para el próximo 7 de noviembre.

El vocalista Paco Familiar encabezó la presentación acústica en medio de los usuarios que viajaban en la unidad al momento de la intervención.

Los pasajeros sacaron sus celulares para registrar el desempeño de la banda mientras se acomodaron alrededor de los músicos en el pasillo central del vagón.

La alineación ejecutó temas de su catálogo musical entre los que destacaron “Sea”, “Se va”, “Toda mi fe”, “Ventura”, “El Accidente” y “Dixie”.

La agrupación de rock ofreció un set acústico en pleno trayecto
La agrupación de rock ofreció un set acústico en pleno trayecto de Buenavista hacia Cuautitlán Izcalli (IG: trensuburbano)

DLD realizó su primer concierto en un vagón en movimiento

Durante la ejecución de las canciones, el cantante expresó el entusiasmo de la banda por trasladar su trabajo a un vehículo en marcha.

“De verdad es la primera vez que lo hacemos. Nos encanta hacerlo, nos está encantando, nos está divirtiendo muchísimo”, sostuvo Paco Familiar.

El músico aprovechó la cercanía con el público para ofrecer un mensaje sobre las interacciones cotidianas en el transporte de la zona metropolitana.

El intérprete hizo un llamado a los asistentes para recuperar la convivencia pacífica y el respeto en la rutina diaria.

“Hay que hacerlo de nuevo de moda, estas cosas”, afirmó el vocalista al pedir que la empatía se convirtiera en una práctica constante entre la ciudadanía.

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En el marco de esta presentación, el cantante mencionó el interés del grupo por colaborar con la intérprete Margarita la Diosa de la Cumbia en el proyecto Cumbia en tu idioma, enfocado en reinterpretar clásicos del rock nacional.

La agrupación mexicana interpretó seis de sus canciones más conocidas durante el trayecto
La agrupación mexicana interpretó seis de sus canciones más conocidas durante el trayecto de la terminal Buenavista a Cuautitlán Izcalli. (IG: trensuburbano)

El proyecto Concierto en Movimiento transformó el transporte público

La actividad respondió al programa Concierto en Movimiento, una iniciativa desarrollada por la empresa de comunicación TeleUrban en coordinación con la administración del Tren Suburbano.

La propuesta buscó convertir de manera temporal los espacios de traslado en plataformas artísticas para la población que utiliza este servicio ferroviario.

El formato del proyecto exigió que las agrupaciones adaptaran sus instrumentos y equipos de sonido a las dimensiones del vagón.

Los músicos presentaron su repertorio mientras el tren mantuvo su velocidad regular y realizó sus paradas programadas en las estaciones de la ruta.

Las autoridades del transporte confirmaron con anterioridad la participación del conjunto dentro de la cartelera de actividades programadas para los usuarios.

La iniciativa organizada por TeleUrban y el Tren Suburbano busca llevar música en vivo a la rutina de los pasajeros
La iniciativa organizada por TeleUrban y el Tren Suburbano busca llevar música en vivo a la rutina de miles de pasajeros metropolitanos. (IG: trensuburbano)

El Tren Suburbano recibió presentaciones de rock y pop en español

La presentación de DLD se integró a una lista de intervenciones artísticas desarrolladas en los vagones de esta red de transporte durante los últimos años.

En octubre de 2023, la banda de ska Panteón Rococó realizó un show con una duración de 26 minutos entre las terminales de Buenavista y Cuautitlán.

Durante ese recorrido, Panteón Rococó interpretó una canción por cada estación del sistema ante pasajeros que acompañaron temas como “La dosis perfecta” y “Vendedora de caricias”.

En otra de las ediciones del programa, el cantante Álex Lora participó con un set acústico junto a los integrantes de la agrupación El Tri.

Inauguraron el nuevo Tren Suburbano - AIFA, las nuevas estaciones partirán desde Lechería y aplicarán tarifa promocional (Jefatura Gobierno CDMX)
Diversos artistas nacionales del rock y el pop han adaptado sus repertorios a los vagones del sistema de transporte ferroviario.(Jefatura Gobierno CDMX)

Por su parte, el músico Aleks Syntek ingresó un piano al interior del convoy para interpretar sus temas más conocidos frente a las personas que realizaron su trayecto habitual.

Otras agrupaciones que formaron parte de estas sesiones sobre rieles fueron La Gusana Ciega, Juan Solo y la banda paraguaya Kchiporros.

La red del Tren Suburbano conecta la alcaldía Cuauhtémoc en la capital con diversos municipios del Estado de México, como Tlalnepantla, Tultitlán y Cuautitlán.

La presentación en el convoy se sumó a la trayectoria de la alineación mexiquense, que en años anteriores llenó recintos de alta capacidad en la capital mexicana como el Palacio de los Deportes.

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